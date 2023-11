Samsung voudrait rendre vos jeux mobiles plus fluides avec cette technologie issue du PC

Samsung serait en train de développer avec AMD et Qualcomm une version de la technologie FidelityFX Super Resolution pour smartphones.

Alors que le Samsung Galaxy S24 devrait être lancé en janvier 2024, les rumeurs vont bon train concernant le prochain flagship du constructeur coréen. Si tous les indices semblent pointer vers le retour d’une puce Exynos pour ce futur modèle, Samsung va, semble-t-il, mettre toutes les chances de son côté pour la partie graphique.

AMD FSR dans le Galaxy S24 ?

Selon l’utilisateur @Tech_Reve sur X (Twitter), Samsung serait en train de développer avec AMD et Qualcomm une version de la technologie FidelityFX Super Resolution (ou FSR pour les intimes) à destination de ses smartphones de la gamme Galaxy.

Le FSR d’AMD existe déjà sur PC ainsi que sur les consoles portables type Asus ROG Ally et permet à la machine de travailler sur une image basse définition avant d’effectuer une mise à l’échelle (upscaling) à plus haute définition. Il s’agit de la solution concurrente au DLSS de Nvidia promettant des gains de performance conséquents dans de nombreux jeux.

On ne sait cependant pas quelle version du FSR est en cours de développement pour mobile, mais on doute néanmoins que celle-ci propose le Fluid Motion Frames, la technologie d’AMD de génération d’images par IA.

Cette technologie devrait logiquement intégrer les futurs smartphones Samsung tournant sur Exynos et son GPU Xclipse 940 basé sur l’architecture RDNA 3 d’AMD. Mais la présence de Qualcomm dans cette initiative indique que le FSR pourrait aussi être implémenté dans les déclinaisons Snapdragon des smartphones outre-Atlantique, alors que le constructeur a dévoilé sa propre technologie de mise à l’échelle en avril 2023 avec le GSR (Snapdragon Game Super Resolution).

L’iPhone 15 Pro en ligne de mire

On sait déjà que ce futur GPU de Samsung supportera nativement les effets de ray tracing, tout comme la concurrence chez Apple avec l’A17 Pro de l’iPhone 15 Pro.

L’ajout de l’AMD FSR sur les smartphones Samsung vient ici en réponse à l’ajout de MetalFX à iOS 17, la technologie d’upscaling d’Apple originellement développée pour Mac.

On devrait en savoir plus d’ici à deux mois, l’annonce et le lancement du Samsung Galaxy S24 étant attendus pour le mois de janvier 2024.