Samsung Galaxy S24 Ultra : deux belles surprises et les premiers visuels

Double fuite pour Samsung aujourd'hui : après le Galaxy S24, c'est au tour du Galaxy S24 Ultra de voir son design et ses détails potentiels révélés au grand jour. De quoi avoir un premier aperçu de ce que pourrait donner le peut-être meilleur smartphone de 2024. Deux nouveautés feraient leur apparition, qu'on trouve déjà sur les iPhone.

Chez Frandroid, nous considérons que le Samsung Galaxy S23 Ultra est le meilleur smartphone d’Android de 2023. C’est pourquoi nous attendons tout particulièrement son successeur, le Samsung Galaxy S24 Ultra. Ça tombe bien : après une fuite ce jour du Galaxy S24, son grand frère y a droit aussi, avec OnLeaks et SmartPrix. Les modèles sont d’ailleurs attendus pour janvier 2024.

Un design qui se peaufinerait encore

Pas de changement majeur entre les deux versions, mais de petites touches d’amélioration sur le design. Tout d’abord, l’écran serait de la même taille : une diagonale de 6,8 pouces. Cependant, Samsung aurait « fait des progrès remarquables dans la réduction du cadre », écrit SmartPrix sur la base des infos de Onleaks. Un cadre encore plus fin donc, pour un design symétrique. Ses dimensions seraient alors d’environ 162,3 par 79 par 8,7 mm : plus court, mais plus large que le Galaxy S23 Ultra. On perdrait aussi 0,2 mm d’épaisseur sur l’appareil.

Samsung prendrait aussi une idée d’Apple : celle du cadre en titane. Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max en sont dotés et ce pourrait être au tour du S24 Ultra d’en profiter. De quoi alléger le smartphone d’un gramme selon SmartPrix, pour atteindre 233 grammes. Le smartphone serait certifié IP68 et donc résistant à l’eau et à la poussière. Le capteur d’empreintes digitales serait toujours situé sous l’écran.

Côté écran, il s’agirait d’une dalle Amoled avec une définition WQHD+. Elle serait également LTPO, ce qui lui permettrait d’avoir un taux de rafraîchissement variable pouvant descendre à 1 Hz. Quant à la luminosité maximale, le S24 Ultra passerait un cap en allant jusqu’à 2200 cd/m², là où son prédécesseur atteint les 1750 cd/m² maximum.

Le Galaxy S24 Ultra pourrait être le roi de la photo

Ce smartphone est évidemment attendu au tournant sur la photo. De précédentes rumeurs parlent d’un capteur photo principal de 200 Mpx, qui pourrait être l’Isocell HP25X d’une taille de 1/1,3 pouce. Il disposerait d’ailleurs d’un autofocus à détection de phase baptisé Super Quad, une technologie qu’on trouve sur les appareils photo. Le pixel binning serait bien sûr de la partie, avec quatre pixels en un ou seize pixels en un.

Pour compléter cela, le S24 Ultra serait équipé d’un téléobjectif x5 de 50 Mpx, ce qui devrait significativement améliorer la qualité des clichés. On trouverait également un ultra-grand-angle de 12 Mpx, un téléobjectif x3 de 10 Mpx ainsi qu’un capteur selfie de 12 Mpx. Surprise donc, le Galaxy S24 Ultra abandonnerait le X10, qui était pourtant l’une des stars des modèles précédents.

Ce qu’on sait de sa fiche technique

Confirmant des rumeurs précédentes, la capacité de la batterie ne devrait pas changer pour OnLeaks : 5000 mAh toujours. Le tout avec une puissance de charge maximale de 45 W, comme l’année dernière.

Alors que les Samsung Galaxy S24 et S24+ auraient droit à des puces Exynos après des S23 avec le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, ce ne serait pas le cas de la version Ultra. La fuite indique qu’il aurait le droit exclusivement au Snapdragon 8 Gen 3 dit « pour Galaxy », à savoir une version modifiée de ce SoC dédié aux smartphones Samsung. De quoi augurer de belles performances. Cela irait à contre-courant de nombreuses rumeurs qui indiquaient le retour d’un Exynos sur toute la gamme. Affaire à suivre donc.

Une puce qui serait épaulée par le GPU Adreno 740 et par jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 2 To de stockage. Sans surprise, Android 14 devrait être de la partie avec la surcouche One UI 6 qui devrait sortir prochainement.

La vraie nouveauté du Samsung Galaxy S24 Ultra

OnLeaks révèle que Samsung intègrerait une puce UWB (pour ultra-wideband) sur son smartphone haut de gamme, dans le bord droit. Cette puce permet de localiser plus précisément ses objets connectés, comme son porte-clés connecté. On la trouve notamment sur les iPhone depuis quelques années.

De quoi pourquoi pas retrouver son SmartTag 2 : il s’agit d’un porte-clés de Samsung qui pourrait prochainement sortir. D’ailleurs, il pourrait être présenté en même temps que le Samsung Galaxy S24 Ultra.