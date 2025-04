C’est officiel : la plus cool des voitures électriques de MG aura bientôt droit à une version plus pratique

Deux ans après son lancement, le MG Cyberster devait bientôt se décliner dans une toute nouvelle version coupé. Cette voiture électrique avait été annoncée par le concept GTS présenté lors du Festival de Goodwood en 2024.

Bien implanté en France avec sa MG4, entre autres, MG continue son offensive. Le constructeur chinois, qui a fait son retour dans l’Hexagone en 2020, joue en ce moment même les stars au salon de Shanghai. Nous avons d’ailleurs pu y découvrir le nouveau Cyber X, un grand SUV au style détonnant.

Un nouveau coupé sportif

Mais la firme, qui appartient au groupe SAIC ne veut pas s’arrêter là, comme elle le confirme sur sa page Weibo officielle. Elle annonce en effet vouloir encore continuer à développer sa gamme Cyber, actuellement composée du Cyberster en attendant le lancement du SUV. Il s’agit pour mémoire d’un cabriolet électrique, que nous avions d’ailleurs déjà pu essayer et qui nous avait beaucoup plu. Mais alors, que prévoit la firme pour étoffer son catalogue ? Et bien voilà que l’on commence à avoir une petite idée.

Jozef Kaban, responsable du design de SAIC, s’est exprimé auprès des journalistes du site britannique Autocar. Et ce dernier nous donne une information très intéressante, au sujet d’une nouvelle déclinaison du Cyberster. Celui-ci pourrait très bientôt se décliner en une version coupé 2+2. Et elle ne sort pas de nulle part, puisque cette variante existe déjà. Tout du moins sous la forme d’un concept-car, qui avait été dévoilé au mois de juillet 2024. Baptisé MG Cyber GTS, il avait également roulé lors du Festival de vitesse de Goodwood.

C’est donc à l’occasion du salon de Shanghai que le porte-parole de la marque s’est exprimé. Ce dernier a simplement confirmé qu’« il arrive », en parlant du showcar. Selon lui, la réaction très positive du public a permis au constructeur de prendre cette décision. Et on sait déjà quand la version de série devrait voir le jour, car Autocar évoque une arrivée d’ici à la fin de l’année. Plus précisément en octobre, pile à temps pour les 60 ans de la MG B GT, dont s’inspire le concept.

Pour le moment, les informations au sujet de cette nouvelle arrivante dans le catalogue restent encore minimes. Mais à priori, le coupé sportif devrait hériter de la fiche technique du cabriolet, qui avait été présenté pour la première fois sous forme de concept en 2023 à Shanghai également. La version définitive avait quant à elle été montrée à Goodwood quelques mois plus tard.

Une autonomie en hausse

Pour rappel, le roadster se décline en deux versions, à propulsion (340 ch) et transmission intégrale (544 ch). De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 3,2 secondes pour la version la plus performante. Ce qui est très bon, mais cependant pas suffisant pour espérer rivaliser avec le futur Tesla Roadster et ses 1,9 seconde – s’il arrive un jour. Pour mémoire, le MG Cyberster propose une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) de 77 kWh. Ce qui donne une autonomie maximale de 507 kilomètres selon le cycle WLTP.

Si le constructeur n’a encore rien confirmé au sujet de la fiche technique du futur coupé électrique, ce dernier devrait reprendre celle du cabriolet. De plus, MG a aussi évoqué une légère amélioration de l’autonomie, sans toutefois en dire plus pour le moment. Pas un mot non plus sur la recharge. Pour rappel, le roadster peut encaisser une puissance de 144 kW en courant continu. Ce qui lui permet de remplir sa batterie de 10 à 80 % en 28 minutes.

Cela grâce à une mise à jour dont avait aussi bénéficié la MG4 en 2023. Il faudra faire encore preuve d’un peu de patience avant d’en savoir plus au sujet de cette nouvelle déclinaison. Son prix pourrait sans doute être revu à la hausse, alors que le Cyberster démarre en France à partir de 62 990 euros. Il n’a pas le droit au bonus écologique, et il doit composer avec des droits de douane élevés du fait de sa production en Chine. Ce qui sera aussi le cas de la version coupé.