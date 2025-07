Le Citroën ë-C3 Aircross électrique gagne 100 km d’autonomie avec cette nouvelle batterie

Annoncée dès son lancement, le Citroën ë-C3 Aircross vient de récupérer une plus grande batterie, promettant 400 km d’autonomie. De quoi rendre cette voiture électrique plus polyvalente, tout en gardant des tarifs serrés. Voici les prix.

Citroën ë-C3 Aircross // Source : Citroën

Grand frère de la Citroën ë-C3, le ë-C3 Aircross se positionne dans le segment des petits SUV électriques. Seul problème : sa batterie de 44 kWh ne garantit que 300 km d’autonomie, bien trop peu pour un usage familial.

Bonne nouvelle : comme annoncé depuis son lancement, le SUV Citroën vient de recevoir une plus grande batterie, promettant jusqu’à 400 km d’autonomie. Le site internet de la marque a été mis à jour, de quoi découvrir ses tarifs.

Une « autonomie étendue »

Très concrètement, la batterie passe de 44 à 54 kWh, profitant de l’empattement allongé de cette version Aircross par rapport à l’ë-C3 « normale ». Elle reste en chimie LFP (lithium – fer – phosphate), et le moteur reste identique, avec 113 ch et 124 Nm de couple.

Citroën ë-C3 Aircross // Source : Citroën

Le poids n’est pas indiqué, mais il va falloir s’attendre à un embonpoint. Notre essai de la version 44 kWh nous avait convaincus, mais à voir si le petit moteur sera suffisant pour tracter le SUV, notamment lors des départs en vacances avec famille et bagage.

Chose étonnante, la consommation de la version « 54 kWh » baisse par rapport à la petite batterie, s’établissant à 16,1 kWh/100 km en incluant les pertes à la recharge, contre 18,2 kWh/100 km pour la batterie de 44 kWh. La charge rapide est de série, promettant de passer de 20 à 80 % en 28 minutes.

Des tarifs concurrentiels

Les petites voitures électriques de Citroën sont connues pour leurs tarifs serrés, et cet ë-C3 Aircross « Autonomie Étendue » ne fait pas exception.

Uniquement disponible avec les finitions intermédiaires (Plus) et hautes (Max), le SUV Citroën demande 31 500 euros minimum, soit un surcoût de 2 000 euros par rapport à la version « 300 km ». Il vient avec un écran 10 pouces compatible Android Auto/Apple CarPlay, une caméra de recul, la climatisation automatique et les suspensions à butées hydrauliques progressives.

Citroën ë-C3 Aircross // Source : Citroën

La finition haut de gamme demande quant à elle 33 600 euros, et ajoute les jantes alliage 17 pouces, la navigation ou la recharge sans fil pour smartphone. Ces tarifs s’entendent hors bonus écologique, qui s’échelonne entre 3 181 et 4 242 euros selon vos revenus.

Des tarifs bien placés dans la catégorie des SUV électriques à 400 km. Chez Stellantis, le Fiat 600e débute à 35 900 euros hors bonus, le Peugeot E-2008 demande 38 100 euros minimum. La Renault 4 E-Tech, elle, s’affiche à partir de 33 490 euros, et il faudra compter 33 990 euros minimum pour un Ford Puma Gen-E.

Citroën ë-C3 Aircross // Source : Citroën

Malgré quelques lacunes, comme l’absence de pompe à chaleur et des prestations assez basiques, l’ë-C3 Aircross devient donc bien plus compatible avec un usage familial grâce à son habitacle spacieux et une autonomie enfin à la hauteur de ses concurrentes.