L’autonomie des voitures électriques diminue en hiver : voici celles qui résistent le mieux

C'est un fait : les voitures électriques n'aiment pas le froid, avec des autonomies et des puissances en berne lorsque l'hiver arrive. Mais quel modèle limite le plus la casse ? Une entreprise américaine vient de publier un classement, l'occasion d'en savoir plus.

Les voitures électriques ne sont pas si différentes de nous, au final : elles non plus, elles n’aiment pas quand il fait très froid. C’est la batterie, plus précisément, qui devient grognonne, avec une consommation en hausse et des difficultés à atteindre sa puissance théorique aussi bien pour le moteur que lors des recharges.

Pour mieux illustrer ces baisses de performances, la société américaine Recurrent, spécialisée dans le suivi de la santé des batteries de voitures électriques, a mis à jour son classement des modèles limitant le plus la casse par rapport à la saison estivale. Et tout le monde n’est pas logé à la même enseigne !

Des données plus fiables

C’est une grande avancée par rapport à l’étude de l’année dernière, que nous avions déjà relayé : cette nouvelle version ne contient que des données vérifiées et non plus estimées. 10 000 voitures ont été ainsi analysées, permettant d’afficher des résultats bien plus réalistes.

Et nous avons… deux vainqueurs. Dans la catégorie du « véhicule possédant le plus d’autonomie en conditions glaciales », c’est le Hyundai Kona qui remporte la mise, puisque le SUV coréen est toujours capable de parcourir plus de 330 kilomètres entre deux charges. Précisons ici qu’il s’agit de l’ancien modèle (le nouveau venant d’arriver en concessions, il est normal qu’il n’apparaisse pas dans l’étude) avec la grosse batterie de 64 kWh.

Et dans la catégorie « véhicule perdant le moins d’autonomie en hiver », surprise, il s’agit de l’Audi e-tron ! Il s’agit pourtant d’une voiture électrique plus de première jeunesse, avec une présentation en 2018, mais les équipes de la marque ont fait un bon travail avec une baisse de l’autonomie contenue à 16 % par rapport à des conditions optimales.

Tout le monde ne peut pas en dire autant

Ces résultats sont d’autant meilleurs que le reste des modèles est plus à la traîne, avec une baisse moyenne constatée de 30 % de l’autonomie en hiver. Dans le lot, les Tesla limitent la casse, avec des autonomies amputées de 25 % en moyenne. Le Volkswagen ID.4, en revanche, ferme la marche, avec une baisse de 46 % de la distance parcourable entre deux charges par temps glacial par rapport à l’été.

Si vous voulez plus de résultats, vous pouvez consulter une étude européenne parue en février 2023, qui permet d’avoir plus de modèles de voitures électriques vendues en Europe. Avec au total, une trentaine de voitures testées.

D’autres problèmes sont également remontés, quand bien même, ils ne sont pas quantifiés : les temps de charge ont tendance à s’allonger. Ce qu’il faut retenir, c’est que plus une batterie est froide, plus ses performances seront limitées – Recurrent nous informe d’ailleurs que les différentes technologies de ces dernières (LFP, NMC etc) réagissent à peu près de la même manière. Toujours sur la recharge, le freinage régénératif peut lui aussi être bridé, pour la même raison.

Des équipements existent pour limiter la perte

Une fois ce bilan dressé, existe-t-il des moyens de contourner ces limites ? Oui ! La première chose à faire lors de l’achat de votre voiture électrique, c’est de fouiller la liste des équipements et des options, et ne surtout pas hésiter à sélectionner une pompe à chaleur ainsi que les sièges, volant et pare-brise chauffants.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que le chauffage d’une voiture électrique est extrêmement énergivore. Là où une voiture thermique peut utiliser la chaleur dissipée par son moteur essence pour maintenir l’habitacle à température, une voiture à batterie devra uniquement compter sur son énergie stockée pour alimenter de grosses résistances, occasionnant une hausse notable de la consommation.

La pompe à chaleur, à l’inverse, viendra capter les calories présentes à l’extérieur pour les envoyer dans l’habitacle. Des caractéristiques qui permettent de limiter les dégâts lorsque les températures baissent, puisque Recurrent annonce un gain de 25 % par rapport à un chauffage traditionnel par une température extérieure de 0°C). Mais cet avantage a tendance à logiquement baisser lorsque les températures deviennent polaires : comptez entre 3 et 15 % de consommation gagnée lorsqu’il fait -7°C.

Les sièges et volants chauffants utilisent de petites résistances pour chauffer les garnitures, occasionnant une consommation bien moindre que si on devait seulement passer par celles utilisées pour réchauffer l’habitacle en entier. Un petit coup de pouce toujours bon à prendre !

Le préconditionnement, votre meilleur ami

Une autre astuce permet d’aller encore plus loin dans l’optimisation de l’autonomie en hiver : le préconditionnement. Disponibles dans l’écran central de votre voiture, dans l’app dédiée ou parfois dans les menus de votre borne de recharge, cette astuce permet de définir une heure de départ ; la voiture fera en sorte d’atteindre à l’heure souhaitée le niveau de charge cible… mais également de préchauffer l’habitacle en utilisant l’énergie de la borne et non celle de la batterie.

Certaines voitures en profitent même pour faire monter la batterie à température, afin d’éviter une surconsommation lors du roulage pour atteindre sa température idéale. De même, sur certaines voitures électriques, en se dirigeant vers une borne de recharge rapide, la batterie monte en température pour pouvoir accepter la puissance la plus élevée possible, même en hiver. D’où l’intérêt du planificateur d’itinéraire.

C’est donc tout bénef pour vous, d’autant plus que maintenir une température est bien moins énergivore que de l’atteindre. Une petite astuce très appréciée des conducteurs de voiture électrique : arriver le matin dans une voiture déjà chaude, ça fait plaisir.

Notons enfin que, fun fact, les voitures thermiques sont elles aussi affectées par le froid ! L’agence officielle de l’énergie aux États-Unis l’atteste : compter 10 % à 20 % de surconsommation en hiver, voire des pointes à +33 % en cas de courts trajets…