Citroën dévoile son premier SUV électrique : le ë-C3 Aircross abordable avec un coffre XXL

Citroën vient de lever le voile sur sa nouvelle voiture électrique : la Citroën C3 Aircross électrique. Il s'agit d'une version SUV de la ë-C3 électrique. Sa promesse : un très grand coffre, une version 7 places, et surtout, un prix de vente abordable, à partir de 27 400 euros.

Citroën dévoile sa nouvelle voiture électrique baptisée ë-C3 Aircross. Elle est disponible en version thermique, hybride, mais aussi électrique, celle qui nous intéresse aujourd’hui. Comme on peut le lire dans le communiqué de presse, cette nouvelle voiture électrique ne fait pas les choses à moitié en termes d’habitabilité et de rapport qualité / prix, du moins sur le papier.

Une Citroën ë-C3 en version SUV mais sans les 7 places

Pour résumer, il s’agit d’une Citroën ë-C3 surélevée (1,66 mètres) et rallongée avec 4,39 mètres de longueur, un empattement de 2,67 mètres et une largeur de 1,79 mètre. De quoi proposer deux versions : 5 et 7 places… sauf en électrique. Le coffre atteint 460 litres en versions 5 places et jusqu’à 1 600 litres en rabattant la deuxième rangée de sièges.

copyright Anatol Gottfried @ Continental Productions copyright Anatol Gottfried @ Continental Productions Copyright Anatol Gottfried @ Continental Productions

En version 7 places, disponible uniquement avec les versions hybride et essence, Citroën précise que les « deux places additionnelles procurent une grande flexibilité d’usage selon les besoins. Lorsqu’elles ne sont pas déployées, le coffre propose une surface de chargement parfaitement plane« . Mais attention, car le coffre de cette version 7 places est forcément moins volumineux. Citroën annonce ainsi 40 litres, mais 330 litres en rabattant la 3ème rangée.

Pour le design, le constructeur français a repris les traits de la Citroën C3 et du concept Oli. La carrosserie semble un peu plus bodybuildée que sur la petite sœur. On pourrait presque penser à un Dacia Duster selon les angles.

300 ou 400 km d’autonomie en étant patient

Du côté de la motorisation, on retrouve le moteur d’une puissance de 83 kW (113 ch) avec une batterie de chimie LFP (lithium-fer-phosphate) sans cobalt d’une capacité de 44 kWh. De quoi promettre une autonomie de plus de 300 km sur le cycle mixte WLTP. La vitesse de pointe est limitée à 135 km/h.

Pour la recharge, le chargeur en courant alternatif intégré permet de grimper à une puissance de 11 kW. En courant continu, la recharge rapide à 100 kW réclame 26 minutes pour passer de 20 à 80 % de batterie.

Pour les besoins de longues distance, une version avec une plus grande batterie autorisant une autonomie de plus de 400 km sera vendue à partir de 2025. On imagine qu’il pourrait s’agir de la batterie de 54 kWh présente dans certaines voitures du groupe Stellantis.

Une voiture confortable : le « tapis volant »

Du côté du confort, la signature Citroën est toujours présente, avec les sièges Advances Comfort, l’affichage tête-haute mais aussi et surtout les amortisseurs à double butée hydraulique. La marque aux chevrons parle ainsi de « tapis volant« , mais attention, car il ne s’agit pas d’une suspension totalement hydraulique contrairement aux anciennes voitures du constructeur. Ce système permet toutefois de mieux absorber les chocs qu’une suspension traditionnelle.

Comme pour la Citroën C3 classique, la version Aircross est disponible en deux finitions : You et Max. Il est aussi possible d’opter pour un « Pack Plus » en finition You mais on ne sait pas encore ce que cela apporte.

La version You est dépourvue d’écran central. À la place, il est possible de fixer un smartphone qui jouera le rôle d’écran d’infodivertissement. En version Max, un écran de 10,25 pocues fait son apparition au centre de la planche de bord. Celui-ci est compatible Android Auto et Apple CarPlay en Wi-Fi.

Prix, disponibilité et finitions

La Citroën ë-C3 Aircross électrique est déjà disponible à la commande, à partir de 27 400 euros auquel il faut soustraire le bonus écologique de 4 000 ou 7 000 euros selon la situation du foyer. La version You + Pack Plus est disponible à partir de 29 500 euros et il faudra compter 31 600 euros pour la finition Max.

De nombreuses aides à la conduite sont de série, et on retrouve également la caméra de recul avec la finition Max.

On retrouve, de série sur You, 6 airbags, la climatisation manuelle, la station Smartphone, le freinage actif de sécurité, l’alerte de franchissement de ligne active, l’alerte d’attention au conducteur, le régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse, la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse, les radars de stationnement arrière, l’éclairage automatique, le réglage en hauteur du siège conducteur, les vitres avant électriques, la banquette arrière rabattable 40/60, les phares et feux de jour à LED, et les jantes 16 ».

En finition Max, on ajoute des jantes en alliage 17 » Aragonite Diamond Cut, des feux arrière 3D LED, un toit teinté blanc ou noir selon la couleur de la carrosserie, la navigation 3D, la recharge sans fil des smartphones, des rétroviseurs extérieurs avec détection d’angle mort, des capteurs de stationnement avant, un rétroviseur intérieur électrochrome.