Très beau gain d’autonomie de la Citroën ë-C3 Aircross électrique, grâce à cette nouvelle version rivale de la Renault 4 E-Tech

À quelques semaines de son lancement, la nouvelle Citroën ë-C3 dévoile de nouvelles informations à son sujet. La voiture électrique abordable va se décliner en une seconde version offrant une autonomie tournant autour des 400 kilomètres, afin de rivaliser avec la Renault 4 E-Tech.

Copyright Anatol Gottfried @ Continental Productions

Citroën est actuellement dans une période de grande offensive, afin de rester dans la course sur un marché particulièrement concurrentiel. La firme tricolore a ainsi lancé sa petite ë-C3, que nous avions essayée quelques mois plus tôt, mais pas seulement. Parmi les nouveautés récentes, citons également l’Ami restylée, et la nouvelle ë-C3 Aircross.

Une autonomie plus généreuse

Cette dernière prépare son arrivée dans les concessions, et elle devra faire face à une concurrence particulièrement forte sur ce segment. Ce SUV électrique, dont la version sept places est uniquement réservée aux modèles thermiques et hybrides, chassera sur les terres des Renault 4 E-Tech et autre Ford Puma Gen-E que nous avions pu découvrir. Et afin de mettre toutes ses chances de son côté pour séduire les clients, cette nouvelle venue va étoffer sa gamme sous peu.

C’est ce que nous a confirmé le constructeur lui-même, même si l’information n’est pas inédite. L’idée d’une version affichant une autonomie plus généreuse que les 300 kilomètres actuels avait déjà été évoquée lors de sa révélation en juin dernier. C’est désormais officiel. Certes, les éléments d’information restent encore assez rares, et il faudra patienter encore un peu avant d’en savoir plus, car son arrivée n’est pas prévue pour tout de suite.

copyright Anatol Gottfried @ Continental Productions

Selon nos informations, cette nouvelle variante verra le jour au cours du 3e trimestre 2025, c’est-à-dire durant l’automne. Ce qui laisse le temps de voir venir, et surtout de lancer le modèle standard, dont la commercialisation démarrera au mois de février prochain. La nouvelle variante devrait avoir droit à une batterie LFP (lithium – fer – phosphate), une technologie déjà utilisée sur la ë-C3 et sa version Aircross. Mais le gros changement se situera du côté de la capacité, qui passera de 44 kWh actuellement à 54 kWh.

Un tarif en légère hausse

Pour le moment, les informations sont encore très peu nombreuses au sujet de cette nouvelle version, qui vise une autonomie de 400 kilomètres selon le cycle WLTP. Le temps de charge n’a pas été confirmé, mais il devrait rester peu ou prou identique à celui affiché pour l’actuelle variante d’entrée de gamme, qui demande 26 minutes pour passer de 20 à 80 %, à une puissance de 100 KW en courant continu.

Il se murmure également que cette nouvelle déclinaison pourrait aussi goûter à une puissance en très légère hausse. Pour rappel, elle est actuellement affichée à 113 chevaux, tout comme la ë-C3 standard. Peut-être que le SUV pourrait alors atteindre les 136 ou 156 chevaux, comme la plupart des modèles électriques du groupe. Mais là encore, rien n’a été confirmé et la patience reste de mise avant d’en savoir plus sur la fiche technique de cette C3 Aircross améliorée.

Copyright Anatol Gottfried @ Continental Productions

Le prix de cette version reste encore mystérieux, mais il devrait logiquement être en hausse par rapport aux 27 400 euros demandés pour la ë-C3 Aircross électrique d’entrée de gamme. Nous devrions sans doute nous attendre à un ticket d’entrée autour des 30 000 euros. Pas de panique, la voiture sera toujours éligible au bonus écologique, dont le montant est compris entre 2 000 et 4 000 euros en fonction du revenu fiscal de référence déclaré.