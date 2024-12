Citroën ë-C3 Aircross 2024 : ce SUV électrique passe un cap en termes de connectivité

113 chevaux, 304 kilomètres d’autonomie et surtout un prix défiant toute concurrence : 27 400 € avant bonus. On vous explique pourquoi il faut s’intéresser au tout nouveau Citroën ë-C3 Aircross.

Citroën ë-C3 Aircross 2024 // Source : Frandroid

La nouvelle génération du Citroën ë-C3 Aircross, un SUV électrique, est arrivée ! Avec ses 4,39 mètres de long, soit 23 centimètres de plus que son prédécesseur, il s’impose désormais comme un véritable SUV familial. Son design, inspiré du concept Öli, abandonne les rondeurs pour des lignes plus marquées et une face avant verticale avec le nouveau logo oval de la marque. Mais intéressons-nous à ce qu’il a à offrir côté tech.

Connectivité : Citroën sort le grand jeu

Comme vous pouvez le constater sur les photos, l’habitacle du Citroën ë-C3 Aircross témoigne d’une montée en gamme significative, malgré un positionnement tarifaire agressif.

La planche de bord horizontale intègre ainsi un écran tactile de 10,25 pouces (en finition Max) et une instrumentation numérique surélevée. Le système d’infodivertissement, qui s’appuie sur une puce puissante Qualcomm Snapdragon, offre une bonne réactivité en plus d’une interface épurée.

Citroën ë-C3 Aircross 2024 // Source : Citroën

Indispensable pour une voiture électrique, la navigation connectée intègre toutes les informations sur les bornes de recharge électrique. Il est aussi possible d’utiliser le planificateur d’itinéraires intelligent e-ROUTES, capable de calculer automatiquement les arrêts de recharge nécessaires en fonction de l’autonomie restante et du style de conduite. C’est la fonction qu’il faut avoir dans votre voiture 100 % électrique, pour voyager loin sans se sentir contraint.

L’intégration sans fil d’Apple CarPlay et Android Auto est bien là, ce qui vous permet de projeter vos applications favorites sur l’écran central, et ainsi avoir le meilleur des deux mondes : les outils et fonctions internes de la voiture, et les applications populaires de votre smartphone.

Citroën ë-C3 Aircross 2024 // Source : Citroën

Tout ça est complété par un système audio optimisé pour l’acoustique spécifique de l’habitacle. Les ingénieurs de Citroën ont particulièrement travaillé sur deux aspects : la compensation du bruit en fonction de la vitesse et l’optimisation de la réponse en fréquence pour contrebalancer l’absence de bruit moteur.

La connectivité audio inclut le Bluetooth 5.0 avec codecs haute définition (aptX) et une prise USB-C dédiée permettant la lecture de fichiers haute définition jusqu’à 24 bits/96 kHz. Le streaming est optimisé pour les principales plateformes (Spotify, Apple Music) via CarPlay et Android Auto sans fil.

Citroën ë-C3 Aircross 2024 // Source : Citroën

La connectivité est pensée pour un usage familial avec une répartition stratégique des prises USB-C : une sur la planche de bord pour la charge standard, une sur la console centrale délivrant 3 ampères, et deux en rang pour les passagers arrière. Citroën a même pensé à un module de charge sans fil pour smartphone à l’avant.

Une application pour tout gérer à distance

Le Citroën ë-C3 Aircross est également connecté grâce à l’application MyCitroën et sa fonction E-Remote Control, permettant la gestion à distance de la charge et du pré-conditionnement thermique. Encore une fois, ce genre de fonctionnalité ne se trouve habituellement que sur des modèles vendus bien plus cher.

La version d’entrée de gamme du Citroën ë-C3 Aircross innove avec un support smartphone NFC intelligent : une fois l’application dédiée lancée sur le smartphone, l’interface se pilote depuis les commandes au volant, ce qui offre accès à la navigation, la radio et le streaming musical.

Source : Citroën

Notez que le Citroën ë-C3 Aircross propose bel et bien les mises à jour régulières over-the-air (OTA). Vous n’aurez donc pas à vous déplacer en concession pour obtenir de nouvelles fonctionnalités.

La sécurité active bénéficie également des dernières avancées technologiques avec un arsenal complet de capteurs : trois caméras et cinq radars répartis autour du véhicule. Cette architecture permet l’implémentation d’aides à la conduite évoluées comme le maintien actif dans la voie, la détection des angles morts et le freinage d’urgence automatique avec reconnaissance des piétons. La caméra de surveillance conducteur analyse en temps réel les signes de fatigue. Enfin, il y a une caméra de recul en option.

Puissance de 113 ch, 304 km d’autonomie, charge rapide jusqu’à 100 kW

Enfin, revenons à ce qui est essentiel pour une voiture : côté motorisation, le nouveau ë-C3 Aircross reprend la base technique de la ë-C3 avec son moteur de 113 ch alimenté par une batterie LFP de 44 kWh.

Citroën ë-C3 Aircross 2024 // Source : Citroën

L’autonomie annoncée de 304 km en cycle WLTP suffit largement pour un usage quotidien, tandis que la charge rapide 100 kW permet une recharge de 20 à 80 % en 26 minutes. Vous pouvez donc très bien envisager des longs trajets dans ces conditions.

Une version plus musclée du Citroën ë-C3 Aircross avec batterie 54 kWh arrivera en 2025, promettant environ 400 km d’autonomie.

Éligible au bonus écologique

Le Citroën ë-C3 Aircross est commercialisé à partir de 27 400 € en finition You, soit 23 400 € bonus écologique déduit (grâce à la production du véhicule en Slovaquie).

La version Max démarre quant à elle à 31 600 € (+4 100 €), tandis que le You Pack Plus intermédiaire se positionne à 29 500 € (+2 100 €), avec l’écran central, les jantes 17 pouces, la peinture bi-ton et la caméra de recul.

Les options restent minimalistes : chargeur 11 kW triphasé (400 €), peinture métallisée (dès 650 € selon la finition et la teinte) et toit bi-ton (300 €).

Notez que les clients éligibles à la prime à la conversion la plus élevée pourront bénéficier d’une aide supplémentaire de 3 000 €, faisant chuter le prix d’entrée à 20 400 €.

