Pourquoi Elon Musk annonce que le Cybertruck a « creusé la propre tombe » de Tesla

Après quatre ans d'attente, le Tesla Cybertruck s'apprête enfin à débuter officiellement sa production de masse avec les premières livraisons dans les semaines à venir. Mais de nombreux défis attendent le constructeur, qui admet de grandes difficultés dans l'industrialisation du pick-up électrique.

On le sait, lorsque Tesla lève le voile sur une nouvelle voiture, il vaut mieux ne pas être trop impatient. Et pour cause, la firme est connue pour ses nombreux retards, comme ce fut le cas pour le lancement de la Model 3, qui fut reporté à de nombreuses reprises. Même chose pour le Roadster, dont on n’a toujours pas vu la couleur, contrairement à son rival, le MG Cyberster, que nous avons approché au salon de Munich.

Arrivée prochaine

Bien sûr, c’est aussi le cas du Tesla Cybertruck, qui fut officiellement présenté à la presse ainsi qu’au grand public au mois de novembre 2019. Si plusieurs prototypes ont été aperçus sur les routes, notamment aux États-Unis, aucun exemplaire de série n’est encore sorti des chaînes de production. Autant dire que le pick-up américain se fait attendre, au risque de se faire dépasser par ses rivaux, avec les Ford F-150 Lightning et autres Rivian R1T déjà commercialisés.

En juillet dernier, Tesla annonçait que la production de son Cybertruck démarrait enfin, malgré de grandes difficultés liées à la conception. C’est ainsi que seulement quelques exemplaires étaient assemblés, encore bien loin d’une production en série. Mais celle-ci devrait bientôt pouvoir commencer à plus grande échelle. C’est en tout cas ce qu’a annoncé Elon Musk, lors de la présentation des résultats financiers du 3ème trimestre.

Ce dernier s’est exprimé face aux investisseurs, et a donné quelques informations sur ses projets à venir. Relayé par le site américain Electrek, il indique en effet que la « production pilote » du Cybertruck avait déjà commencé au sein de la Gigafactory située au Texas. Il en profite également pour confirmer que les premières livraisons auront bien lieu cette année. Sans en dire plus pour le moment.

Mais l’une des slides montrée aux participants nous donne une nouvelle information capitale : la date d’arrivée du pick-up sur les routes. Celle-ci est prévue pour le mois de novembre, et plus exactement le 30 novembre 2023. Il semblerait déjà que tout soit prêt pour accueillir la production du pick-up électrique.

Encore des difficultés

Le constructeur américain a également mis à jour sa capacité de production pour chaque modèle à l’heure actuelle pour chacune de ses usines. On voit que celle des Tesla Model 3 et Model Y se rapproche du million par an à Shanghai. Mais ce qui nous intéresse surtout, c’est qu’Elon Musk annonce que plus de 125 000 exemplaires du Cybertruck devraient sortir de la Gigafactory du Nevada par an. Un objectif qui semble assez ambitieux.

Et pour cause, l’homme d’affaires est conscient que la production de son pick-up, qui s’équipera des cellules 4680 développées par la marque ne sera pas évidente. Cité par le site InsideEVs, il déclare qu’il souhaite tempérer les attentes autour du Cybertruck. Selon lui, il s’agit « d’un bon produit« , mais il lui faudra au moins 18 mois pour qu’il devienne réellement rentable pour le constructeur.

Il va même jusqu’à admettre que Tesla a « creusé sa propre tombe » avec ce véhicule, qui devrait se doter d’un toit solaire, et qui a récemment laissé entrevoir son petit frunk. Mais quelle est la raison de cette inquiétude ? À vrai dire, il y en a deux. Tout d’abord, le fait que ce soit un tout nouveau modèle, ce qui demande toujours de nombreux ajustements dans la production. Mais également, car les techniques d’assemblage sont inédites.

En effet, la carrosserie du véhicule est composé d’acier inoxydable, un matériau réputé pour être très difficile à travailler dans le cas d’une production de masse. Ce qui n’empêche pas Elon Musk de rester optimiste malgré tout, alors qu’il assure pouvoir atteindre les 250 000 exemplaires par an d’ici à 2025.