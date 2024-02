Voici les sept prochaines voitures électriques de Maserati qui mettront fin aux thermiques

Tout le monde se met à la voiture électrique, mais pas forcément avec la même intensité. Maserati, de façon assez surprenante, semble y croire à fond et va lancer pas moins de sept modèles 100 % électriques entre 2024 et 2028. On a toute la feuille de route, on vous explique tout.

Devant la montée en puissance des politiques anti-thermiques (avec, l’Union européenne en première ligne, qui compte bien bannir toutes les voitures thermiques neuves, hybrides comprises, dès 2035), les constructeurs sont bien obligés de développer leurs gammes de voitures électriques.

Tout le monde n’y met pas autant de cœur à l’ouvrage, mais certaines marques semblent être beaucoup plus actives sur le sujet. Parmi elles, et de façon assez surprenante, on retrouve… Maserati, la marque de voitures de sport italienne. L’idée ? Devenir une marque 100 % électrique d’ici 2030, et prévoit une gamme complète de six modèles, sous l’appellation « Folgore » (foudre, en italien). Voici ce qui est dans les cartons.

2024 : trois modèles pour des débuts en fanfare

Pour ses débuts dans l’électrique, Maserati a décidé de frapper fort et de lancer pas moins de trois modèles en un an. L’avantage, c’est qu’on en connait déjà deux.

Maserati GranTurismo Folgore

La première, c’est la GranTurismo Folgore. Maserati a décidé que son grand coupé serait le fer de lance de sa gamme électrique, et a voulu mettre les petits plats dans les grands, comme nous avons pu le constater en allant la voir.

Cet énorme coupé de près de 5 mètres de long embarque trois moteurs électriques, pour une puissance cumulée de 560 kW / 761 ch et un couple de 1 350 Nm. Performances : 0 à 100 km/h en 2,4 s et vitesse max de 325 km/h.

La batterie ? 83 kWh de capacité nette, pour une autonomie de 450 km « seulement » selon le cycle WLTP. Son architecture 800 volts lui permet de charger jusqu’à 270 kW, de quoi promettre une recharge de 20 à 80 % en 18 minutes… mais cela se gâte si on la branche sur une borne 400 volts, où la puissance sera alors limitée à un très faible 50 kW.

Niveau tech, les écrans bénéficient de Google Automotive (ex-Android Automotive), le tout dans un habitacle hyper luxueux rempli de cuir et de fibres de carbone.

Les commandes de très beau coupé sont déjà ouvertes, et les premières livraisons devraient avoir lieu au printemps. Comptez 196 950 euros minimum pour en profiter.

Maserati Grecale Folgore

C’est au printemps qu’arrivera également le deuxième modèle 100 % électrique de Maserati : le Grecale Folgore (que nous sommes également allés découvrir). Autant la GranTurismo Folgore est là pour l’image, autant le Grecale, un SUV concurrent du Porsche Macan électrique, sera là pour faire des chiffres.

De fait, l’architecture est plus conventionnelle. Ce n’est pas pour autant que c’est une voiture électrique au rabais, loin de là : avec deux moteurs, développant 410 kW / 557 ch et 820 Nm de couple en cumulé, de quoi effectuer un 0 à 100 km/h en 4,1 s.

La partie batterie/autonomie est un peu plus à la peine. Certes, ce Grecale Folgore dispose d’une énorme batterie de 105 kWh nets, mais sa consommation est délirante, limitant son autonomie à 500 km WLTP seulement. Niveau recharge, le SUV Maserati dispose d’une architecture 400 volts « classique », de quoi recharger de 20 à 80 % en 29 minutes via une puissance max de 150 kW.

Dans l’habitacle, on retrouve une planche de bord très inspirée de la GranTurismo Folgore, où on retrouve par exemple les écrans sous Google Automotive. Ce Grecale électrique sera par contre bien plus habitable que le coupé, avec cinq places et un coffre de 535 litres.

