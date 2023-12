Voici les premiers essais du Cybertruck : le pickup de Tesla ne laisse pas indifférent

Le Cybertruck de Tesla, entre enthousiasme et scepticisme : MKBHD, Topgear ou encore TheiCollection nous donnent un premier aperçu de ce véhicule qui redéfinit de nombreuses normes du secteur automobile.

Le Cybertruck de Tesla est enfin prêt à être livré à ses premiers clients. Ce pickup entièrement électrique a représenté un véritable challenge pour l’entreprise, confrontée à des retards et à des difficultés techniques lors de son développement.

Bien que l’arrivée du Cybertruck en Europe ne soit pas encore à l’ordre du jour, son principal marché cible reste les États-Unis, où les pickups jouissent d’une popularité indéniable. En parallèle, des journalistes et experts ont récemment eu la chance de tester le véhicule, suite à la levée de l’embargo sur les premières impressions. Nous avons scrupuleusement regardé et analysé ces premiers retours pour vous donner un aperçu de ce que propose ce pickup électrique.

Un « réfrigérateur en acier inoxydable sur roues »

MKBHD démarre son essai en soulignant l’aspect unique du Cybertruck, le comparant humoristiquement à un « réfrigérateur en acier inoxydable sur roues ». Ce design angulaire et minimaliste est une rupture avec les formes traditionnelles des véhicules. Le Cybertruck, avec son extérieur en acier inoxydable, propose une esthétique qui divise l’opinion.

Cette première prise en main souligne plusieurs innovations et nouveautés. Le Cybertruck intègre, pour la première fois sur un modèle Tesla, une caméra frontale. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour un véhicule de cette taille, où la visibilité avant peut être un défi​​. MKBHD note également l’absence de logo Tesla, une particularité qui distingue le Cybertruck des autres modèles de la marque​​.

Un « véhicule de science-fiction roulant »

TopGear débute son essai en vidéo par une analyse du design du Cybertruck, le qualifiant de « véhicule de science-fiction roulant », une référence à son apparence unique qui fusionne des éléments d’une DeLorean et d’un Ford F-150 Lightning. Cette première approche du Cybertruck souligne l’objectif clair de Tesla de provoquer une réaction avec ce design, un pari qui semble réussi.

Le Cybertruck est un accessoire de film de science-fiction roulant, sorti des recoins sombres du cerveau d’Elon, qui a peu de sens mais emmène les concepts d’étrange et de bizarre à un tout autre niveau. TopGear

Un aspect important abordé par TopGear est l’ingénierie derrière le Cybertruck. Le choix d’un exosquelette en acier inoxydable, à la fois robuste et esthétique, a présenté des défis inédits pour Tesla. L’équipe d’ingénierie a dû inventer de nouvelles méthodes pour travailler ce matériau, notamment un processus de pliage à air innovant pour éviter les fissurations.

Le plus grand défi, selon TopGear, reste la viabilité de la production de masse du Cybertruck. Avec sa conception unique et ses matériaux exigeants, le véhicule pose des questions sur sa fabrication à grande échelle. La vidéo de Topgear cite un ingénieur de Tesla, soulignant la nécessité de « recâbler entièrement son cerveau » pour relever ces défis, une déclaration qui résume la complexité du projet Cybertruck​​.

Selon Marques Brownlee, connu sous le pseudonyme MKBHD, l’intérieur du Cybertruck, avec son toit en verre et son écran tactile de 18,5 pouces, offre une expérience utilisateur minimaliste, mais riche. Les sièges arrière spacieux et modulables augmentent la capacité de rangement.

D’ailleurs, JB (de la chaîne TheiCollection) a eu la chance d’approcher le Cybertruck, mais pas de le conduire. Le Cybertruck l’a impressionné par ses caractéristiques techniques.

JB met en avant l’espace de rangement avant (le frunk) qui s’ouvre automatiquement, ainsi que les essuie-glaces innovants et la benne arrière pratique.

Le véhicule offre également des espaces de rangement cachés, dont un sous-coffre dans la benne, et la possibilité de charger des appareils électriques directement depuis le camion. On peut également alimenter une maison entière en électricité, avec une puissance maximale de 11,5 kW. C’est la nouvelle technologie Powershare.

Même s’il est très proche des voitures Tesla existantes, l’intérieur du Cybertruck révèle un saut technologique significatif, selon JB. Il est particulièrement impressionné par l’énorme écran central et l’interface utilisateur intuitive. Cette interface a subi une refonte, toujours aussi fluide, elle n’a jamais été affichée sur un écran aussi grand, ce qui offre quelques options de rendu supplémentaires.

JB conclut sur une note personnelle, exprimant son enthousiasme pour le Cybertruck.

On sort de l’event de Tesla où justement Tesla a lancé officiellement son Cybertruck pour les 20 premiers acheteurs… j’ai envie de déménager aux US ouais juste pour avoir un Cybertruck (…) Ce qui surprend bien entendu avec le Cybertruck c’est son design qui est clivant on aime ou on n’aime pas… c’est de l’acier inoxydable qui pour l’anecdote reprend un peu ce que Tesla peut faire avec les fusées SpaceX sur l’alliage – JB (iCollection)

Il reconnaît que son style peut ne pas convenir à tous, mais souligne la singularité et l’innovation que Tesla apporte à l’industrie automobile.

Mais revenons aux premières découvertes de Topgear et MKBHD, qui ont eu la chance de le conduire.

Une conduite dynamique et agilité surprenante

Toggear fait l’éloge de la dynamique de conduite du Cybertruck, notant son agilité surprenante malgré sa taille et son poids. Une observation clé est : « (…) il masque la masse… il ne semble pas être une grosse voiture encombrante et difficile à conduire ». Le journaliste est particulièrement impressionné par la direction à quatre roues, le rapport de direction variable et la qualité générale de conduite.

