On a vu les deux nouvelles voitures électriques haut de gamme de MG, qui veulent concurrencer les Tesla Model S et Model X

Le salon de l'auto de Genève vient d'ouvrir ses portes, et tout le monde n'a d'yeux que pour la Renault 5 E-Tech. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a rien d'autre d'intéressant. La preuve sur le stand MG, où la marque présente pour la première fois en Europe sa marque haut de gamme IM. Deux modèles devraient arriver chez nous, les L6 et LS6, et nous sommes allés les voir de plus près.

Si on connaît MG en France pour ses voitures électriques accessibles (MG4 en tête), la marque dispose d’autres modèles en Chine, via notamment sa marque premium IM (pour Intelligent Mobility). Voyez cette marque comme ce qu’est Audi par rapport à Volkswagen, par exemple.

Si nous vous en parlons aujourd’hui, c’est parce qu’IM arrive en Europe avec deux voitures électriques : la berline L6 et le SUV LS6. Elles sont présentes au salon de Genève, en parallèle de la Renault 5 E-Tech et de la Dacia Spring, et voici nos premières informations.

L6 : oubliez la couleur, sa technologie est bien plus impressionnante

Si la L6 présentée sur le stand MG peut surprendre par sa couleur, on ne peut que remarquer sa silhouette très élancée, très fluide, probablement garante d’un bon aérodynamisme.

Mais passons outre ce jaune douteux pour se concentrer sur les technologies de pointe qu’embarque la grande berline électrique (4,93 mètres de long pour 1,96 mètre de large, peu ou prou les dimensions d’une Tesla Model S).

IM L6 // Source : Vincent Sergère – Frandroid IM L6 // Source : Vincent Sergère – Frandroid IM L6 // Source : Vincent Sergère – Frandroid IM L6 // Source : Vincent Sergère – Frandroid

Différentes motorisations seraient au programme, avec a priori une version à deux roues motrices de 340 ch et une version à transmission intégrale de 579 kW/787 chevaux. Cette dernière passerait de 0 à 100 km/h « en moins de 3 secondes », d’après le communiqué de presse.

Niveau batteries, peu de détails, mais deux packs seraient disponibles. Le premier, doté d’une chimie lithium-ion « classique », dépasserait les 600 km d’autonomie sur le cycle WLTP, mais un second, de type semi-solide, cible les 800 km WLTP. Reste à connaître leurs capacités et leurs puissances de recharge, même si le second modèle présent peut nous mettre sur la piste.

LS6 : un SUV dont on sait plus de choses

Juste à côté de la L6 trône son dérivé SUV, le LS6. Le style est commun, avec des similitudes évidentes sur les faces avant et arrière, mais la forme du toit très élancé ne peut que faire penser aux Tesla Model Y et Model X. Niveau dimensions, il faut compter 4,90 m de long pour 1,99 m de large.

IM LS6 // Source : Vincent Sergère – Frandroid IM LS6 // Source : Vincent Sergère – Frandroid

Contrairement à la L6, l’habitacle du LS6 était accessible, de quoi découvrir une planche de bord dotée d’une file d’écrans à son sommet, tandis qu’un troisième, vertical, prend sa place entre les sièges.

En termes de caractéristiques techniques, une seule version est officialisée. Une batterie de 100 kWh est au programme, de quoi viser les 560 km WLTP. La motorisation la plus puissante de la L6 est reprise, avec deux moteurs développant toujours 579 kW/787 ch, de quoi passer de 0 à 100 km/h en 3,48 secondes. De sacrées performances pour un SUV électrique.

IM LS6 // Source : Vincent Sergère – Frandroid IM LS6 // Source : Vincent Sergère – Frandroid

Reste à connaître les prix européens. Nous avons encore un peu de temps devant nous, puisque ces IM L6 et IM LS6 n’arriveront en Europe qu’en 2025, mais ils seront logiquement bien plus élevés que la gamme MG actuelle.