C’est confirmé : les nouveaux Tesla Superchargeurs V4 rechargent beaucoup plus rapidement certaines voitures électriques

La présentation du Tesla Cybertruck nous a étonnés sur un point : le nombre de nouvelles technologies introduites à bord du pick-up électrique. Parmi celles-ci, l'architecture 800 volts fait partie des plus prometteuses, annonciatrice de temps de charge réduits. Et dans la pratique, les nouveaux Superchargeurs V4 présents en France rechargeront certaines voitures électriques beaucoup plus rapidement.

Direction steer-by-wire, charge bidirectionnelle, prolongateur d’autonomie et architecture 800 volts : lors de la présentation du Cybertruck la semaine dernière, Tesla n’a pas lésiné sur les technologies inédites pour la marque. Les premiers essais, très enthousiastes, nous ont donné l’occasion d’en savoir encore un peu plus.

Top Gear, par exemple, a pu s’entretenir avec Lars Moravy, vice-président en charge de l’ingénierie de la marque. Ce dernier a été plus loquace concernant la recharge du pick-up électrique, notamment en termes de puissance et de durée de recharge. Des indications qui ouvrent la porte à des hypothèses sur les derniers Superchargeurs de la marque, les V4…

De 15 % à 85 % en moins de 20 minutes

C’est dans la vidéo de l’essai que Lars Moravy annonce le chiffre magique : le Cybertruck peut manifestement passer de 15 % à 85 % de charge en 18 à 20 minutes via une puissance de charge maximale de 350 kW, un score remarquable. Si on se fonde sur l’estimation d’un pack de batterie de 123 kWh, la puissance moyenne serait de 260 kW !

Un score à remettre en perspective avec les performances de charge des Tesla actuelles : le Model Y Propulsion équipé d’une batterie BYD peut certes se recharger lui aussi de 10 à 80 % en 20 min contre 25 à 30 minutes pour les autres versions. Mais le SUV n’est équipé que d’une batterie de 60 kWh… Une progression spectaculaire, permise par une des nouvelles technologies dont on parlait plus haut : l’architecture 800 volts, qui fait déjà des miracles chez Kia, Hyundai et Porsche.

Quid des Superchargeurs ?

Le responsable Tesla est formel : ce score est atteint sur un Superchargeur V4, les dernières générations qui commencent à être installées en Europe et aux États-Unis. Une annonce qui nous a fait plonger dans des abîmes de réflexion : les stalles actuellement installées seraient limitées à 250 kW, à cause de leur tension de 400 volts, comme les précédentes générations. Mais on sait qu’elles sont capables de bien plus en théorie, et de grimper à 800 volts pour atteindre les 350 kW de puissance.

On ne sait toutefois pas si les actuelles bornes V4 sont déjà en 800 volts, ou si elles sont logiciellement bridées à 400 volts. Dans ce cas, l’arrivée du Cybertruck devrait obliger Tesla à modifier les caractéristiques des Superchargeurs afin de les rendre compatibles avec les caractéristiques du pick-up électrique. Dans tous les cas, c’est une bonne nouvelle… pour certains constructeurs automobiles.

Les Hyundai & Kia bientôt performantes une fois branchées chez Tesla ?

Effectivement, les Hyundai et Kia en 800 volts sont extrêmement désavantagées sur ces bornes avec une puissance limitée à 40 kW au lieu de 270 kW théoriques, à cause manifestement d’une mauvaise communication entre les Superchargeurs et la voiture. Le passage en 800 volts pourrait résoudre ce problème.

Un changement de technologie qui pourrait donc permettre aux coréennes de pouvoir se charger à pleine puissance sur le réseau Tesla. Mais ce n’est pas tout. Les Porsche Taycan, Audi e-tron GT, Lotus Eletre, Maserati Gran Turismo Folgore, Lucid Airet GMC Hummer EV pourrornt aussi profiter d’une recharge plus rapide. Ce qui constituerait un argument supplémentaire pour ce réseau, déjà plébiscité pour sa fiabilité et ses coûts réduits.

La grande question qui se pose désormais, c’est de savoir quand est-ce que les autres voitures de Tesla passeront au 800 volts, pour raccourcir encore plus le temps de recharge.