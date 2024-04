1 000 k d’autonomie pour les voitures électriques grâce à cette nouvelle batterie

Le constructeur chinois JAC s’est associé au spécialiste des batteires semi-solides, WeLion, pour équiper ses voitures électriques d’une nouvelle batterie révolutionnaire. Cette dernière se dote d’une architecture semi-solide et de cellules cylindriques et devraient permettre d’atteindre une autonomie de 1 000 kilomètres en une seule charge.

Les voitures électriques sont de plus en plus abouties, au fil des évolutions technologiques. Ce qui rassure les automobilistes, dont la crainte reste encore de tomber en panne de batterie, même si cette dernière est de moins en moins fondée.

Une batterie très prometteuse

En plus des bornes qui sont de plus en plus nombreuses et rapides, les constructeurs travaillent également à développer des batteries offrant de plus grandes autonomies. On pense par exemple à la Qilin CTP 3.0 de CATL ou encore de la Blade conçue par le géant chinois BYD, dont nous avons pu découvrir les technologies quelques mois plus tôt. Mais un autre acteur, également venu de Chine veut aussi sa part du gâteau. Il s’agit de WeLion, qui a déjà fait parler de lui pour ses batteries semi-solides, dont la production a débuté en fin d’année 2023. On la retrouve sur la Nio ET7 par exemple.

Cette technologie possède de nombreux avantages et fait en quelque sorte office d’intermédiaire avec la batterie solide, qui ne devrait pas arriver dans une voiture de série avant la fin de la décennie. Ainsi, elle possède un électrolyte solide, qui permet entre autres d’afficher une plus grande densité d’énergie, et une autonomie supérieure à un pack LFP (lithium – fer – phosphate) ou NMC (nickel – manganèse – colbalt) standard. Et forcément, cela intéresse fortement les constructeurs automobiles, qui se livrent une bataille acharnée sur l’autonomie de leurs voitures.

C’est dans ce contexte que le constructeur chinois JAC, encore méconnu en France, a récemment signé un partenariat avec l’équipementier WeLion. C’est en effet ce qu’annonce le site ItHome, qui explique que la firme avait déjà commencé à étudier cette technologie depuis 2021, mais qu’elle a décidé de s’associer avec le spécialiste dans le domaine afin de développer conjointement un nouveau type de cellules. Ces dernières adopteront une forme cylindrique, comme les 4680 actuellement utilisées chez Tesla. Une solution également choisie par BMW pour ses prochaines voitures électriques.

Mais au contraire des deux constructeurs pré-cités, JAC va utiliser une technologie semi-solide, une première dans l’industrie automobile. Et bonne nouvelle, la production de cette nouvelle solution ne devrait pas tarder à démarrer. Et pour cause, le début de sa fabrication en grande série est prévue dès l’année prochaine, même si aucune date précise n’a été annoncée pour le moment. Et on sait déjà sur quel modèle ce nouvel accumulateur sera installé, même si ce dernier est totalement inconnu en Europe.

Une autonomie démentielle

Il s’agit en effet de la 2ème génération de la JAC Yttrium 3, une adorable citadine qui nous rappelle quelque peu la petite Ora Funky Cat, désormais rebaptisée GWM Ora 03. Cette dernière sera la première voiture électrique dans le monde à se doter de cette nouvelle batterie, qui affiche une densité très élevée. Le constructeur évoque un chiffre qui atteint les 300 Wh/kg, alors qu’un pack LFP classique tourne plutôt autour des 200 Wh/kg en moyenne. En parallèle, la start-up StoreDot a récemment dévoilé une technologie annonçant 330 Wh/kg minimum.

Ce chiffre est très important, car plus il est élevé, plus il est possible de stocker une grande quantité d’électricité pour une même taille. Ce qui permet de proposer des batteries plus petites, et donc moins lourdes, ce qui profite à la consommation et directement à l’autonomie. Ainsi, les voitures électriques qui seront dotées de cette batterie devraient pouvoir parcourir jusqu’à 600 à 1 000 kilomètres en une seule charge grâce à ce nouveau pack. Un chiffre qui s’entend cependant selon le cycle chinois CTLC, ce qui donne environ 850 kilomètres WLTP.

De quoi rivaliser avec la nouvelle IM L6 tandis que CATL développe de son côté un châssis permettant de loger des batteries offrant une grande autonomie. Pour l’heure en revanche, on ne connaît pas encore la puissance de charge que peuvent encaisser les cellules de WeLion conçues avec JAC, ni le temps nécessaire pour remplir un accumulateur complet. Mais nous devrions en savoir plus au cours des prochains mois, sans aucun doute.