Là aussi, on reste dans les hautes sphères, avec un tarif d’accès fixé à 125 850 euros. À ce tarif, il va avoir du mal à concurrencer le Porsche Macan électrique, bien plus avancé sur quasiment tous les aspects, mais il pourrait tirer son épingle du jeu dans la gamme Grecale : les autres versions thermiques doivent faire avec un malus de 60 000 euros, faisant au final de la version électrique le Grecale le « moins cher » de la gamme.

Maserati GranCabrio Folgore

Ça, ce sont les deux modèles qu’on connaît. Au printemps 2024 sortira la version cabriolet de la GranTurismo Folgore, sobrement dénommée GranCabrio Folgore. Elle reprendra les caractéristiques du coupé, mais avec un toit en toile, ce qui rendra la voiture un peu plus lourde – de quoi lui faire perdre quelques kilomètres d’autonomie.

2025 : il va y avoir du sport !

Maserati ne s’endort pas sur ses lauriers et présentera en 2025 deux nouvelles voitures électriques – enfin, deux versions d’un seul modèle, pour être précis. Il s’agit de la MC20 Folgore et la MC20 Cielo Folgore.

La MC20, c’est la voiture de sport par excellence de la marque : une petite barquette deux places avec un moteur essence à l’arrière, bref, le prototype même de ce qu’on peut imaginer. Une voiture qui laissera donc tomber ses V6 essence pour reprendre des morceaux de la GranTurismo courant 2025, donc.

On retrouvera ainsi les trois moteurs et l’architecture 800 volts des batteries, mais dans une configuration bien différente : les ingénieurs n’ont pas touché à la coque en carbone du petit coupé et ont donc dû mettre des batteries… où il y a de la place – à l’arrière uniquement, d’après un communiqué de presse.

Aucune idée de la capacité de cette dernière, donc, mais on sait que les deux carrosseries de la MC20 seront touchées. Aussi bien le coupé que la découvrable auront donc droit à cette déclinaison 100 % électrique.

2027 : une nouvelle ère avec un gros SUV

Si vous avez suivi, les trois modèles (GranTurismo, Grecale et MC20) n’étaient que des versions électrifiées de modèles thermiques. Cela va changer en 2027, où Maserati présentera son Levante Folgore, un gros SUV disponible uniquement en version 100 % électrique.

Le Levante existe déjà dans la gamme actuelle, mais cette nouvelle version n’aura strictement rien à voir. Le Levante Folgore recevra ainsi la plateforme STLA Large (car oui, Maserati fait partie du groupe Stellantis)… et c’est à peu près tout ce qu’on connaît actuellement.

Basons-nous donc sur les caractéristiques de cette plateforme, dédiée aux modèles les plus gros et les plus puissants du groupe. Batterie ? Jusqu’à 118 kWh. Autonomie ? Jusqu’à 800 km (mais probablement pour les berlines ou les coupés, et pas ce gros SUV). Une architecture 800 volts est également prévue pour des recharges express.

Quant aux performances, deux moteurs peuvent y prendre place, mais ni puissance ni accélérations cibles n’ont été communiquées. Il faudra prendre son mal en patience encore quelques années, donc.

2028 : une belle limousine pour clôturer le bal

Cette gamme Folgore sera complète en 2028 avec l’arrivée du dernier modèle : la Quattroporte Folgore.

La Quattroporte, c’est un autre monument de Maserati : une grande limousine, aussi performante que luxueuse, pour transporter les plus grands VIP italiens, qui existe depuis des décennies.

Cette limousine sera, elle aussi, uniquement disponible en version Folgore 100 % électrique… mais on en sait encore moins que pour le Levante Folgore. Nous avons essayé d’en savoir plus en interrogeant Davide Danesin, le responsable de son développement, mais même lui n’a pas été en mesure de nous dire la moindre chose.

C’est-à-dire que la voiture, qui était initialement censée sortir en 2025 avant d’être largement repoussée, n’est même pas sûre de recevoir la plateforme STLA Large ! Bref, encore quatre ans (minimum) nous séparent de sa commercialisation, et beaucoup de choses peuvent encore se passer.

En bref, cette gamme Folgore est aussi fournie qu’audacieuse, où Maserati devra convaincre ses fans que son avenir s’écrit sans la moindre goutte d’essence. À voir, lors des essais, ce qu’il en retourne.