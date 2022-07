Mini Cooper SE Cabrio : il sera bientôt possible de rouler cheveux au vent en électrique

Mini dévoile sa Cooper SE Cabrio, une version décapotable de sa citadine électrique. Il s'agit d'un modèle unique qui pourrait annoncer une future voiture de série.

Le marché des voitures électriques s’étoffe d’année en année et il est aujourd’hui plus facile de trouver son bonheur dans tous les segments qu’il y a encore un ou deux ans. Si celui des SUV est l’un des plus représentés, les citadines sont aussi très nombreuses. En revanche, et si les sportives branchées sont aussi de plus en plus courantes, les cabriolets électriques se font rares.

Si cette carrosserie n’est pas forcément la plus tendance à l’heure actuelle, elle pourrait connaître une nouvelle jeunesse au cours des prochaines années. En effet, l’essor de l’électrique pourrait donner un nouvel élan aux voitures plaisir, alors menacées par les restrictions liées aux moteurs thermiques.

Une nouvelle version découvrable

Alors que la Tesla Roadster ne devrait pas voir le jour avant l’année prochaine, un autre constructeur travaille aussi au développement d’un futur cabriolet électrique. Il s’agit de Mini, qui vient tout juste de dévoiler sa nouvelle Cooper SE Cabrio. Il s’agit pour l’heure d’un modèle unique, officiellement présenté lors de l’évènement MINI Takes the States en Caroline du Sud.

Basée sur la Mini Cooper S Cabrio classique, ce concept en reprend donc les dimensions exactes, avec une longueur de 3,86 mètres et un empattement de 2,50 mètres. Le volume de coffre reste également inchangé, affichant une capacité de 160 litres. La capote en toile s’ouvre et se ferme en seulement 18 secondes et jusqu’à 30 km/h via un bouton situé au-dessus du rétroviseur intérieur. À bord, la présentation est identique à la version standard, avec son écran tactile et son combiné numérique.

Des performances déjà connues

Sous son capot, cette Mini Cooper SE Cabrio hérite de la chaîne de traction de la Cooper SE standard, lancée en 2019, avec des caractéristiques techniques inchangées. Le concept reprend donc le moteur de 184 chevaux et 270 Nm de couple, lui permettant de réaliser le 0 à 100 km/h en 7,7 secondes. De son côté, la batterie de 32,6 kWh permet de parcourir 230 kilomètres en une seule charge sur le cycle WLTP. Celle-ci devrait toujours être effectuée jusqu’à 80 % en 35 minutes avec une puissance de 50 kW, même si le communiqué de la marque n’en parle pas.

Pour l’heure, Mini précise bien qu’il s’agit d’un modèle unique. Néanmoins, une commercialisation n’est probablement pas à exclure si ce concept séduit. Surtout que la base technique existe déjà, de même que la carrosserie. Il ne nous reste donc plus qu’à patienter avant d’en savoir plus sur l’avenir de cette Cooper SE Cabrio.

