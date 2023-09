7 mois avec le Samsung Galaxy S23 Ultra : la Rolls-Royce d’Android

Après sept mois passés en sa compagnie, difficile de trouver un véritable grief à formuler à l'encontre du Samsung Galaxy S23 Ultra. Il a bien perdu un peu en autonomie, mais reste très bon. Certes en photo, il n'est pas toujours parfait, mais quelle liberté il donne ! Les performances, le confort d'utilisation, l'écran somptueux… Le roi d'Android est bien là.

Mes collègues me jalousent. Ils me jettent des regards en coin lorsque je vais à la machine à café, je les ai vus s’approcher de mon bureau d’un air patibulaire. Tout ça parce que j’ai pris le meilleur smartphone de l’année en test long… J’aurais peut-être dû choisir un smartphone pliant ou quelque chose de plus exotique comme un Nothing Phone (2) ? Mais comment lui résister… Son autonomie de folie, sa puce toute-puissante, son écran somptueux, sa polyvalence photo. J’ai cédé face au Galaxy S23 Ultra.

Rassurez-vous, mes collègues ne m’ont pas confisqué le Galaxy S23 Ultra pour s’approprier ses pouvoirs et j’ai pu mener mon test à bout. Après près de sept mois en sa compagnie, le temps est venu de tirer les conclusions qui s’imposent et de prévenir celles et ceux qui seraient intéressés.

Mettez une coque

On attaque par un point sur lequel je n’insisterais jamais assez. Mettez une coque. Oui, je sais, il est stupide de ma part de ne pas avoir mis de coque et d’arriver après la guerre pour vous dire de ne pas faire la même erreur que moi. Mais les tests sont faits pour ça. Je précise que je n’ai pas abimé le smartphone par pur plaisir, j’ai même demandé une coque à Samsung à plusieurs reprises, sans succès.

Laissez-moi vous dire que j’ai testé la solidité du Galaxy S23 Ultra. Je suis peut-être un peu plus maladroit que la moyenne, mais n’ayez aucune illusion sur ce point : en sept mois, un smartphone, ça tombe. Ça tombe même beaucoup. S’il reste parfaitement fonctionnel, le S23 Ultra que j’utilise en porte les traces à plusieurs endroits. Ne pensez pas que parce que les smartphones sont aujourd’hui beaucoup plus solides, ils ne vont pas s’abimer, ce n’est pas le cas.

Ceci étant, il faut reconnaître que le S23 Ultra est un dur à cuir. Celui testé ici comporte de nombreuses traces au niveau des tranches, mais une seule pour ainsi dire déformer le châssis du téléphone. Tout en haut de l’écran, une entaille assez profonde est venue déformer le métal du cadre. En dehors de cet impact principal, le smartphone reste dans un excellent état. L’écran en particulier n’affiche aucune trace d’usure, pas même le début d’une rayure visible à l’œil nu. Quand je compare à mes 6 mois passés avec l’Oppo Find X5 Pro qui avait fini criblé de petites rayures, je trouve ça prodigieux.

Écran et format parfait, grand écran pur kiff

Tant qu’on parle de l’écran, je me dois de vous dire que j’ai adoré chaque instant passé avec lui. Je teste entre deux et quatre smartphones par mois, mais j’ai toujours eu plaisir à retrouver l’écran du Galaxy S23 Ultra entre chaque test. La taille de la dalle, 6,8 pouces, la fluidité (de 1 à 120 Hz), la vibrance des couleurs… On en profite à plein et personne ne vient vraiment le concurrencer sur le terrain.

C’est d’ailleurs ce qui caractérise le mieux, à mes yeux, ces quelques mois en sa compagnie. Il n’est pas rare, lorsqu’on garde un smartphone au long terme, de parfois lui trouver des défauts, défauts d’autant mieux soulignés par les divers bolides qui nous passent entre les mains. Or là, aucun smartphone n’avait assez d’arguments pour me faire oublier le S23 Ultra. Le propre d’un appareil Ultra.

Pour continuer sur l’écran, son côté légèrement incurvé ne gêne en rien au quotidien et rend l’immersion d’autant plus forte. Je n’ai jamais subi d’appui fantôme.

Ce qui m’amène au format, plutôt généreux. Là, bien sûr, tout sera question de goût avant tout. J’ai dans mon entourage des personnes qui ne supporteraient pas un smartphone aussi volumineux. Mais je voudrais vous inviter à mesurer les progrès de Samsung en la matière.

Je m’étais montré critique à l’égard du Galaxy S22 Ultra qui me faisait vraiment l’effet d’une brique. Je ne sais pas si les huiles de Samsung ont lu nos tests, mais cela donne un peu cette impression. Pour l’occasion, j’ai même ressorti le S22 Ultra pour comparer le chemin parcouru et… le changement est à la fois subtil et important. Tout passe par des tranches beaucoup moins arrondies. On évite ainsi le côté glissant et inconfortable du prédécesseur.

