La Citroën Ami sans permis se refait une beauté

La Citroën Ami a quatre ans ! La petite voiture électrique sans permis, déjà vendue à 65 000 exemplaires, profite du Mondial de l’Auto de Paris pour s’offrir un petit restylage. De quoi affûter ses armes face à la concurrence qui ne cesse de se développer. Nous sommes allés la voir, voici notre premier avis.

Citroën Ami // Source : Citroën

C’était juste avant le premier confinement : Citroën présentait en grande pompe son Ami, sa vision de la voiture électrique sans permis. Une vision manifestement juste, avec un prix attractif, et qui a séduit 65 000 clients depuis son lancement.

Mais voilà, la concurrence débarque. Sa jumelle, la Fiat Topolino, mais aussi la Microlino Lite, le Mobilize Duo… Tous entendent bien grignoter des parts de marché. Citroën réagit donc en offrant à son Ami une petite cure de jouvence.

Une petite vibe rétro

Niveau carrosserie, la Citroën Ami garde sa spécificité avec des parties avant et arrière identiques, de quoi réduire les coûts. Mais ils évoluent, avec un seul projecteur plus en hauteur et légèrement proéminent. De quoi lui offrir quelques airs de 2CV ou de Type H, le mythique utilitaire de la marque.

Citroën Ami // Source : Citroën

Le côté rétro continue avec quelques stries sur l’aile avant droite, qu’on retrouve sur celle arrière gauche – une question de symétrie, là encore. Quant aux enjoliveurs, ils adoptent un nouveau style, rappelant des pixels. Ah, et le nouveau logo Citroën est évidemment présent.

Citroën Ami // Source : Citroën

L’habitacle, en revanche, ne change pas. On conserve cette présentation très dépouillée, avec deux sièges de front et une planche de bord réduite à sa plus simple expression. Seule modification : le logo, une nouvelle fois, sur le volant.

Des caractéristiques techniques inchangées, une arrivée en 2025

Autre sujet inchangé : la motorisation. La Citroën Ami conserve le moteur électrique 48 V de 8 ch, alimenté par une batterie de 5,5 kWh, de quoi offrir 75 km d’autonomie. La recharge se fait toujours par un cordon intégré à la voiture, de quoi la recharger sur une prise secteur en 4 heures.

Citroën Ami // Source : Citroën

Citroën reste encore discret sur la tarification de cette nouvelle Ami. Tout juste saura-t-on qu’elle arrivera dans nos rues « au premier semestre 2025 ». Pour rappel, elle débute actuellement à 7 990 euros.

Notre avis en direct du Mondial

Après être passé sur le stand Citroën, nous avons pu nous faire un premier avis sur cette nouvelle Ami. Un avis plutôt positif : la petite voiture sans permis commençait à être très visible dans la rue, et sa présentation assez austère pourrait commencer à lasser, surtout avec les nouvelles concurrentes.

Citroën Ami // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid Citroën Ami // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid Citroën Ami // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid Citroën Ami // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid Citroën Ami // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Ici, Citroën se lâche un peu, et rend son Ami plus moderne, plus joviale. À noter qu’un show car était également présenté : l’Ami Buggy Vision. Une version « outdoor », disposant d’une originale peinture bi-ton, d’accessoires utiles pour barouder (projecteurs LED sur le toit, pneus plus large, sellerie spécifique…).

Citroën Ami Buggy Vision // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid Citroën Ami Buggy Vision // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid Citroën Ami Buggy Vision // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Un show-car qui pourrait bien déboucher sur une série (très) limitée. Après tout, Citroën a déjà commercialisé deux Ami Buggy, les deux éditions s’étant arrachées en quelques minutes. Pourquoi ne pas retenter l’expérience ?