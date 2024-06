On est monté à bord du Citroën ë-C3 Aircross, et on a adoré l’intérieur XXL de cette voiture électrique abordable

On connaissait la Citroën ë-C3, une des voitures électriques les moins chères du marché, voici son grand frère : le ë-C3 Aircross. Avec cette nouvelle voiture électrique, Citroën veut cibler les familles en quête d’une voiture électrique spacieuse et à un prix abordable.

Avant ses essais et son arrivée prévue pour la fin d’année 2024, nous sommes partis à la découverte de ce nouveau SUV électrique en compagnie de plusieurs porte-paroles de la marque. Voici nos premières impressions.

Un style bien posé

À la découverte de ce C3 Aircross électrique, deux choses viennent en tête : l’indéniable air de famille avec la C3 « traditionnelle », et la posture très massive de ce SUV de 4,39 m de long.

Concernant l’air de famille, Antoine Gaillot, son designer extérieur, nous confirme : « les projecteurs, le capot, le pare-brise et les portes avant sont partagés avec la C3 », obligeant donc à un travail de tous les instants avec Sylvain Henry, qui s’est occupé du style extérieur de la citadine.

Vient au tour de Pierre Leclercq, le responsable du style Citroën, de nous expliquer l’idée derrière ce style : « on a voulu donner un esprit très robuste à la voiture, avec une face avant très verticale et des ailes plus larges que la C3 », tout en adoptant les codes initiés par le concept Öli, avec cette nouvelle signature lumineuse en crochets à l’avant comme à l’arrière.

Ce C3 Aircross est effectivement beaucoup plus massif que l’ancienne génération toute en rondeurs, aussi bien en style qu’en dimensions : avec 4,39 m de long, il gagne 23 cm par rapport au précédent ! C’est également 38 cm de plus que la ë-C3. La posture est également bien plus musclée que la citadine, avec des ailes très marquées, soulignées par un pli de carrosserie.

Questionné sur ce côté « brique » qui pourrait desservir l’aérodynamisme, Pierre Leclercq nous assure que « les objectifs ambitieux ont été atteints » grâce à « plusieurs passages en soufflerie », mais sans pour autant préciser les chiffres de Cx ou SCx.

Un habitacle spacieux, même sans les 7 places

Évidemment, ce gabarit en hausse profite à l’espace intérieur, avec un empattement de 2,67 mètres (contre 2,54 m pour la C3). C’est d’ailleurs une des promesses les plus fortes de ce C3 Aircross : la possibilité d’avoir 7 places, un exploit dans une voiture moderne de cette taille. Bon, ces sept places sont interdites à la motorisation électrique, concentrons-nous donc sur les cinq premiers sièges.

Un habitacle dans lequel il fait bon vivre. Le coffre est gigantesque, avec 460 litres et un plancher amovible. Quant à la banquette arrière, elle profite du même rembourrage « Advanced Comfort » que les sièges avant (du moins sur la version haut de gamme Max), offrant un moelleux d’assise assez remarquable. Notons également une portière assez large qui s’ouvre amplement, de quoi aider à l’installation d’un siège enfant.

Bonus : l’espace aux jambes, aux genoux et à la tête est très généreux, même pour un adulte. La place centrale, habituel point faible des banquettes arrière, est certes un peu moins bien servie, avec notamment un dossier plus raide et bombé, mais le plancher quasiment plat permet d’y caser un être humain sans trop de contraintes. Toujours sur la finition Max, on retrouve deux prises USB-C et des petites poches au dos des sièges avant pour y ranger son smartphone.

Une planche de bord et des écrans partagés avec la C3 électrique

Là où ce C3 Aircross électrique n’innove pas, c’est à l’avant, puisqu’il reprend la planche de bord de la ë-C3. Ce n’est pas forcément une mauvaise chose, car le dessin est assez agréable, avec des inserts en tissu amenant un peu de chaleur à l’ensemble (une nouvelle fois pour la version Max).

Les écrans sont donc logiquement repris. Pour le conducteur, on retrouve la vision « tête-haute », avec un écran LCD projetant les informations de conduite (vitesse, ordinateur de bord) sur une plaque en verre au sommet de la planche de bord. L’écran central, de 10,25 pouces, embarque le strict nécessaire et est compatible Apple CarPlay/Android Auto.

Un écran qui nous avait bluffé lors de l’essai de la ë-C3, avec une fluidité qu’on n’imaginerait pas forcément sur une voiture de cette gamme tarifaire. Un examen rapide de cet ë-C3 Aircross semble parvenir, en toute logique, aux mêmes conclusions. Quant aux commandes de climatisation, elles restent fidèles à des boutons physiques.

