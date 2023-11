Renault 5 E-Tech : voici l’autonomie et le design fascinant de cette voiture électrique

Renault vient de lever le voile sur l'autonomie, la capacité de la batterie ainsi que des éléments de designs vraiment hors du commun et technoligique pour sa nouvelle voiture électrique. Voici toutes les nouvelles informations sur la Renault 5 E-Tech électrique en attendant son officialisation.

Renault vient de démarrer la campagne de communication autour de sa future voiture électrique, la fameuse Renault 5 E-Tech électrique qui arrivera en 2024. On savait déjà beaucoup de choses à son sujet, mais il nous manquait encore beaucoup d’informations. Le constructeur français nous livre un cadeau de Noël avant l’heure, par l’intermédiaire d’un communiqué de presse.

400 km d’autonomie

La future voiture électrique de Renault qui sera dévoilée intégralement au salon de Genève le 26 février 2024 intègrera une batterie d’une capacité de 52 kWh. Cela lui permettra d’annoncer une autonomie théorique (sur le cycle mixte WLTP) de 400 km. De quoi relier Paris à Marseille sans aucun problème grâce à la recharge rapide dont la puissance n’a pas été encore annoncée.

Une autre version dotée d’une batterie de 40 kWh sera disponible dans un second temps. On estime son autonomie à environ 310 km.

La R5 électrique est pensée avant tout pour un usage urbain, avec sa longueur de 3,92 mètres qui la fait entrer dans le segment B. Mais Renault nous dit que les usages pourront être plus larges, notamment avec « un train arrière multibras pour une meilleure stabilité et tenue de route« .

Un design qui s’annonce hors normes

Ce qui marquera le plus les esprits, c’est bien le design de la future Renault 5 E-Tech. Jusqu’à présent, on avait uniquement le droit au concept, comme on peut le voir sur la photo ci-dessous. Renault nous annonçait une version de série assez proche, et il semble que les équipes ne nous ont pas menti. On découvre une partie du design seulement, mais il s’annonce totalement hors norme.

Les feux avant à LED donnent un aspect très futuriste à la voiture. Renault parle de « l’effet « pupille » qui s’en dégage humanise la R5 des temps modernes« . Rien que ça.

Ce qui devrait faire le plus parler, c’est l’indicateur de charge lumineux présent sur le capot. À la place de la prise d’air de la R5 historique, on trouve un indicateur qui permet de connaître le taux de charge de la batterie. Le graphisme de l’indicateur « forme un emblématique chiffre « 5 », lorsque la charge est complète« . Techniquement, il pourrait s’agir d’un écran E-ink couleurs, comme ce que fait BMW sur ses concepts.

Renault nous donne également le droit d’apercevoir les passages de roue qui « renforcent son caractère unique et immédiatement reconnaissable, à l’image de la R5 Turbo« . Les feux arrière sont verticaux, comme sur la R5 originale, mais en forçant encore plus le trait. Le résultat est vraiment magnifique et Renault précise que « cet élément participe à la performance aérodynamique de R5, en évitant les tourbillons d’air pénalisants« .

Précommandes et premières livraisons

Dès le 1er décembre, une grande campagne de teasing démarrera à travers l’Europe à la télévision et en affichage. Il est déjà possible de précommander la Renault 5 E-Tech dès aujourd’hui, grâce au coupe-file R5 R Pass vendu 150 euros. Celui-ci permettra de commander la voiture électrique 10 jour avant les autres clients. Cela se passe sur le site de Renault.

Les premières livraisons sont attendues à l’automne 2024 et les prix d’appel est annoncé à partir de 25 000 euros. Mais attention, à ce tarif, il s’agira de la version dotée d’une batterie de 40 kWh, avec une autonomie sûrement proche de 310 km. Cette version plus abordable sera vendue dans un second temps.

Rappelons aussi que la Renault 5 E-Tech sera la première voiture électrique en France à être compatible V2G pour permettre de réduire ses factures d’électricité. L’assistant intelligent Reno sera également de la partie.

Face à elle, Renault devra compter sur la Citroën ë-C3, avec un tarif de départ à 23 300 euros, et même 19 990 euros en 2025. Une grosse concurrente, avec son autonomie de 320 km.