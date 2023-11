Galaxy S24 : Samsung préparerait un lancement plus tôt que prévu

Selon les informations d'un média sud coréen, la gamme Galaxy S24 de Samsung serait présentée dès le 18 janvier, plus tôt que les précédentes générations.

Alors que les rumeurs s’enchaînent au sujet du processeur embarqué sur les futurs Galaxy S24 ou sur les technologies proposées pour le jeu mobile, on en apprend désormais davantage sur la date de lancement de la prochaine gamme de smartphones du constructeur coréen.

Dans un article publié ce vendredi, le site coréen SBS Biz indique en effet avoir appris que les futurs Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus et Samsung Galaxy S24 Ultra seraient présentés dès le début de l’année prochaine. Une conférence serait ainsi déjà prévue à San Francisco pour un événement Galaxy Unpacked le 17 janvier 2024.

Depuis quelques années, Samsung a tendance à modifier son calendrier. Jusqu’au Galaxy S20, le constructeur coréen avait l’habitude de présenter ses smartphones haut de gamme en février ou mars. Néanmoins, le Galaxy S21, avait été présenté le 14 janvier 2021, une première aussi tôt dans l’année. Depuis, les Galaxy S22 et S23 ont tous deux été annoncés en février, respectivement le 9 février 2022 et le 1er février 2024.

Le retour du lancement en janvier

Avec ses Galaxy S24, Samsung reprendrait donc le même calendrier que le Galaxy S21 avec un lancement dès le mois de janvier. Si Samsung conserve ses habitudes, le smartphone devrait être disponible en précommande dans la foulée, avec des livraisons attendues deux semaines plus tard, soit au début du mois de février.

Les informations du site SBS Biz viennent par ailleurs corroborer celles partagées sur le réseau social Weibo par le leaker Ice Universe. Fin septembre, il indiquait en effet que la gamme Galaxy S24 serait présentée « autour du 18 janvier ».

Il faudra encore patienter quelques semaines avant d’en savoir plus sur la date de présentation officielle des Galaxy S24, Samsung n’ayant pour l’heure pas envoyé d’invitation à ce sujet. D’ici là, vous pouvez consulter notre dossier pour tout savoir sur les futurs Samsung Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra.