Mauvaise nouvelle pour la plus cool des voitures électriques Mini

Commercialisée en série limitée, la Mini Cooper SE Cabriolet pourrait ne pas avoir de descendance. Le constructeur britannique aurait décidé d’annuler la prochaine génération de sa voiture électrique décapotable, et ce pour plusieurs raisons.

Mini Cooper SE Cabriolet (2023)

Comme tous les constructeurs automobiles présents en Europe, Mini va devoir passer au tout-électrique, conformément aux directives de l’Union Européenne. Et ça tombe bien, car la firme britannique possède déjà plusieurs modèles de ce type, à avoir la Cooper SE, l’Aceman et le Countryman.

Un projet annulé

À l’occasion du dernier Mondial de l’auto de Paris, qui s’est tenu au mois d’octobre, la firme avait également levé le voile sur des versions plus sportives, siglées John Cooper Works, de sa citadine et de son crossover. Encore plus affriolant : début 2023, Mini avait lancé une version cabriolet pour sa Cooper SE, suite à la présentation d’un modèle unique en juillet 2022.

Une série limitée à 999 exemplaires (et hors de prix), mais qui n’aura manifestement pas de descendance. C’est ce que nous explique le site américain BMW Blog, qui a pu s’entretenir avec des sources internes, qui ont fait le choix de rester anonymes. Ces dernières nous informent que le constructeur aurait fait le choix de tirer un trait sur le cabriolet, qui devait être produit à partir de 2027 au sein de l’usine d’Oxford, au Royaume-Uni. Mais quelle est la raison ?

Mini Cooper SE Cabriolet (2023)

En fait, il n’y en a pas une seule, mais plusieurs. D’abord, la firme anglaise aurait pris la décision de poursuivre la production de ses Cooper et Aceman en Chine, à cause du retard pris dans l’électrification du site historique. Ce dernier devait assurer la suite de la production de la citadine, mais ça ne sera pas le cas. Ce changement pourrait avoir aussi mis à mal les projets pour le cabriolet. Ce n’est cependant pas la seule raison qui explique l’annulation pure et simple de cette voiture électrique « cheveux au vent ».

Selon le site américain, plusieurs facteurs seraient à l’origine de cette décision. Tout d’abord, les constructeurs ont aujourd’hui de plus en plus de mal à engranger des profits sur les petites voitures électriques, en raison des coûts de production élevés. Ces derniers ne peuvent pas être compensés par des prix de ventes trop hauts, car les clients ne seraient pas au rendez-vous. De plus, la concurrence des constructeurs chinois devient de plus en plus rude pour les marques « traditionnelles ».

Une annulation pure et simple

Ces derniers proposent des voitures tout aussi abouties que celles des firmes européennes haut de gamme, mais à des prix bien plus compétitifs. Ce qui oblige les marques comme Mini à s’adapter afin de rester dans la course, sans faire flamber les tarifs pour les clients. Surtout que la Cooper SE est soumise à des droits de douane élevés du fait de sa production en Chine, même s’ils sont moins élevés que pour certains constructeurs originaires de l’Empire du Milieu.

De plus, le partenaire chinois de Mini, Spotlight Automotive, avec qui la firme anglaise forme une coentreprise, pourrait ne plus vouloir produire de prochaine génération de la citadine. Ce qui menace directement son avenir, et qui réduit encore plus les chances de voir arriver un cabriolet dans la gamme.

Mini Cooper SE Cabriolet (2023)

Rappelons-nous tout de même que la Mini électrique découvrable de 2023 affichait une fiche technique assez décevante. Pour mémoire, elle revendiquait 184 chevaux et un 0 à 100 km/h réalisé en 7,3 secondes.

Mais là où la voiture pêchait vraiment, c’est surtout du côté de l’autonomie, annoncée à seulement 201 kilomètres selon le cycle WLTP à cause d’une petite batterie de 32,6 kWh et d’une consommation correcte (mais pas forcément très basse non plus) de 16 kWh/100 kilomètres. Le prix était également particulièrement salé, annoncé à 60 490 euros. Un tarif qui aurait de toute façon dissuadé de nombreux clients.

Mini Cooper SE Cabriolet (2023)

Pour l’heure, le seul cabriolet disponible dans la gamme est donc équipé d’une motorisation thermique, et cela ne devrait pas changer de sitôt. Les cabriolets électriques sont extrêmement rares : la 500e dispose plutôt d’un grand toit en toile, et les seuls « vrais » modèles sont le MG Cyberster et l’exclusive Maserati GranCabrio Folgore.