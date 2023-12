Tesla lance Powershare, la recharge des voitures électriques qui permet de réduire sa facture d’électricité

Alors qu'il arrive enfin sur les routes, le Tesla Cybertruck dévoile de nouvelles informations à son sujet. Et parmi elles, l'arrivée de la charge bidirectionnelle, qui permettra aux clients d'alimenter leurs équipements électriques, et même leur maison. Une fonctionnalité qui se trouvera dans la future Renault 5 E-Tech électrique et qui pourrait arriver sur le reste de la gamme, et notamment les Model 3, Model Y, Model S et Model X par la suite.

Quatre ans après sa révélation, le Tesla Cybertruck nous dévoile encore de nouveaux secrets, alors que s’est tenue hier la cérémonie de remise des clés aux premiers clients. L’occasion pour Elon Musk de nous en dire un peu plus sur son pick-up électrique, dévoilé pour la première fois en 2019 et dont la production a débuté au cours de l’été.

Une nouvelle fonctionnalité

On découvre donc sa fiche technique intégrale et sa gamme, avec pas moins de trois versions, dont l’impressionnante Cyberbeast située au sommet. Cette dernière est la plus performante, avec un 0 à 100 km/h réalisé sous la barre des trois secondes. Mais cette conférence fut également l’occasion pour le constructeur de dévoiler d’autres informations sur le pick-up, qui chasse sur les terres du Ford F-150 Lightning, entre autres.

Outre le prix ou encore l’autonomie, Tesla annonce également l’arrivée d’une toute nouvelle technologie sur son véhicule utilitaire. Il s’agit de la charge bidirectionnelle, qui permet de brancher des équipements électriques directement sur la prise de charge du véhicule. Une nouveauté pour le moins surprenante, puisque le patron de la marque affirmait en début d’année ne pas vraiment croire à cette technologie.

Il expliquait que « je ne pense pas que beaucoup de gens utiliseront la charge bidirectionnelle, à moins d’avoir un Powerwall, car sinon, lorsque vous débranchez votre voiture, vous coupez l’électricité de votre maison« . Mais voilà que l’homme d’affaires semble finalement avoir changé d’avis sur la question. À tel point que le site de la marque a même désormais une page dédiée au Powershare, nom de la technologie de charge bidirectionnelle chez Tesla.

Pour l’heure, celle-ci ne sera proposée que sur le pick-up électrique, mais il n’est pas exclu que d’autres modèles en profitent un peu plus tard. D’autant plus que ses caractéristiques sont très impressionnantes. Et pour cause, Tesla explique qu’il sera possible d’alimenter des objets comme des équipements de camping via la prise de charge, ainsi que des outils de travail. Mais ce n’est pas tout.

Des économies à la clé

Tesla indique également que le Cybertruck est en mesure d’alimenter une maison entière, et cependant trois jours (soit 90 kWh d’énergie), avec une puissance maximale de 11,5 kW, via sa batterie. C’est énorme. En France, la puissance est par exemple limitée à 12 kW en maison. Pour aller au-delà, il faut passer en triphasé.

Cette puissance permet de survivre en cas de coupure d’électricité, mais pas seulement. Car cette solution devrait également aider les propriétaires à faire des économies sur leur facture mensuelle. Et pour cause, il sera possible d’ajuster les paramètres via une application mobile.

Ce qui devrait permettre de choisir d’alimenter uniquement la maison durant les heures pleines. Et cela a un sacré avantage, puisque c’est à ce moment-là que l’électricité coûte le plus cher. Il pourrait être possible de charger le véhicule pendant les heures creuses afin de profiter d’un prix plus bas puis de réinjecter cette dernière dans son habitation.

Ce qui permettra aussi de réduire les tensions sur le réseau électrique, en le sollicitant moins durant les périodes de pics. Si la maison est déjà équipée d’un Powerwall (la batterie de Tesla) et d’un chargeur Wall Connector de Tesla, il n’y a pas besoin d’acheter d’équipement supplémentaire. Dans le cas contraire, il faudra une borne de recharge bidirectionnelle qui n’existe pas vraiment encore massivement sur le marché.

Tout le pilotage se fait depuis son téléphone, et il est également possible de consulter les statistiques en temps réel ainsi que l’historique de consommation. Trois technologies seront donc proposées, à savoir V2L, V2H, and V2V (vehicle-to-load, vehicle-to-home et vehicle-to-vehicle). En effet, il sera aussi possible de charger une autre voiture électrique grâce à cette fonctionnalité, également proposée sur le Volvo EX90.

Mais cette technologie n’est pas réservée à des modèles très haut de gamme, bien au contraire. En effet, la future Renault 5 E-Tech, qui vient de dévoiler de nouvelles informations techniques sera aussi en mesure d’alimenter une maison, et même un quartier grâce à la charge bidirectionnelle, grâce à un nouveau chargeur dévoilé quelques mois plus tôt. Une fonctionnalité qui sera active en Allemagne et en France dès le lancement à l’automne 2024.