Comme pour la C3, la version d’entrée de gamme You de ce C3 Aircross devra faire sans cet écran central, remplacé par un support smartphone disposant d’une puce NFC permettant de lancer une application dédiée, regroupant navigation, radio et streaming musical, et pilotable depuis les commandes au volant.

Batterie, autonomie : la rescousse arrive dans quelques mois

Vous l’aurez compris : ce C3 Aircross est basé sur la C3 « tout court », et partage donc sa plateforme Smart Car. Une plateforme multi énergies, permettant à Citroën de proposer une version essence de 100 ch, une hybride légère (mHEV) de 136 ch et une version électrique, qui nous intéresse.

Au lancement de cet ë-C3 Aircross, Citroën propose le même duo que la C3, à savoir un moteur électrique de 113 ch alimenté par une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) de 44 kWh. La charge rapide, de série sur toutes les versions, permet d’accepter jusqu’à 100 kW, de quoi passer de 20 à 80 % en 26 minutes.

Niveau autonomie, comptez 304 km selon le cycle WLTP, via une consommation de 18,1 kWh/100 km prenant en compte les pertes à la recharge. Pour comparer, la ë-C3 propose 326 km d’autonomie et une consommation de 17,1 kWh/100 km.

Pour aller plus loin

On a essayé la Citroën ë-C3, sans aucun doute la meilleure voiture électrique à moins de 20 000 €

300 km homologués dans une voiture familiale, pas forcément des plus aérodynamiques et dénuée de pompe à chaleur, cela peut poser question sur la polyvalence générale. Citroën l’a bien compris et proposera au premier trimestre 2025 une batterie de plus grande capacité, permettant d’aller décrocher les 400 km d’autonomie.

Officiellement, sa capacité n’est pas communiquée, mais nous pouvons vous confirmer qu’il s’agira d’un pack de 54 kWh, toujours en LFP. Il se murmure également que ces kWh supplémentaires pourraient s’accompagner de quelques chevaux additionnels, mais il faudra encore un peu patienter pour découvrir la fiche technique définitive.

Prix et concurrence : une proposition unique

Ne tournons pas autour du pot : en France, le Citroën ë-C3 Aircross débute à 27 400 euros hors bonus – auquel il a droit, puisqu’il est fabriqué à Trnava, en Slovaquie, sur la même ligne d’assemblage que la C3. Cela baisse donc la note à 23 400 euros pour tous, voire 20 400 euros pour les ménages éligibles au « super bonus » de 7 000 euros.

Pour ce prix, vous avez droit aux suspensions à butées hydrauliques progressives, au support smartphone, à la climatisation, au régulateur, aux radars de recul et des jantes 16 pouces. La version Max demande de rajouter 4 100 euros à la note (soit 31 600 euros hors bonus), mais ajoute à la liste d’équipements une présentation plus soignée (jantes 17 pouces, teinte biton, accastillages spécifiques), l’écran central avec navigation, la caméra de recul ou encore la climatisation automatique.

Notons qu’un « Pack Plus », proposé à 2 100 euros sur la You (l’affichant à 29 500 euros hors bonus), paraît être un bon compromis, offrant entre autres les jantes 17 pouces, l’écran central (sans navigation), le biton, la clim auto et la caméra de recul. Le configurateur est disponible juste ici.

Une proposition globalement sans concurrence sur le marché. Certes, toutes les concurrentes ont des batteries plus puissantes et il faudra comparer avec la version 54 kWh l’année prochaine pour se battre à armes égales, mais listons quelques modèles : la Fiat 600e débute à 35 900 euros (hors bonus), le Peugeot E-2008 à 39 250 euros, le Hyundai Kona Electric à 36 850 euros (sans compter qu’il est exclu du bonus, car produit en Corée du Sud).

En termes d’autonomie proche, nous avons la Renault Mégane E-Tech, elle débute à 34 000 euros hors bonus avec une batterie de 40 kWh et 300 km d’autonomie WLTP, mais avec un espace intérieur bien moindre. Vous l’aurez compris : cet ë-C3 Aircross défriche une nouvelle gamme tarifaire dans la jungle des SUV électriques du segment B.

Conclusion : vivement les essais

Cette découverte statique du Citroën ë-C3 Aircross fut intéressante. Effectivement, nous avons là un SUV électrique familial au style plutôt réussi, extrêmement spacieux, doté du nécessaire technologique pour une voiture de ce segment, et à un prix encore jamais vu chez la concurrence.

Reste une question en suspens : 113 ch et 306 km d’autonomie, est-ce suffisant lorsqu’on part en vacances et en week-end avec famille et bagages ? Nous aurons notre réponse dans quelques mois, lors des essais sur route de ce C3 Aircross électrique.