La performance du Cybertruck est aussi soulignée comme exceptionnelle par TopGear, avec plus de 900 chevaux, une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes et une capacité de remorquage de 5 tonnes. Le critique note : « il est juste à un autre niveau que le Hummer EV et le Ford F-150 Lightning ».

L’un des aspects techniques les plus remarquables du Cybertruck de Tesla, mis en avant par TopGear, est son système de suspension pneumatique sophistiqué. Conçu pour gérer efficacement le poids considérable du véhicule et améliorer l’expérience de conduite, ce système joue un rôle clé dans la performance globale du Cybertruck.

Une suspension pneumatique autonivelante avec des amortisseurs adaptatifs

TopGear souligne la présence d’une suspension pneumatique autonivelante avec des amortisseurs adaptatifs actifs aux quatre coins du véhicule. Cette technologie permet au Cybertruck d’adapter sa conduite en fonction de divers scénarios, offrant une polyvalence remarquable pour un pick-up de cette taille. Comme le note TopGear, « c’est très astucieux, elle peut soulever la voiture jusqu’à une hauteur vraiment importante ».

La vidéo de Topgear se termine avec une recommandation pour ceux qui ont placé un dépôt sur le Cybertruck, suggérant que s’ils aimaient le concept, ils apprécieraient encore plus le produit final.

0-100 km/h en seulement 2,7 secondes

L’une des caractéristiques du Cybertruck, préférée de MKBHD, est sa performance au volant. Avec un modèle triple moteur capable d’atteindre 0-100 km/h en seulement 2,7 secondes, le Cybertruck défie les normes des véhicules électriques. MKBHD note que « la conduite est typiquement Tesla avec une réponse instantanée de l’accélérateur », mettant en évidence la réactivité exceptionnelle du véhicule.

La maniabilité du Cybertruck est également un point fort relevé par MKBHD. Le véhicule, malgré sa taille conséquente, offre une expérience de conduite étonnamment aisée. « J’ai instinctivement mis ma main de ce côté du volant pour me préparer à un gros virage. Mais je n’ai pas à le faire parce que c’est un petit virage », explique MKBHD, mettant en évidence la facilité de navigation même dans les virages serrés grâce à la direction assistée électronique steer-by-wire.

Si vous n’avez pas le temps de regarder toutes les vidéos, regardez celle de Hagerty. Dans cette vidéo, le Cybertruck est décrit comme incroyablement rapide, dépassant des véhicules comme le Rivian à 835 chevaux. « Ce n’est pas seulement plus rapide qu’une 911, c’est euh certainement plus rapide que ce Rivian à 4 moteurs de 835 chevaux ». Ce n’est pas un simple comparatif de chiffres, ils essayent les deux véhicules sur piste. D’ailleurs, la capacité à maintenir des performances constantes avec une batterie à moins de la moitié de sa capacité est également soulignée.

Le Cybertruck est présenté comme un modèle d’efficacité, avec un accent particulier sur l’aérodynamisme et l’utilisation efficiente de l’énergie, « Selon l’EPA, le pickup de Tesla est presque deux fois plus efficace que ce Hummer EV ».

Il n’y a aucune connexion physique entre le volant et les roues avant… pourquoi ne pas diriger complètement par [l’électronique] est une autre chose que les ingénieurs en rêvent depuis des décennies – Hagerty

Le design du Cybertruck, décrit par Hagerty comme un « doigt d’honneur pour l’establishment », rompt avec les lignes traditionnelles de l’industrie automobile​​. L’usage d’un exosquelette en acier inoxydable, un alliage développé par Tesla, non seulement renforce la structure du véhicule mais lui confère aussi une esthétique futuriste et robuste.

Des sentiments positifs mélangés à une certaine prudence

Dans sa conclusion, Marques Brownlee exprime des sentiments positifs mélangés à une certaine prudence. Il reconnaît que le véhicule a des caractéristiques impressionnantes tout en soulignant qu’il reste encore beaucoup à explorer et à évaluer. MKBHD déclare : « Je pense qu’ils ont vraiment quelque chose de solide ici. Nous devrons voir pour la finition et la qualité. Beaucoup de ‘attendons de voir’, mais je suis impressionné par cela. Je suis impressionné ».

La conclusion de Hagerty sur le Cybertruck de Tesla, selon la citation suivante, met l’accent sur l’ingéniosité et l’innovation derrière le véhicule. Le Cybertruck est décrit comme un bond en avant par rapport aux designs traditionnels, avec une approche totalement nouvelle de la construction du châssis, de l’utilisation de l’acier inoxydable non peint, de la direction par câble et du système électrique en 48 volts. L’expert Jason Cammisa souligne que, bien que l’apparence extérieure du Cybertruck puisse être controversée et ait déjà influencé l’opinion des gens, il serait injuste de juger le véhicule uniquement sur cette base. Selon lui, le Cybertruck est une révolution, un « pickup 2.0 », qui va bien au-delà de l’esthétique pour introduire des innovations significatives dans l’industrie automobile.

Vous l’aurez compris, le Tesla Cybertruck est à la fois un pari technologique et un défi de design. Avec ses innovations et son style polarisant, il ne cesse de susciter à la fois admiration et interrogation. Le Cybertruck incarne un challenge lancé à l’industrie automobile toute entière. Qu’on l’aime ou qu’on le critique, une chose est sûre : le Cybertruck a déjà marqué sa place dans l’histoire de l’automobile et continuera de faire parler de lui dans les années à venir.

Vidéos

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix