Imbroglio autour d’Android 14 : Google risque de mettre le bazar et créer une situation inédite

Les Google Pixel pourraient ne pas être les premiers à recevoir Android 14 édité et développé par... Google. C'est la grande question qui agite le petit monde d'Android depuis que Google a décidé, semble-t-il, en dernière minute, de ne pas sortir Android 14 cette semaine.

Toute la presse bruissait d’une même rumeur le 5 septembre dernier : Google allait déployer Android 14, enfin ! Et puis non, le géant de Mountain View a sorti de nouvelles fonctionnalités pour tous les utilisateurs Android, mais point d’Android 14 en vue.

Comme le faisait remarquer le journaliste Mishaal Rahman le soir même sur X, la décision a sans doute été prise très tardivement et elle pourrait avoir une conséquence assez inédite : un OEM (un fabricant de smartphones qui développe sa propre interface basée sur Android 14) pourrait sortir Android 14 avant Google. Une première.

Puisque tout le monde attendait la sortie le 5 septembre, certains avaient pris les devants et peut-être un poil trop. Xataka le souligne dans un article : OnePlus a récemment confirmé sa volonté de sortir OxygenOS 14 le 25 septembre. Or la version de Google est attendue désormais le 4 octobre 2023, date de présentation de ses Pixel 8, ce qui constituerait une première.

Doivent-ils attendre ou non ?

Toute la question est maintenant de savoir : est-ce que les OEM sont tenus de respecter un embargo signé avec Google sur la sortie d’Android 14 ? Ont-ils techniquement la possibilité de sortir leur version avant eux ? Surtout si on considère que les « vulnérabilités détaillées dans les notes de version de sécurité d’Android 14 seront publiées le 4 octobre 2023 », explique encore Mishaal Rahman sur X.

Samsung pour sa part, pourrait bien dévoiler One UI 6.0 le 5 octobre lors de sa conférence dédiée aux développeurs, ce qui là encore serait assez inédit. Si Samsung fait partie des bons élèves pour ce qui est de sortir ses versions de One UI le plus rapidement possible, jamais nous n’avons vu la firme coréenne sortir son interprétation d’une version d’Android juste après Google. Cependant, tout cela reste une pure spéculation. Il est aussi possible que le décalage dans le calendrier de Google décale la date de déploiement de tous les autres constructeurs Android.

