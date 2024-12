On en sait plus sur la voiture électrique chinoise concurrente de Rolls-Royce signée Huawei

Les constructeurs chinois ont lancé des berlines haut de gamme pour concurrencer BMW, Audi et Mercedes. Mais rares sont encore les initiatives visant Bentley ou Rolls-Royce. La Maextro S800, conçue en partenariat avec Huawei et JAC, a cette ambition, et voici tout ce que l’on sait déjà à son sujet.

Crédit : Maextro

La Maextro S800 n’est pas un smartphone, ni une réinterprétation du petit roadster Honda S800 des années 60. Il s’agit d’une gigantesque berline ultra haut de gamme conçue en partenariat avec Huawei, se positionnant comme l’une des propositions les plus luxueuses provenant d’un constructeur chinois.

Une berline surpuissante

C’est grâce à une publication du ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’Information (MIIT) pour commentaire public, relayée par CnEVPost, que l’on en apprend plus sur la Maextro S800, notamment ses motorisations, qui étaient inconnues lors de sa présentation fin novembre.

Deux versions seront proposées : une 100 % électrique et une à prolongateur d’autonomie (EREV), où un moteur thermique recharge les batteries sans jamais faire tourner directement les roues.

Crédit : Maextro

Ces deux versions devraient cependant être proposées avec les mêmes choix de moteurs. La gamme débuterait dans une déclinaison à deux moteurs (160 kW à l’avant et 230 kW à l’arrière). La puissance cumulée atteindrait alors 490 kW, soit environ 666 chevaux.

Une version à trois moteurs serait également disponible et augmenterait encore le niveau de puissance. Le moteur avant resterait à 160 kW, mais les deux moteurs arrière auraient chacun une puissance de pointe de 237,5 kW. La puissance totale atteindrait 635 kW, soit environ 835 chevaux.

Ces puissances sont plutôt impressionnantes. Toutefois, elles pourraient être en réalité moins colossales. Il faudra tenir compte de la puissance de décharge de la batterie. De plus, on parle ici de puissance de pointe des moteurs, qui est toujours plus élevée que la puissance homologuée.

Une autonomie remarquable ?

La capacité de la batterie NMC (nickel-manganèse-cobalt) fournie par CATL n’est pas encore connue. Il est donc difficile de donner une estimation de l’autonomie. Toutefois, face aux dimensions gigantesques de la Huawei Maextro S800, mesurant 5,48 m de long et affichant un empattement de 3,37 m, on s’attend à une batterie dépassant 100 kWh de capacité.

D’autant plus que le poids de la voiture est comparable à celui d’un véhicule embarquant une batterie aussi grande. Le dossier présenté au MIIT chinois indique un poids compris entre 2 604 kg et 2 859 kg (différence selon la présence ou non du prolongateur d’autonomie et le choix entre une version 4 ou 5 places).

Credit : MIIT via Cnevpost

Concernant la charge, là encore aucune information précise n’est disponible. Cependant, on peut envisager une plateforme 800 volts, ce qui expliquerait en partie le nom de S800 donné à cette berline de luxe.

Credit : MIIT via Cnevpost

Même si l’entièreté de la fiche technique n’est pas encore dévoilée, Huawei a déjà ouvert les pré-commandes de la Maextro S800, produite dans l’usine JAC de Hefei, située dans la province d’Anhui. Les clients doivent verser un acompte de 20 000 RMB, soit environ 2 600 euros. Le prix total de la voiture est estimé entre 1 et 1,5 million de yuans (entre 130 900 et 196 300 euros environ).

Une fraction du prix d’une Rolls-Royce, et on pourrait alors penser que cette Huawei est une excellente affaire, mais il faut garder en tête que les tarifs des voitures électriques en Chine n’ont rien à voir avec les tarifs européens. Si aucune communication ne fait part d’une arrivée en Europe, ces tarifs augmenteraient fortement, notamment à cause des droits de douane.