Il demeure bien sûr quelques bémols inhérents au format : le S23 Ultra reste relativement lourd et il prend de la place dans les poches. Mais si vous êtes habitués aux grands formats, il s’en sort tout de même très bien dans son genre.

Photo, un pur plaisir

Sans s’appesantir sur la qualité photo même du Galaxy S23 Ultra (spoiler : il a tendance à gagner la plupart des blind test photo que nous organisons), la principale chose que j’en retire est qu’il s’agit d’un formidable outil, capable de s’adapter à de nombreuses situations.

Dans mon cas personnel, je l’ai par exemple utilisé en salon comme le MWC ou l’IFA. Et quel bonheur ce fut ! Un sujet se trouve un peu loin de moi, hop, je passe en X10. Si je peux me rapprocher, mais que je veux éviter de jeter une ombre sur mon sujet, hop, je passe en X3. Si je veux me rapprocher très près, le mode macro est là pour ça. Et le capteur principal, quoi qu’il arrive, fait toujours le job avec un piqué et des couleurs au top.

Dans un cadre plus personnel, la polyvalence photo permet, là encore, de prendre moult clichés sans ressentir beaucoup de contraintes. Je peux attraper une photo de mon chat depuis mon canapé sans bouger. En voyage, j’avais tendance à me transformer en reporter photo de mes proches et à multiplier les angles de vue grâce aux quatre modules au dos.

J’ai toutefois deux ou trois griefs à formuler sur la photo. Le mode portrait est parfois un peu décevant. J’ai notamment souvent eu besoin de m’y reprendre à plusieurs fois, enchaînait les clichés flous, dès que la luminosité n’était pas parfaite. Il y a d’ailleurs pas mal de soucis d’autofocus sur ce smartphone dès que la scène se complique un peu. Je prends régulièrement des photos de montres connectées et le Galaxy S23 Ultra a tendance à vouloir faire la mise au point derrière la montre.

Signalons aussi quelques résultats un peu étranges comme un léger voile sur le visage de mes sujets en X10 ou beaucoup de bruit, une fois en X10, en luminosité faible.

Le dernier des bons Ultra ?

Qu’un Galaxy S Ultra soit bon en photo, et ait un bel écran, c’est presque normal. Qu’il soit un monstre de performances, c’est davantage une exception. Le Galaxy S23 Ultra est une très belle exception. En effet, pour une fois, Samsung l’a équipé d’une puce Snapdragon plutôt que l’habituelle Exynos.

Au quotidien, ce serait mentir que d’affirmer que la présence d’un Snapdragon se fait sentir. Mais justement, on l’oublie complètement, ce qui est très bon signe. Le Snapdragon m’a apporté l’assurance, la confiance, de ne jamais se poser la question de si mon smartphone était capable de lancer une application et de mettre les détails graphiques à fond. C’est l’équivalent sur smartphone d’une carte graphique comme la Nvidia RTX 4090.

L’autonomie perd un peu de sa superbe

À sa sortie, je pouvais quasiment tenir trois jours avec le Samsung Galaxy S23 Ultra. Un vrai monstre absolument increvable. Mais depuis, il faut bien l’avouer, l’autonomie a beaucoup baissé.

Désormais, le smartphone coréen tend à tenir une journée et demie sans broncher. Soyons clairs, ça reste très bon et cela permet de ne pas d’avoir la marge suffisante pour ne pas s’inquiéter dans une journée, surtout avec une charge par jour.

En outre, j’ai beaucoup utilisé le smartphone en contexte de salon, avec un usage extrêmement lourd (vidéo, photo, prise de note, GPS, échanges de messages), et même si je terminais souvent ma journée un peu ric-rac. C’est là où la charge de 45W m’a parfois paru un peu molle, surtout qu’il faut investir dans un chargeur rapide qui n’est, pour rappel, pas fourni avec l’appareil.

Nous aurions peut-être dû lui mettre 10

Soyons honnête, nous aurions pu mettre 10/10 au Galaxy S23 Ultra. Ou plutôt, si un smartphone avait pu recevoir une telle note, ç’aurait sans doute dû être lui. À l’époque, nous avions jugé que la colorimétrie et l’absence de charge rapide empêchaient de le juger comme parfait, ce qu’est pour nous un produit recevant un 10/10.

Qu’il reçoive 9/10 ou 10/10, le résultat est un peu le même. Après sept mois passés avec lui, il faut se rendre à l’évidence : nous sommes face à la Rolls-Royce des smartphones Android. Si nous ne voulons pas condamner de suite le probable Galaxy S24 Ultra sous Exynos qui s’annonce, il va être très compliqué pour lui, et ses concurrents, de dépasser un Galaxy S23 Ultra excellentissime.

D’autant plus que depuis son test en février 2023 son prix a chuté de près de 350 euros chez certains vendeurs. Il est même possible de le trouver sous la barre des 900 euros, contre 1459 euros à sa sortie. Certes cela reste un petit budget, mais il va sans dire qu’il s’agit là d’un excellent investissement au long terme, un smartphone que vous pourrez garder une demi-décennie sans avoir besoin ni envie d’en changer.



