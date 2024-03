Cette nouvelle batterie pour voiture électrique prouve que le froid n’est plus du tout un problème

La start-up israélienne StoreDot annonce avoir développé une batterie capable de se recharger à pleine puissance, même à de très basses températures négatives. L'autonomie, quant à elle, est peu réduite par grand froid. De quoi rendre la conduite des voitures électriques encore plus sereine en hiver.

Si les choses se sont très nettement améliorées au fil des années, les automobilistes craignent encore toujours de manquer d’autonomie. Et ce même si les bornes de recharge sont plus nombreuses que jamais, notamment en France où l’on en compte plus de 100 000.

Une technologie intéressante

Mais ce n’est pas tout, car les équipementiers travaillent également au développement de batteries capables d’encaisser plus de puissance et de se recharger plus rapidement. Parmi ces entreprises, on peut notamment citer StoreDot. Il s’agit d’une start-up basée en Israël, qui fait régulièrement parler d’elle pour ses innovations très intéressantes. Parmi elles, un accumulateur capable de se remplir en seulement quatre minutes.

Enfin, il est possible de récupérer jusqu’à 160 kilomètres durant ce laps de temps, tandis que la charge de 10 à 80 % nécessite quant à elle 10 minutes. Une belle prouesse pour l’entreprise, qui veut encore aller plus loin et atteindre les 160 kilomètres en trois minutes à l’horizon 2028. Mais ce n’est pas tout, car la firme vient de dévoiler une nouvelle innovation, qui pourrait, elle aussi, changer la donne pour les propriétaires de voitures électriques.

Dans un communiqué, StoreDot annonce en effet avoir réussi à développer des cellules de batteries quasiment insensibles au froid. Plus concrètement, cela signifie que l’accumulateur peut être rechargé à pleine puissance, malgré des températures très basses. Selon l’entreprise, ce dernier peut être rempli jusqu’à 80 % alors qu’il fait -10 degrés, et ce sans perdre en puissance. Une prouesse, puisque l’on sait que charger une voiture électrique en hiver peut être compliqué.

Et pour cause, la batterie a besoin d’être à une température bien précise, autour des 25 degrés, pour pouvoir être chargée à la puissance maximale. Sinon, ce n’est tout simplement pas possible, et la recharge est alors plus longue, sauf si la voiture est dotée d’une fonction de pré-conditionnement de la batterie, qui permet de réchauffer les cellules avant l’arrivée à la borne. Les Tesla en sont par exemple équipées, de même que la Kia EV9 ou encore la Renault Mégane E-Tech, entre autres.

Une autonomie améliorée

Outre la charge plus lente, l’autonomie en prend aussi un sacré coup lorsqu’il fait froid. Là encore pour une histoire de température des cellules, sans parler également du fait que la consommation est plus élevée à cause de l’usage du chauffage. D’où l’intérêt de la pompe à chaleur, notamment sur les longs trajets, même si certains modèles s’en sortent mieux que d’autres. C’est par exemple le cas de la méconnue HiPhi Z.

Mais avec la batterie de StoreDot, ce souci n’en sera bientôt plus un. La start-up explique qu’à -10 degrés, sa batterie conserve 85 % de son autonomie maximale, ce qui est une très bonne performance. Ce qui signifie qu’une Tesla Model 3 Propulsion normalement parcourir 554 kilomètres selon le cycle WLTP pourrait rouler jusqu’à 470 kilomètres environ avec cette batterie dans ces conditions.

À une température de -20 degrés, la capacité maximale chute autour des 70 %, ce qui signifie que la berline pourrait ainsi rouler pendant environ 387 kilomètres en une seule charge. Ce qui reste une très bonne performance, car plus le froid est intense, plus l’autonomie fond comme neige au soleil. Si tous les modèles ne sont pas logés à la même enseigne, avec un Hyundai Kona particulièrement performant selon le test de la société américaine Recurrent, cette nouvelle batterie pourrait changer la donne.

Reste désormais à savoir quand elle sera disponible pour un usage sur des voitures de série. Selon la start-up, la production de série pourrait débuter dans le courant de l’année 2026 pour cet accumulateur XFC (extreme fast charging). Ce dernier affiche également une longévité très élevée, pouvant réaliser au moins 1 000 cycles de charge / décharge consécutifs. Il s’agit pour rappel d’un pack semi-solide, qui offre également une plus grande densité d’énergie qu’une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) classique.