iPad Pro M4 : la Rolls-Royce des tablettes d’Apple coûte 330 € de moins ce dimanche

GĂ©nĂ©ralement et Ă juste titre considĂ©rĂ© comme les meilleures tablettes haut de gamme, les iPad Pro sont conçues pour les personnes exigeantes. Les performances vĂ©loces et l’optimisation parfaite de cette ardoise lui permettent de tutoyer les sommets et de laisser ses concurrentes bien loin derrière. L’un des inconvĂ©nients de se concentrer de puissance est bien entendu la facture qui est forcĂ©ment Ă©levĂ©e… Sauf ce dimanche, un code promo permet de trouver cette tablette bien en dessous des 1000 euros sur le site marchand de Rakuten.

Les attraits de l’iPad Pro M4 11

Une construction raffinée made in Apple

Un Ă©cran OLED somptueux

La puce M4, puissance Ă l’Ă©tat brut

La puissance dans une tablette de 11 pouces

Cet iPad Pro est donc Ă©quipĂ© d’une puce M4 qui permet Ă l’ardoise d’offrir des performances de hautes volĂ©es sur toutes les taches possibles. La feuille tactile peut gĂ©rer les applications les plus lourdes telles qu’Adobe Photoshop, le dessin vectoriel avec Procreate, faire du montage vidĂ©o avec Da Vinci Resolve (sur des fichiers 4K par exemple), mais aussi lancer toutes les productions vidĂ©oludiques disponibles sur le magasin d’application d’Apple.

Certes, cette puissance reste sous-exploitĂ©e puisque très peu d’application disponible ont besoin d’autant de ressources pour utiliser pleinement la puissance de cette puce M4. L’arrivĂ©e de l‘Ă©mulation sur l’App Store pourra peut-ĂŞtre d’exploiter le plein potentiel de ce processeur. Ce qui est une très bonne chose pour la durĂ©e de vie de cet iPad Pro, parce qu’il durera dans le temps avec une configuration aussi robuste.

Le premier iPad sous OLED, des accessoires encore plus chers

L’un des plus grands atouts de cette gĂ©nĂ©ration d’iPad Pro est sa dalle OLED, le passage d’un Ă©cran LCD classique a permis Ă Apple d’asseoir un peu plus les iPad(s) sur le trĂ´ne des meilleures tablettes. MĂŞme si Samsung commence Ă venir Ă les titiller avec brio sur les dĂ©clinaisons Ultra de leur pavĂ© tactile. Seul bĂ©mol sur cet Ă©cran de qualitĂ©, c’est l’absence de mode Always-on qui n’est tout simplement pas encore supportĂ© pas l’iPad OS.

Le Magic Keyboard est un clavier qui s’ajoute comme une coque de protection Ă la tablette, transformant ainsi cette dernière en vĂ©ritable outil bureautique. Il dispose de toutes les touches et raccourcit de l’Ă©cosystème Apple, lors de notre test, nous avons remarquĂ© que le touchpad Ă©tait bien trop petit, mais le vĂ©ritable frein est bien entendu son prix, excessif pour un clavier aux fonctions basique.

De son côté, l’Apple Pencil Pro reçoit des retours positifs grâce à l’ajout du « squeeze », une fonctionnalité permettant d’afficher une roue d’outils par simple pression sur la tige du stylet, une option déjà bien connue chez Samsung. En résumé, l’iPad Pro M4 11 incarne le fleuron des tablettes Apple, et l’offre de ce dimanche représente une occasion rare de l’obtenir à un tarif plus attractif.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPad Pro M4 (2024).

Afin de comparer l’Apple iPad Pro M4 11 (2024) avec d’autres produits de la mĂŞme catĂ©gorie, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide sur les meilleures tablettes du moment.

