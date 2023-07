Malgré des défis de conception, Tesla a mis en production son Cybertruck

Tesla annonce que la production du Cybertruck a désormais débuté. Cependant, la réalisation de ce pickup électrique singulier ne cesse de confronter Tesla à des enjeux de conception complexes.

Depuis son annonce en 2019, le Cybertruck a suscité autant de débats qu’il a pu intriguer avec sa forme radicale et ses performances annoncées.

Il suffit d’un seul regard pour comprendre que le Cybertruck n’est pas un pickup ordinaire. Son design angulaire et futuriste, inspiré des films de science-fiction, et sa carrosserie en acier inoxydable tranchent nettement avec les courbes et les formes familières des voitures traditionnelles.

Ce qui est, d’ailleurs, source de moqueries de la part du PDG de Ford (et son F-150 Lightning, le principal rival du Cybertruck). Cette carrosserie est en fait un exosquelette, qui ajoute à la complexité du véhicule et présente des défis uniques en matière de fabrication.

Les premiers Cybertruck sont maintenant visibles aux États-Unis, si l’on a de la chance, et les caractéristiques techniques qui les accompagnent sont tout aussi impressionnantes que leur apparence. Avec une autonomie maximale de 800 km, une charge utile de 1 500 kg, une suspension pneumatique adaptative, et des vitres renforcées, le Cybertruck ne manque pas d’atouts.

Et pourtant, malgré ces arguments, certaines décisions de conception ont suscité des critiques. L’une d’elles est révélée par une image divulguée du cadre du Cybertruck, qui montre l’absence d’une connexion entre la cabine et la benne du camion. Cela pourrait rendre les conversions de camping plus difficiles, un détail que beaucoup d’acheteurs potentiels espéraient voir.

De plus, d’après une autre source, le Cybertruck de base n’aurait que 350 miles d’autonomie, dans cette première version. Ce qui donne environ 560 km d’autonomie, sans avoir une précision sur le cycle utilisé pour l’évaluation de l’autonomie. Si c’est en Amérique du Nord, on parle alors de la norme EPA, une norme jugée comme plus proche de la réalité par rapport à d’autres. C’est l’autonomie annoncée… l’information est que Tesla ne produirait que cette version de base, et non le modèle Grande Autonomie avec plus de 800 km d’autonomie.

Une production qui a commencé

Ces défis de conception sont peut-être l’une des raisons pour lesquelles la production en série du Cybertruck n’arrivera qu’en 2024, une date de lancement qui ne cesse d’être repoussée. Toutefois, Tesla a annoncé, dans un tweet ce week-end, que la production du Cybertruck a commencé. Mais, Tesla ne précise pas s’il s’agit d’une production de série, ou d’une pré-production.

Un autre point d’incertitude est le prix. À l’origine, le modèle de base du Cybertruck devait coûter 40 000 dollars, mais il y a eu de nombreux changements depuis l’annonce initiale. De plus, Tesla a cessé de prendre des commandes pour le véhicule en dehors de l’Amérique du Nord en mai dernier, ce qui laisse penser que le prix pourrait bien augmenter à sa sortie.

