Pourquoi il faut payer un supplément pour recharger une Maserati électrique sur certaines bornes

Les tarifs de la Maserati GranTurismo Folgore 100 % électrique sont connus. S'ils sont plutôt bien placés dans la gamme, on s'est rendu compte que le convertisseur permettant de recharger la voiture sur certaines bornes. La conséquence : pour recharger sur des bornes rapides les plus lentes, il faudra payer un supplément lors de la commande.

750 ch ? 320 km/h de vitesse de pointe ? 0 à 100 km/h en 2,7 s ? C’est officiel : la Maserati la plus puissante et la plus rapide de la gamme… est électrique. Il s’agit de la GranTurismo Folgore, un grand coupé très élégant dont les prix français viennent d’être dévoilés.

Si le tarif de base, fixé à 196 950 euros, est moins élevé que la version thermique haut de gamme (et moins performante, donc), une mauvaise surprise se cache dans les options : il faudra payer pour pouvoir vous charger sur des bornes rapides 400 volts… et, même dans ce cas, les performances seront dignes d’une voiture low-cost. On vous explique.

+ 2 400 euros pour des puissances ridicules

Lors de la présentation de sa GranTurismo Folgore, Maserati insistait sur un point particulier : son architecture 800 volts, permettant de charger jusqu’à une puissance de 270 kW et de gagner 100 kilomètres d’autonomie en cinq minutes seulement, et de passer de 20 à 80 % en 18 minutes. Un raffinement technologique encore peu répandu, visible chez Porsche, Hyundai et Kia — et bientôt sur le Tesla Cybertruck.

Reste que cette promesse fut rapidement chassée par une sacrée mauvaise nouvelle : si ce beau coupé se branche sur une borne 400 volts (comme les superchargeurs Tesla, par exemple), le convertisseur interne 400 V – 800 V limite la puissance de charge à 50 kW ! L’ouverture des commandes en France nous permet de découvrir la tarification et les options de la Maserati, et nouvelle douche froide : ce convertisseur est en option, et coûte la somme faramineuse de 2 400 euros.

De fait, même avec cette option, il faudra quasiment compter deux heures pour remplir la batterie de 87 kWh nets sur une borne 400 volts, même si cette dernière propose plus de 50 kW, à cause de la puissance trop faible du convertisseur. Une durée hallucinante et pas du tout en rapport avec le positionnement ultra haut de gamme revendiqué par la marque. Surtout qu’il y a davantage de bornes rapides en 400 volts dans le monde que de bornes 800 volts. Et sans ce convertisseur, impossible de se recharger sur une borne 400 volt.

Les bornes 400 volts, talon d’Achille habituel des architectures 800 volts

Précisons cependant que Maserati n’est pas le seul constructeur à s’être pris les pieds dans le tapis dans la conversion 400 volts – 800 volts. Si vous branchez votre Porsche Taycan sur une borne 400 volts, par exemple, la puissance sera bridée à 150 kW (contre 270 kW sur du 800 volts).

Kia et Hyundai ont manifestement réussi à contourner ce problème en convertissant le courant via l’onduleur et le moteur… sauf pour les superchargeurs Tesla, où un problème de communication limite la charge à 42 kW. Une note d’espoir cependant : les dernières versions des superchargeurs pourraient passer au 800 volts, de quoi permettre en théorie de passer outre ces limitations.

Reste qu’on aurait pu espérer qu’un constructeur aussi prestigieux que Maserati aurait pu trouver une solution à ce problème. D’autant plus que cette GranTurismo Folgore risque de se charger assez souvent, la faute à une autonomie limitée à 450 km sur le cycle mixte WLTP.

Souhaitons donc bon courage aux commerciaux pour vendre cette première Maserati électrique, et espérons que les prochains lancements seront plus réussis.