Recharge ultra-rapide et durée de vie XXL : cette batterie pour voiture électrique a tout compris

La start-up israélienne StoreDot a développé une batterie de voiture électrique capable d'encaisser 650 000 km sans trop perdre en capacité. Cette dernière est également capable de se remplir en seulement 10 minutes sur une borne ultra-rapide.

Qui a dit que la charge était un problème pour les voitures électriques ? Si certains automobilistes le pensent encore, c’est pourtant de moins en moins vrai. Et pas seulement, car le nombre de bornes est en hausse constante, notamment en France.

Une batterie longue durée

Outre le développement de prises encore plus rapides et performantes, comme celles de Huawei ou de Lotus, les marques et équipementiers travaillent également à améliorer leurs batteries. On pense à BYD avec la technologie Blade ou encore à Nio, qui va enfin produire son pack semi-solide de 150 kWh de série. Mais cette fois-ci, ce n’est pas un constructeur qui fait les gros titres, mais une start-up fondée en 2012.

Basée en Israël, StoreDot est notamment connue pour ses innovations en termes de vitesse de charge. Un peu plus tôt dans l’année, nous vous faisons découvrir sa batterie capable de se recharger en seulement quatre petites minutes. Mais aujourd’hui, la firme nous annonce une autre bonne nouvelle à travers un communiqué tout juste publié sur son site. L’entreprise a réussi à concevoir un accumulateur capable d’afficher une très grande longévité.

Et pour cause, cette dernière peut encaisser pas moins de 2 000 cycles de charge/décharge sans trop perdre en capacité. Celle-ci reste à 80 %, ce qui devrait fortement rassurer les futurs acheteurs de véhicules qui en seront équipés. Car la batterie représente environ 40 % du prix total d’une voiture électrique, et son remplacement est évidemment très onéreux. À titre de comparaison, le pack d’une Tesla Model S perd en moyenne 12 % de capacité après environ 321 800 kilomètres, ce qui est aussi très bon.

Surtout quand on sait qu’une voiture est généralement mise à la casse au bout de 241 400 kilomètres en Europe. Mais ce n’est pas le plus impressionnant sur la batterie conçue par StoreDot. Car bien sûr, il s’agit de charge rapide, mais encore plus que ce que propose Tesla, qui se contente de se charger à une puissance de 250 kW.

Une charge ultra-rapide

La batterie développée par la start-up israëlienne affiche une puissance en point de 4,2 C. C’est-à-dire que celle-ci correspond à la capacité du pack multiplié par 4,2. Concrètement, si ce dernier fait 70 kWh, il pourra en théorie encaisser jusqu’à 294 kW. Ce qui est évidemment énorme et qui permet selon l’entreprise de passer de 10 à 80 % en seulement 10 minutes. Or, on sait que la charge rapide peut endommager prématurément les cellules de batteries dans certains cas.

L’accumulateur développé par StoreDot fait appel à une technologie bien particulière, et utilise une grande part de silicone. Ce matériau, qui sera également utilisé sur le futur Mercedes EQG permet notamment d’améliorer la densité d’énergie pouvant être stockée. Cette dernière est affichée à 330 Wh/kg minimum sur la nouvelle batterie de la firme basée dans la ville de Herzliya. C’est bien mieux que ce proposent les packs LFP (lithium – fer – phosphate).

Ces dernières tournent en effet en moyenne autour des 200 Wh/kg, mais ils possèdent l’avantage de ne pas coûter cher à produire. Pour l’heure, on ne sait pas encore si ce sera aussi le cas de la batterie de StoreDot, qui n’est pas encore totalement prête pour une production en série pour le moment.

Au mois de mars dernier, la société annonçait également avoir développé une batterie capable de se recharger à pleine puissance, même par des températures très basses.