Le Samsung Galaxy S24 aura bien droit à une puce Snapdragon, mais pas seulement

Le patron de Qualcomm a confirmé que les Galaxy S24 seront équipés du Snapdragon 8 Gen 3, mais la puce de Qualcomm aura de la concurrence.

Depuis quelques années, Samsung n’a de cesse de changer de stratégie autour du SoC qui équipe ses smartphones haut de gamme de la série S. Pour le Galaxy S22, le constructeur coréen proposait une version avec puce Exynos 2200 en Europe et en Corée et avec puce Snapdragon 8 Gen 1 aux États-Unis. Pour le Galaxy S23, la firme avait cependant décidé d’adopter dans le monde entier la puce de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2. Néanmoins, Samsung pourrait faire marche arrière pour sa prochaine gamme.

En effet, comme le rapporte le site coréen The Elec, le patron de Qualcomm, Cristiano Amon, a confirmé à demi-mot que Samsung utilisera bel et bien à nouveau deux SoC différents pour sa prochaine génération de smartphones haut de gamme, les Samsung Galaxy S24. À l’occasion d’une conférence téléphonique qui s’est tenue le 1er novembre, le dirigeant de Qualcomm a ainsi indiqué sans surprise que « le Galaxy S24 sera bientôt lancé ».

À propos des futurs smartphones de Samsung, Cristiano Amon a également indiqué que « Qualcomm aura la majorité des parts de marché (en termes de volume) ». De quoi suggérer que Qualcomm ne sera donc pas le seul fournisseur de SoC pour les Galaxy S24 et qu’il devra à nouveau faire face à la concurrence de Samsung sur les puces mobiles.

Reste à voir comment se fera cette répartition en termes d’équipement de puces pour les différents Galaxy S24. Par le passé, Qualcomm équipait traditionnellement les smartphones Samsung commercialisés outre-Atlantique, tandis que Samsung dotait ses modèles vendus en Corée du Sud et en Europe de puces Exynos. Néanmoins, certaines rumeurs évoquent un changement de stratégie pour les prochains smartphones du constructeur.

Un Galaxy S24 Ultra équipé du Snapdragon 8 Gen 3 même en Europe

Début octobre, The Elec indiquait en effet que Samsung aurait décidé d’opter pour sa division habituelle, basée sur les différents marchés, pour ses Galaxy S24 et Galaxy S24 Plus. En Europe, les deux modèles devraient être dotés de la puce Exynos 2400. Néanmoins, la firme coréenne aurait décidé de faire une exception pour son modèle le plus haut de gamme, le Galaxy S24 Ultra. Quel que soit le pays où il sera commercialisé, le smartphone serait ainsi doté d’une puce Snapdragon 8 Gen 3, la dernière puce mobile développée par Qualcomm. Depuis plusieurs années, les puces de Qualcomm sont réputées non seulement plus puissantes, mais également plus efficaces dans leur gestion énergétique.

Il faudra encore patienter quelques mois avant d’en savoir plus sur les futurs Galaxy S24. C’est généralement au cours du premier semestre que Samsung annonce en grande pompe ses smartphones de la gamme Galaxy S.