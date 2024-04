Voici la voiture électrique décapotable la plus rapide du marché : la Maserati GranCabrio Folgore

Quelques mois après la GranTurismo Folgore, Maserati présente une nouvelle voiture électrique : la GranCabrio Folgore. Ce cabriolet électrique promet des performances décoiffantes et un luxe de premier choix. Parfait pour la Côte d'Azur. Voici tous ses détails.

À partir de 2035, toutes les voitures neuves vendues en Europe devront embarquer une motorisation 100 % électrique, hormis quelques petites exceptions. Ce sera également le cas de Maserati, qui dépasse largement les 10 000 ventes annuelles.

Un cabriolet électrique et désirable

Le constructeur commence ainsi tout doucement sa mutation vers l’électrique, puisqu’il a levé le voile en 2022 sur sa première voiture du genre, la GranTurismo Folgore. Nous avions d’ailleurs eu la chance de pouvoir nous installer à son bord, en attendant la révélation des prochaines. Le constructeur a ainsi un programme très chargé, puisqu’il prévoit de lancer pas moins de sept voitures électriques au cours des prochaines années. Et parmi elles, la nouvelle GranCabrio Folgore.

Cette dernière vient en effet tout juste d’être dévoilée par le constructeur italien dans un communiqué publié sur son site. Ce dernier nous donne de nombreuses informations sur la déclinaison cabriolet de la GranTurismo, qui pourrait rivaliser dans une certaine mesure avec le MG Cyberster.

À l’avant, nous retrouvons bien sûr le faciès emblématique des voitures de la marque, avec sa calandre reconnaissable et qui arbore le fameux trident. Le capot est quant à lui nervuré et la sportive repose sur de grandes jantes de 20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière. À noter que ces dernières peuvent être chaussées de pneus conçus pour améliorer l’autonomie.

La voiture mesure 4,97 mètres de long pour 1,96 mètre de large et 1,37 mètre de haut seulement et elle se dote d’une capote en toile. Cette dernière ne demande que 14 secondes pour se rétracter grâce à une commande électrique, même si l’auto roule jusqu’à la vitesse de 50 km/h.

À bord, la présentation est évidemment très haut de gamme et technologique, puisque l’on retrouve notamment un grand écran tactile de 12,3 pouces tournant sous Google Automotive, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Ce dernier est associé à une petite dalle numérique de 8,8 pouces positionnée en dessous et à un combiné numérique de 12,2 pouces.

Un affichage tête-haute vient également compléter la dotation, alors que le poste de conduite fait appel à des matériaux durables. Les sièges sont recouverts d’Econyl, un matériau fabriqué à base de filets de pêche récupérés dans les océans et recyclés.

Le volume de coffre reste quant à lui assez réduit, puisqu’il ne mesure que 151 litres capote fermée, et même 114 litres capote ouverte ! À noter que quatre personnes peuvent prendre place à bord du cabriolet électrique.

Une puissance démentielle

Pour concevoir sa nouvelle GranCabrio Folgore, Maserati a notamment fait appel à des technologies utilisées dans le sport auto, et tout particulièrement en Formule E. C’est notamment le cas des trois moteurs électriques, qui affichent une puissance cumulée de 1 200 chevaux, répartie entre les quatre roues. Un chiffre tout à fait incroyable, qui est en réalité un peu moins élevé.

En effet, et comme sur la GranTurismo Folgore, la puissance de la batterie n’est en fait pas encore assez haute pour le moment pour pouvoir atteindre celle annoncée par le constructeur. L’accumulateur affiche une capacité de décharge de 610 kW (830 chevaux) en boost, tandis que la voiture revendique 760 chevaux en continu.

La vitesse maximale est annoncée à 290 km/h, tandis que le 0 à 100 km/h ne demande que 2,8 secondes, grâce au couple affiché à 1 350 Nm. C’est tout de même un peu moins bien que la Tesla Model S Plaid, qui réalise le même exercice en 2,1 secondes. La GranTurismo, plus légère de 80 kg (à cause du mécanisme de toit et des renforts sur la cabrio), affiche un 0 à 100 km/h en 2,7 s et une vitesse maximale de 325 km/h.

Le cabriolet haut de gamme électrique embarque sous son plancher une grosse batterie qui affiche une capacité de 92,5 kWh, dont 83 kWh utilisables. Elle permet alors à la sportive d’afficher une autonomie maximale de 447 kilomètres selon le cycle WLTP. Ce qui peut sembler peu, mais nul doute que la consommation devrait être assez élevée, notamment en raison du poids affiché à 2 340 kilos. C’est également trois petits kilomètres de moins que la GranTurismo.

Dotée d’une architecture 800 volts comme la Kia EV6 et la Porsche Taycan, la nouvelle Maserati GranCabrio Folgore peut se recharger de 20 à 80 % en seulement 18 minutes. Ainsi, cinq minutes sont nécessaires pour récupérer 100 kilomètres d’autonomie, à une puissance de 270 kW en courant continu… sur une borne 800 volts uniquement. Sur une borne 400 volts, la puissance est limitée à 50 kW, de quoi faire une recharge en deux heures !

Notons que les équipes du constructeur ont conçu un son similaire à celui d’un V8, et que plusieurs modes de conduite sont disponibles, en fonction des besoins.

La sportive se dote également de nombreuses aides à la conduite, telles que la caméra à 360 degrés, la conduite autonome de niveau 2 ou encore le détecteur d’obstacles à l’arrière. Elle est également équipée d’un planificateur d’itinéraire.

En revanche, la date de lancement n’a pas encore été annoncée, de même que le prix cette nouvelle Maserati GranCabrio Folgore, qui rivalisera avec la Tesla Roadster. Il devrait cependant être un peu plus élevé que celui de la GranTurismo, qui débute à 196 950 euros.