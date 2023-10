Tesla Cybertruck : le permis « classique » ne suffira pas

L'arrivée tant attendue du Tesla Cybertruck sur les routes s'accompagne d'une particularité qui ne passe pas inaperçue : son poids imposant. En France, les futurs propriétaires de ce mastodonte électrique devront être titulaires d'un permis C1.

Après une attente de quatre ans, le tant attendu Cybertruck de Tesla est enfin prêt à entrer en production de masse, avec des livraisons prévues dans les prochaines semaines. Autant dire que le pick-up américain se fait attendre, au risque de se faire dépasser par ses rivaux, avec les Ford F-150 Lightning et autres Rivian R1T déjà commercialisés.

Ce véhicule a présenté de nombreux défis techniques pour l’entreprise dirigée par Elon Musk, qui a elle-même admis avoir « creusé sa propre tombe » en s’engageant dans ce projet ambitieux. Le Cybertruck se distingue par sa structure en acier inoxydable et ses techniques d’assemblage innovantes, ainsi que par sa nouvelle batterie équipée de cellules 4680 développées par Tesla.

Mesurant 5,88 mètres de long et 1,9 mètre de haut, le Cybertruck s’inscrit dans la lignée des pickups américains, avec des dimensions impressionnantes. Selon les informations récemment publiées par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), le poids du véhicule varie en fonction de la version et des options choisies. Ainsi, dans sa version de base, probablement équipée de deux moteurs, le Cybertruck pèse 3 629 kilos et peut atteindre jusqu’à 4 082 kilos. La version la plus puissante affiche quant à elle un poids compris entre 4 082 et 4 536 kilos.

La réglementation française et le permis de conduire

En France, la conduite d’un véhicule de cette taille et de ce poids nécessite un permis de conduire spécial. En effet, le permis B « classique », qui autorise la conduite de véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) ne dépasse pas 3 500 kilos, n’est pas suffisant pour le Cybertruck. Il faut donc se tourner vers le permis C1, destiné aux véhicules de transport de marchandises dont le PTAC est compris entre 3 500 et 7 500 kilos.

Cette exigence s’explique par le fait que la conduite de véhicules lourds et encombrants nécessite des compétences et des connaissances spécifiques, notamment en matière de manœuvrabilité et de sécurité routière. Le permis C1 implique une formation plus poussée et des examens plus rigoureux que le permis B, garantissant ainsi que le conducteur est apte à maîtriser un véhicule de la taille et du poids du Cybertruck.

En revanche, aux États-Unis, le permis « classique » suffit. Il se pourrait donc que vous ayez l’opportunité d’essayer le Cybertruck lors de votre prochain voyage outre-Atlantique.



