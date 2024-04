Cette nouvelle voiture électrique annonce 1000 km d’autonomie avec une batterie inédite

Le constructeur chinois IM Motors nous en dit un peu plus sur sa nouvelle voiture électrique L6 qui débarquera en Europe. La berline électrique est capable de se recharger partiellement en seulement 12 minutes et affiche une autonomie incroyable de 1 000 km en Chine.

Avez-vous déjà entendu parler de IM Motors ? Probablement pas. Mais cela ne devrait pas tarder, car ce constructeur prend en fait de plus en plus d’importance au fil des mois.

Une berline haut de gamme

Et pour cause, ce dernier fut fondé en 2020 et fait partie du groupe SAIC Motor, qui possède notamment MG, dont la compacte MG4 cartonne toujours autant en Europe. Encore totalement inconnue dans nos contrées il y a encore peu, cette nouvelle marque fait peu à peu son arrivée chez nous, alors que nous avions pu approcher ses deux premières voitures lors du dernier salon de Genève. Il s’agit des IM LS6 et L6, soit un SUV et une berline.

Cette dernière, qui se dote d’une inédite technologie pour se stationner facilement, nous en dit aujourd’hui un peu plus à son sujet. En effet, le site chinois ItHome nous informe que cette rivale de la Tesla Model S va être officiellement lancée dès le 13 mai prochain. Les premières livraisons démarreront quelques semaines plus tard, d’abord en Chine puis en sans doute en Europe. Et voilà que l’on a de nouvelles informations à son sujet !

Longue de 4,93 mètres pour 1,96 mètre de large et 1,47 mètre de haut, la berline électrique affiche un empattement plutôt généreux de 2,95 mètres. De quoi loger confortablement les occupants, d’autant plus que la voiture se dote également de double vitrage ainsi que d’un système de contrôle actif du bruit dans l’habitacle. Pour l’heure en revanche, le poste de conduite vient d’être dévoilé et s’inspire sans surprise de celui du LS6, avec son immense dalle numérique posée sur la planche de bord.

Cette dernière inclut notamment un écran tactile de 10,5 pouces, tandis qu’un autre écran est positionné plus bas. On note également la présence d‘un volant yoke inspiré de ce que nous propose déjà Tesla depuis quelques années. Une version plus classique du volant sera proposée en option dans le catalogue. À noter que la berline se dote aussi d’un espace de chargement à induction pour les smartphones.

Une batterie révolutionnaire

Mais ce qui nous intéresse le plus, c’est surtout ce qui se cache sous le capot de cette nouvelle IM L6. Cette dernière se dote évidemment d’une motorisation 100 % électrique, mais elle embarque surtout une batterie qui vaut le coup d’œil. Si le constructeur n’a pas encore confirmé si elle était totalement solide ou semi-solide (comme la Nio ET7), on sait qu’elle affichera une autonomie de 1 000 kilomètres. Attention, ce chiffre s’entend cependant selon le cycle chinois CLTC.

Ce qui donne plutôt 800 kilomètres environ en WLTP selon le constructeur. Mais ce n’est pas tout, car la recharge sera aussi très rapide, puisque l’on parle d’un pic à 400 kW, ce qui permettra de gagner 400 kilomètres en seulement 12 minutes (10 – 60 %). Encore faut-il trouver une borne délivrant une aussi grande puissance, ce qui est par exemple le cas de celle conçue par le constructeur chinois Huawei, du haut de ses 600 kW.

D’autres alternatives seront aussi proposées, avec des batteries plus classiques d’une capacité de 90 et 100 kWh, qui permettront de parcourir jusqu’à 770 kilomètres, soit environ 654 kilomètres selon le cycle WLTP. Deux niveaux de puissance seront également disponibles sur la berline électrique, rivale de la nouvelle Xiaomi SU7 et de la BYD Seal. Ainsi, cette dernière se déclinera avec deux ou quatre roues motrices. La première version affiche pas moins de 293 chevaux tandis que la seconde revendique 271 chevaux sur l’essieu avant et 515 sur l’arrière.

À quelques semaines de son lancement, la berline dévoile également ses prix, affichés à partir de 230 000 yuans, ce qui équivaut à environ 29 944 euros. Un tarif qui sera cependant fortement revu à la hausse lors de son éventuelle arrivée en Europe.