Lidl : tout savoir sur ces bornes de recharge pas chères pour voitures électriques

Lidl démarre en France la vente de bornes de recharge destinées aux particuliers. Disponibles à l'achat à partir de 349 euros, il s'agit clairement d'une bonne affaire sur le papier avec ce petit prix. On vous explique tout.

Lidl

n’est pas nouveau dans le secteur de la voiture électrique. L’enseigne Allemande présente en France est dotée d’un réseau de stations de recharge très puissantes sur les parkings de ses super-marché. Le prix de la recharge est d’ailleurs plutôt intéressant par rapport à la concurrence.

Mais ce qu’on sait moins, c’est que l’entreprise de grande distribution vend également des accessoires pour voitures électriques. Enfin, ce n’était pas encore le cas en France, mais ça l’était dans d’autres pays européens depuis plusieurs mois. La bonne nouvelle, c’est que les câbles de recharge et les bornes de recharge pour voitures électriques Lidl (de marque Ultimate Speed) arrivent enfin en France.

À partir de 349 euros sur Internet

Selon nos confrères d’Automobile Propre, la vente se fera uniquement en ligne, sur le site de Lidl. On peut déjà voir les deux fiches produits des deux bornes de recharge nommées Ultimate Speed Borne de recharge murale. La première est vendue 349 euros, contre 499 euros pour la seconde.

La différence entre les deux, c’est la puissance maximale de recharge et l’intensité du courant. Pour la moins chère, il faudra se contenter de 16 ampères, avec 3,7 kW de puissance en monophasé et 11 kW avec une installation triphasée. Pour la plus chère, on passe à 32 ampères, avec 7,4 kW en monophasé et 22 kW en triphasé.



Quel temps de recharge ?

La plupart des installations électriques des particuliers (en maison ou appartement) sont réalisées en monophasées. Le passage du monophasé au triphasé peut-être très coûteux. Et il est donc souvent plus avantageux de prendre une borne 32 ampères pour bénéficier d’une recharge à 7,4 kW plutôt que de passer son installation en triphasée pour espérer avoir 11 ou 22 kW.

À titre de comparaison, charger la batterie de 60 kWh d’une Tesla Model 3 Propulsion prendra environ 16h à 3,7 kW ; 8h à 7,4 kW ; 5h30 à 11 kW et 3h à 22 kW. On voit donc tout l’intérêt de choisir la borne la plus chère, pour réduire les temps de recharge.

Mais attention, car ces chiffres sont donnés pour une recharge complète, de 0 à 100 %. Et on sait que les français font en moyenne une vingtaine de kilomètres par jour avec leurs voitures. Avec une puissance de 3,7 kW, on récupère cette autonomie en environ 1h de recharge.

La borne de recharge Lidl semble sûr, elle a été testée par Dekra et intègre une protection contre les courants de défaut. Le boîtier est protégé contre les jets d’eau (IP65) et intègre un support de câble ainsi qu’un bouton d’arrêt d’urgence. En cas de surchauffe, la borne s’arrête automatiquement. La recharge s’effectue au moyen du câble type 2 fourni.

La borne n’est pas connectée, mais possède un port Modbus pour la gérer à distance avec une interface compatible. Si vous utilisez des panneaux solaires, la borne peut être configurée pour utiliser uniquement l’énergie solaire.

Bientôt disponible

La borne Lidl sera bientôt disponible sur le site de la marque. On peut déjà lire des avis de clients, mais il s’agit de consommateurs habitants hors de France.

Le rapport qualité / prix semble vraiment bon. En règle général, il faut compter au moins 500 euros pour se doter d’une borne de recharge murale. Le Tesla Wall Connector est justement vendu 499 euros, mais il s’agit d’une exception qui représente un bon plan. À 349 euros, le premier prix de Lidl est très intéressant. Elle fait partie des bornes de recharge les moins chères.

En plus de ces deux bornes, il sera également possible de se procurer un câble de charge T2 de 5 mètres à 129 euros ainsi qu’un chargeur mobile de 16 ampères (3,7 kW) à 119 euros pour recharger sa voiture électrique sur une prise classique. Encore une fois, des prix très intéressants pour ce type de produit.