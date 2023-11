Lotus ridiculise Tesla et Ionity avec ses bornes de recharge ultra-rapides

Lotus se lance dans la charge rapide et lève le voile sur ses nouvelles bornes de recharge, capables de délivrer jusqu'à 450 kW de puissance. De quoi donner des sueurs froides à Tesla et Ionity, tandis que le déploiement de ces infrastructures est prévu dès l'année prochaine. De quoi recharger une voiture en moins de 15 minutes.

De nombreux automobilistes craignent encore de se retrouver à cours de batterie avec leur voiture électrique et veulent une plus grande autonomie. Pourtant, avec plus de 110 000 bornes en France, il n’y a désormais plus rien à craindre. D’autant plus que de nouveaux opérateurs ne cessent de faire leur arrivée sur le marché.

Une nouvelle alternative

On pense notamment à Ionity, Fastned ou plus récemment IECharge, sans oublier Lidl, entre autres. Mais ce n’est pas tout, car les constructeurs veulent aussi se lancer sur ce marché de plus en plus concurrentiel. C’est par exemple le cas de Nio avec ses bornes de 500 kW ou encore Xpeng, qui se limite à 480 kW, sans parler bien sûr de Tesla avec ses Superchargeurs. Pour mémoire, ces derniers culminent actuellement à 250 kW en courant continu.

Mais voilà qu’une autre marque veut se lancer sur ce marché. Il s’agit de Lotus, qui prévoit de ne plus vendre que des voitures électriques au cours des prochaines années, afin d’être en accord avec la politique de l’Union européenne. Actuellement, le constructeur commercialise son Eletre et a récemment dévoilé son Emeya, rivale de la Tesla Model S et de la Porsche Taycan.

Mais pas question pour la firme, qui appartient au groupe chinois Geely de s’arrêter en si bon chemin. C’est ainsi que cette dernière vient tout juste de lever le voile sur sa nouvelle solution de charge rapide, dans un communiqué tout juste publié. Et Lotus ne fait pas les choses à moitié, puisque sa nouvelle borne rapide serait capable de délivrer une puissance maximale de 450 kW. Pour rappel, Ionity se contente de son côté de 400 kW à l’heure actuelle.

De quoi permettre à un Eletre de récupérer pas moins de 145 kilomètres d’autonomie en seulement cinq petites minutes. Et ce alors que la version R évoquée dans le communiqué possède une batterie d’une capacité généreuse de 112 kWh. Ce qui est très généreux et lui permet d’afficher une autonomie de 490 kilomètres selon le cycle WLTP, même si l’on sait qu’un gros accumulateur n’est pas toujours idéal.

Une technologie innovante

Selon la marque, une telle puissance permet de passer de 10 à 80 % en seulement 20 minutes. Mais ce n’est pas tout, car le constructeur propose également une autre solution destinée aux lieux qui demandent encore plus de puissance. Cette armoire de puissance est capable de délivrer pas moins de 480 kW à une borne et se destine notamment aux aires d’autoroutes, où la charge doit être la plus rapide possible.

Cela afin d’éviter le temps d’attente trop élevé durant les chassé-croisés estivaux notamment. Enfin, Lotus a également dévoilé une unité de charge capable d’alimenter jusqu’à quatre véhicules à la fois en délivrant pas moins de 600 Ampères. Pour atteindre de telles valeurs, la firme sino-britannique utilise le refroidissement liquide du câble de recharge.

Une recharge à 450 kW permet de passer de 10 à 80 % de batterie en moins de 15 minutes avec une voiture compatible. À l’image de la Xpeng G9 en version 4C qui accepte une puissance maximale de 430 kW.

Tesla l’utilise notamment pour ses Superchargeurs ainsi que ses Megachargeurs, tandis que la NASA a récemment fait appel à cette solution. Le but ? Concevoir un câble capable de charge capable de remplir une batterie de voiture électrique en cinq minutes. Cette méthode permet de mieux dissiper la chaleur et d’éviter tout risque d’échauffement, qui limite alors la puissance de la charge.

Ces nouvelles bornes sont d’ores et déjà présentes en Chine et elles devraient arriver en Europe au cours du second trimestre 2024. Et bonne nouvelle, elles seront ouvertes à tous les propriétaires de voitures électriques compatibles, mais le prix de la charge n’a pas encore été annoncé. Lotus précise qu’une mise à jour sera proposée aux conducteurs d’Eletre afin que leur SUV profite de la puissance maximale de cette borne.