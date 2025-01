Nouveau Citroën ë-C3 Aircross : le choix de trois motorisations pour un SUV polyvalent

Ce SUV électrique conjugue innovations techniques et optimisations intelligentes pour garantir une expérience premium à un tarif maîtrisé. On vous explique comment.

Nouveau Citroën ë-C3 Aircross // Source : Citroën

Depuis quelques mois maintenant, Citroën prépare le terrain pour la sortie d’un nouveau SUV compact électrique, le nouveau ë-C3 Aircross. Avec ses 4,39 mètres de long et son empattement généreux de 2,67 mètres, ce nouveau venu dans la gamme se positionne comme un véhicule familial aux dimensions bien pensées.

Les ambitions du nouveau Citroën ë-C3 Aircross

Pour ce nouveau modèle, Citroën a mis l’accent sur ce qu’attendent les acheteurs en 2025. L’écran central de 10,25″ tactile trône fièrement au centre de la planche de bord, offrant une interface moderne compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Plus besoin de sortir son smartphone pour profiter de ses applications favorites.

Nouveau Citroën ë-C3 Aircross // Source : Citroën

Le constructeur a également pensé aux mises à jour à distance, ce qui permet à la voiture d’évoluer au fil du temps sans passage obligé en concession.

En matière de confort, on retrouve les fameuses suspensions à butées hydrauliques progressives. C’est la marque de fabrique de Citroën depuis des décennies maintenant.

Suspensions à butées hydrauliques progressives Citroën // Source : Citroën

Cette technologie, qui a fait ses preuves sur les derniers modèles de la marque, promet d’absorber efficacement les imperfections de la route. Un point important quand on sait que la batterie ajoute un certain poids au véhicule.

La plateforme Smart Car avec trois options de motorisation

Le nouveau ë-C3 Aircross repose sur la nouvelle plateforme Smart Car de Stellantis. Cette base technique moderne permet au constructeur de proposer différentes motorisations sur un même véhicule. C’est ainsi qu’on retrouve aussi bien des versions électriques que thermiques, sans compromis sur l’espace intérieur.

Plateforme Smart Car // Source : Citroën

Son moteur synchrone à aimants permanents développe 113 chevaux (83 kW) et un couple immédiat de 260 Nm. Cette configuration permet des accélérations franches en ville, là où le couple instantané fait merveille. Pour alimenter ce groupe motopropulseur, Citroën a opté pour une batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) de 44 kWh qui promet une autonomie jusqu’à 300 km en cycle WLTP, une technologie reconnue pour sa durabilité et sa stabilité thermique.

Le système de recharge est polyvalent : en courant alternatif, le chargeur embarqué accepte jusqu’à 11 kW, permettant une recharge complète en un peu plus de 4 heures sur une wallbox à la maison ou sur un parking. Pour les longs trajets, la charge rapide en courant continu monte jusqu’à 100 kW, récupérant 80 % de la batterie en 26 minutes.

La version hybride légère de 136 chevaux utilise la nouvelle génération de motorisation hybride chez Citroën. Le trois cylindres Turbo est associé à un système 48 V comprenant un alterno-démarreur intégré et une petite batterie lithium.

Nouveau Citroën ë-C3 Aircross // Source : Citroën

Cette technologie permet de couper le moteur thermique plus souvent, notamment en phase de décélération dès 20 km/h, et apporte un boost électrique au démarrage et en reprise. La boîte de vitesses électrifiée à double embrayage participe également à l’optimisation de la consommation.

En entrée de gamme, on retrouve le moteur essence Turbo de 100ch.

Chaque motorisation dispose de sa propre cartographie électronique et d’un tarage spécifique des suspensions. La gestion du moteur s’adapte en temps réel aux conditions de roulage et au style de conduite, optimisant en permanence la consommation ou les performances selon le mode choisi. Pour la version électrique, trois modes de conduite (Eco, Normal, Sport) modifient la réponse de l’accélérateur et la puissance disponible.

Prix et disponibilité : du concret

Le nouveau ë-C3 Aircross électrique démarre à 27 400 euros hors bonus écologique. Trois finitions sont proposées : la YOU en entrée de gamme et la MAX en haut de gamme. La finition PLUS à 2100 euros permet d’enrichir la dotation de la finition YOU pour ceux qui veulent un peu plus d’équipements sans aller jusqu’à la MAX.

La production débutera en mars 2025 à l’usine de Trnava en Slovaquie, ce qui rend le véhicule éligible au bonus écologique. Pour mi-2025, Citroën annonce déjà une évolution majeure avec une batterie de 54 kWh pour la version électrique. Cette amélioration devrait porter l’autonomie autour de 400 km WLTP.