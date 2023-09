Samsung One UI 6 (Android 14) sur les Galaxy S23 : sortie imminente en vue pour la version stable

Tout porte à croire qu'il ne faudra pas attendre très longtemps avant d'assister au déploiement de la version stable de Samsung One UI 6 (Android 14) sur les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra.

Sortie imminente de Samsung One UI 6 ? La future mise à jour des smartphones Galaxy, basée sur Android 14, ne serait vraiment plus très loin de sa version stable. C’est en tout cas ce qu’élabore le site spécialisé SamMobile. Pour rappel, les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra, entre autres modèles, ont déjà accès au programme bêta depuis quelque temps, dans certains pays.

Et justement, il y a peu, Samsung a déployé la cinquième version de cette bêta — sans compter les quelques petits correctifs ici et là. Partant de là, deux éléments permettent de penser que la version stable de One UI 6.0 ne devrait vraiment plus tarder à voir le jour.

Un développement qui va bon train

Tout d’abord, il faut savoir que pour toutes les précédentes mises à jour de la bêta de One UI 6.0, Samsung prenait la peine de signaler les soucis qui méritaient encore quelques patchs pour être réparés. Or, pour la dernière version à date, SamMobile assure que le journal des modifications — le changelog — ne mentionne aucun bug devant encore être corrigé.

De quoi laisser entendre que le constructeur sud-coréen ne rencontre plus d’obstacles majeurs avant un déploiement de la mouture stable de One UI 6.

Ensuite, il est bon de rappeler que, l’année dernière, la version stable de Samsung One UI 5 (Android 13) avait été lancée après être cinq différentes bêta. Vu l’avancement de One UI 6, il y a de bonnes raisons d’espérer que le développement de la nouvelle interface respecte le même timing.

Samsung juste après Google ?

Avec un peu d’optimisme, on peut même imaginer un déploiement global de One UI 6 peu après le lancement des Google Pixel 8 début octobre. Toutefois, rappelons que le développement d’Android 14 semble quelque peu rocambolesque.

Google a pris du retard, mais ses futurs smartphones pourraient également être le coup d’envoi du nouvel OS. Ainsi, toute la question est de savoir si ces délais supplémentaires affectent Samsung ou si ce dernier attend tout simplement le feu vert de la firme de Mountain View pour tout dégainer de son côté. Les premiers à en profiter devraient être les fleurons Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra.