MG va bientôt présenter quatre nouvelles voitures électriques en Europe, et on pense savoir ce que c’est

Le Festival of Speed de Goodwood, c’est l’évènement de l’année pour l’automobile d’exception, mais pas que. Plusieurs constructeurs profitent de l’évènement pour présenter un ou plusieurs modèles, et cette année MG se fera remarquer avec la présence de deux concept-cars et deux nouvelles voitures électriques… même si on se doute de ce qui nous attend.

MG IM6 // Source : MG Motor

MG revient sur ses terres. Le constructeur sino-britannique sera à l’honneur au Festival of Speed de Goodwood, aux côtés des Aston Martin, Bentley et autres Ferrari, pour la présentation de plusieurs modèles très intéressants.

Le constructeur vient d’annoncer, via un communiqué de presse, la présence de deux concept-cars, à savoir le Cyberster Black qui présente une peinture noire profonde et luxueuse sur le cabriolet électrique éponyme et qui a déjà été présenté à Shanghai, mais aussi le Cyber X, une sorte de petit 4×4 électrique et compact façon baby Classe G 580 EQ.

MG Cyberster Black // Source : MG Motor MG Cyber X // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Un nouveau SUV électrique avec près de 800 km d’autonomie ?

Surtout, MG va présenter deux nouveautés que l’on peut d’ores et déjà deviner en ouvrant nos chakras et en regardant ce que propose déjà le constructeur sur d’autres marchés.

La voiture mystère du teaser, ce sera très probablement l’IM 6, déjà disponible en tant que MG IM6 sur certains marchés comme la Thaïlande ou l’Australie. Il s’agira d’une concurrente directe du Tesla Model Y.

Il s’agira en quelque sorte de la version SUV de la IM L6 que nous avons déjà découvert il y a quelques mois, connue pour sa plateforme aux quatre roues directrices, capable de se déplacer en crabe, et aux suspensions pneumatiques.

En Australie, cet MG IM6 peut disposer d’une batterie de 100 kWh, de quoi offrir jusqu’à 555 km d’autonomie selon le cycle WLTP (assez peu vu la capacité, laissant augurer d’une consommation élevée). En revanche, son architecture 900 volts lui permet de passer de 30 à 80 % de la batterie en 15,2 minutes à une puissance maximale de 396 kW (très précis).

Une autre surprise… mais pas pour nous ?

L’autre nouveauté présentée par MG, cela devrait justement être la fameuse IM L6, mais destinée au marché européen ! La même qui est d’ores et déjà disponible en Australie sous le nom de MG IM5.

La MG IM5 reprend la même plateforme et les mêmes batteries que l’IM6, mais son meilleur aérodynamisme permet d’aller plus loin : jusqu’à 655 km WLTP – là aussi, nombre de berlines électriques européennes font mieux.

En revanche, on ne sait pas forcément quand arrivera ce produit sur le marché même si, selon nos informations, une commercialisation pourrait être attendue fin 2025 / début 2026.

MG pourrait aussi choisir de ne commercialiser ce modèle qu’au Royaume-Uni, en Suisse ou encore en Norvège, au sein des pays qui n’ont pas voté pour les surtaxes douanières sur l’importation de voitures électriques chinoises en Europe.

MG IM6 // Source : MG Motor

Il faut dire que SAIC, la maison-mère de MG, n’a pas été épargné, avec la surtaxe douanière la plus sévère, à savoir 35,3 % à ajouter aux 10 % déjà existants, quand les autres constructeurs chinois, comme BYD par exemple, ont écopé de « seulement » 20 % grâce à leur coopération avec les autorités.