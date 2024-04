Voici le Citroën ë-C3 Aircross, la plus petite et la moins chère des voitures électriques 7 places

Citroën vient de dévoiler les premières images de sa nouvelle voiture électrique : le Citroën ë-C3 Aircross. S'il reprend le style et la plateforme de la ë-C3 électrique, il promet beaucoup plus de place, avec notamment sept sièges ! Le tout pour un tarif et des dimensions toujours contenus. Voici les premières informations.

Citroën l’avait annoncé lors de la présentation de sa nouvelle ë-C3 électrique : la petite citadine aurait bientôt le droit à une version familiale, le ë-C3 Aircross.

Quelques jours après un nouveau teaser, la marque vient de dévoiler les premières images et informations de son C3 Aircross électrique – un clone technique de l’Opel Frontera, lui aussi tout fraîchement présenté. Sa promesse : sept places et un tarif serré… sans toutefois trop s’avancer.

Un air de famille

Citroën se contente effectivement de présenter quelques photos extérieures et les grandes lignes de son ë-C3 Aircross, avant une présentation en bonne et due forme prévue « en juin 2024 ».

Une évidence : l’air de famille entre les C3 et C3 Aircross saute aux yeux. La face avant reprend les codes de la citadine électrique, notamment au niveau des optiques reliées par un bandeau, tandis que le nouveau logo de la marque trône au centre.

L’air de famille se poursuit à l’arrière, avec un travail de symétrie sur les optiques, là aussi reliées par un bandeau. Le ë-C3 Aircross se démarque cependant de la citadine par un côté plus robuste, mis en avant par un bouclier avant plus proéminent et des passages de roues bien marqués.

Citroën ë-C3 Aircross // Source : Citroën Citroën ë-C3 Aircross // Source : Citroën

Le gabarit grandit, bien évidemment : le C3 Aircross électrique affiche 4,39 mètres de long, soit tout de même 38 cm supplémentaires par rapport à la C3 électrique « tout court ». C’est également 23 cm de plus que le C3 Aircross actuel, uniquement disponible en version thermique.

Sept places, peu d’infos techniques

Qui bénéficie de ce gabarit en hausse ? L’espace intérieur, assurément. Malgré une taille tout de même compacte, le ë-C3 Aircross affiche sept places, avec deux sièges rabattables dans le coffre.

Il faut se rappeler que le duo C3/C3 Aircross a d’abord été créé par et pour l’Inde, avec un développement sous-traité à un cabinet d’ingénierie détenu par le géant touche-à-tout Tata. Dans ce pays, les voitures compactes sont fiscalement avantagées, donnant ainsi des modèles 7 places dans une longueur réduite.

Si les photos de l’habitacle manquent, on imagine que la planche de bord sera intégralement reprise de la citadine, tandis que les photos de la version indienne permettent de nous donner une première idée de la disposition des trois rangées de sièges.

Cet ë-C3 Aircross reçoit donc la plateforme « Smart Car » de la ë-C3. Même si Citroën ne communique aucune information technique, on peut s’imaginer que le SUV électrique recevra le même moteur électrique de 113 ch et probablement la même batterie de 44 kWh.

Il faudra cependant s’attendre à une autonomie moindre que la citadine, du fait de la longueur et de la masse supplémentaires – peu de chance, donc, de récupérer les 326 km d’autonomie WLTP de la ë-C3.

Pour les clients un peu frileux, Citroën proposera en parallèle une motorisation thermique et hybride, probablement de 100 ch pour les deux.

Une commercialisation à l’été 2024

Autre élément manquant : le tarif de cet ë-C3 Aircross. Pour le coup, Citroën se contente d’annoncer « un positionnement prix très compétitif ». La marque promet également une fabrication en Europe (probablement à Trnava, en Slovaquie, aux côtés de la nouvelle C3), ce qui le rendrait éligible au bonus écologique en France.

Toutes ces informations seront connues en juin 2024, quelques semaines avant sa commercialisation prévue « à l’été ». S’il faudra attendre le positionnement de l’Opel Frontera pour en être sûr, cet ë-C3 Aircross deviendra probablement la voiture électrique 7 places la moins chère du marché, larguant les Peugeot E-5008, Mercedes-Benz EQB ou autres Kia EV9, qui se tarifent à 47 000 euros minimum (et souvent bien plus).

Quant aux versions thermiques et hybrides, elles seront en concurrence avec Dacia, notamment avec le Duster et le Jogger, qui peut profiter de sept places lui aussi.