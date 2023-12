Le Tesla Cybertruck sera-t-il vendu en Europe ? Cette information qui change tout

Plus de quatre ans après sa révélation, le Tesla Cybertruck profite de la cérémonie de remise des clés pour donner un peu plus de détails à son sujet. Et parmi eux, on découvre enfin son poids, qui sera bien moins élevé que ce qui avait été précédemment évoqué. Son arrivée en Europe n'est donc pas impossible !

Dire que le Tesla Cybertruck était attendu est un doux euphémisme. Et pour cause, le pick-up électrique fut officiellement dévoilé par le constructeur dans le courant de l’année 2019, mais n’avait jusqu’à présent pas encore débuté ses livraisons. C’est désormais chose faite.

Un poids moins élevé

En effet, plus de quatre ans après sa révélation ainsi que l’ouverture des réservations, voilà que les premiers exemplaires de ce rival du Hummer EV viennent d’être livrés. C’est hier que s’est déroulée la très attendue cérémonie de remise des clés du pick-up, quasiment un an jour pour jour après celle concernant le Semi. Mais comme souvent, cet évènement fut aussi l’occasion d’en apprendre un peu plus sur le véhicule lancé.

Le constructeur en a profité pour dévoiler l’intégralité de la fiche technique de son nouvel arrivant, qui se déclinera en plusieurs versions, dont une baptisée Cyberbeast. Cette dernière est la plus sportive, réalisant le 0 à 100 km/h en moins de trois secondes. Mais il ne faut pas oublier que le Cybertruck reste avant tout un utilitaire, conçu pour rouler sur tous les terrains et transporter des charges lourdes. Et forcément, on s’attend à un poids très élevé.

Et bien voilà que l’on en apprend un peu plus à ce sujet, alors que le constructeur américain, actuellement talonné par BYD, vient de mettre à jour le site web dédié à son pick-up. On y découvre que ce dernier sera en fait moins lourd que ce qui avait été précédemment évoqué. Et pour cause, la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) évoquait pas moins de 3 629 kilos, et jusqu’à 4 536 kilos pour la version la plus performante.

Mais voilà que l’on apprend une bonne nouvelle, puisque le nouveau Tesla Cybertruck sera en fait bien plus léger que prévu. La version Cyberbeast coiffant la gamme est finalement annoncée à 6 843 livres, ce qui équivaut à 3 103 kilos. C’est le poids le plus élevé du catalogue, puisque la variante plus classique, mais toujours dotée d’une transmission intégrale pèse quant à elle 2 995 kilos.

Pas de permis spécifique

Pour le moment, on ne connaît en revanche pas toutes les spécificités techniques de la déclinaison jouant le rôle d’entrée de gamme. Sur son site, le constructeur précise simplement que cette dernière, dotée d’une architecture propulsion ne sera disponible qu’en 2025. Cette dernière affichera pour mémoire une autonomie de 402 kilomètres et revendique pas moins de 600 chevaux. On peut imaginer un poids d’environ 2,8 tonnes, avec une batterie plus petite et un moteur en moins.

Quoi qu’il en soit, ces nouvelles informations officielles sont une très bonne nouvelle, surtout pour les potentiels clients européens. Si l’arrivée de ce rival du Rivian R1T chez nous n’a pas encore été officiellement confirmé, tous les voyants semblent au vert. En effet, il n’y aura pas besoin de permis spécifique, à savoir le C1 nécessitant une formation plus poussée, pour conduire ce Cybertruck. Le classique permis B, qui autorise à prendre le volant de véhicules jusqu’à 3,5 tonnes sera suffisant.

À noter également que le véhicule utilitaire pourra tracter jusqu’à 5 000 kilos, ce qui pourra en revanche poser un souci lié au PTAC global. Les conducteurs qui souhaiteront en profiter devront donc être en possession du permis C1E, qui autorise à conduire avec une remorque de plus de 750 kilos. Mais pour le moment, rien n’a encore été dit sur une arrivée chez nous, d’autant plus que le pick-up électrique sera peut-être privé de bonus écologique, tout comme la Model 3 puisqu’il est assemblé aux États-Unis et non en Europe.

D’ailleurs, qu’en est-il de son prix ? Et bien sans surprise, ce dernier sera assez élevé, puisque la gamme démarrera à partir de 60 990 dollars (hors taxes), soit l’équivalent de 55 905 euros. Il faudra compter 99 990 dollars pour la version Cyberbeast, soit environ 91 654 euros.

Un espoir de le voir arriver en France ?

Le poids n’est pas le seul indice qui laisse à penser que le Cybertruck pourrait un jour être vendu en Europe. Le site Tesla France liste toutes les caractéristiques techniques du pickup électriques. Il est toutefois impossible de passer commander ou de consulter les tarifs. Mais rappelons tout de même que les réservations avaient été ouvertes à de nombreux pays en 2020, y compris en France.

Mais s’il arrivait en Europe, ça ne serait pas tout de suite, à cause d’une capacité de production (250 000 unités par an) trop faible pour livrer les États-Unis en même temps que l’Europe.

Et a-t-on réellement besoin du Cybertruck en Europe ? Certes, le Ford F-150 Lightning est vendu en Norvège et en Suisse depuis peu, mais notre continent n’est pas très friand de ce genre de grosses bêtes. C’est d’ailleurs pour cela qu’Elon Musk avait annoncé sur Twitter il y a quelques années réfléchir à une version plus compacte pour l’Europe.