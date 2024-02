On est montés à bord de la nouvelle voiture électrique de Maserati : performante et plus “abordable” que les thermiques

Avec la montée en puissance des restrictions autour des moteurs thermiques, tous les constructeurs se tournent désormais vers la voiture électrique, même les plus mythiques. Maserati compte bien lancer toute une gamme, et son deuxième modèle, un SUV concurrent du Porsche Macan, aura fort à faire pour se faire une place... Partons à la découverte de ce Maserati Grecale Folgore.

C’est une histoire que vous connaissez déjà : les moteurs thermiques n’ont plus vraiment la cote en Europe, où ils devraient être bannis dès 2035, et dans de nombreuses autres régions du monde. Face à cela, une seule solution pour les constructeurs : développer sa gamme électrique. Une stratégie suivie par tous, même les plus prestigieux.

Maserati, par exemple, compte à terme commercialiser pas moins de six modèles 100 % électriques, sous le patronyme « Folgore ». Si le festival a commencé avec la sublime GranTurismo Folgore, un grand coupé débordant de technologies, dans lequel nous sommes montés à bord, la marque italienne compte faire du chiffre avec un autre modèle : le Grecale Folgore. Un SUV, concurrent frontal du nouveau Porsche Macan électrique, que nous sommes partis découvrir.

Fiche technique

Modèle Maserati Grecale Folgore Dimensions 4,87 m x 1,95 m x 1,65 m Puissance (chevaux) 557 chevaux 0 à 100km/h 4,1 s Niveau d'autonomie Conduite semi-autonome (niveau 2) Vitesse max 220 km/h Taille de l'écran principal 12,2 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 125850 euros Fiche produit

Extérieur : élégant, sans en faire trop

Là où la GranTurismo Folgore est là pour faire tourner les têtes et faire rêver, le Grecale Folgore est plus rationnel. Ce n’est pas pour autant qu’il soit laid, loin de là. Avec 4,87 m de long pour 1,95 m de large et 1,65 m de haut, le SUV électrique Maserati dispose d’une sacrée présence.

L’air de famille avec le coupé est là, avec les optiques à l’avant assez verticales et la grande calandre ornée du trident, symbole de la marque. Comme ce dernier, cette version 100 % électrique diffère des Grecale « thermiques » par quelques détails : calandre partiellement obturée, bouclier revu, disparition (logique) des échappements à l’arrière et détails couleur bronze.

Ah, et les jantes sont spécifiques, dans l’optique de soigner l’aérodynamisme (capital pour une voiture électrique) — ce n’est pas pour autant que le Grecale Folgore a droit à des roulettes, puisqu’il repose sur des roues allant de 20 à 21 pouces.

Le modèle que nous sommes allés voir est par exemple doté des jantes 21 pouces, tandis que sa couleur est assez extraordinaire. Avez-vous déjà vu une teinte qui réussisse à marier du gris, du brun, du rose et du bleu en même temps ? Ce « Rame Folgore » y parvient, pour la modique somme de 16 800 euros.

Habitacle : beaucoup de GranTurismo, l’habitabilité en plus

Une fois à bord, l’air de famille entre ce Grecale et la GranTurismo est encore plus évident, puisque les deux planches de bord sont quasiment identiques. On retrouve donc les trois écrans : un premier de 12,3 pouces derrière le volant, un autre de 12,3 pouces également, mais au centre de la planche de bord et tournant sous Google Automotive (ex-Android Automotive), et un troisième, juste en dessous, de 8,8 pouces pour régler notamment la climatisation.

Ça ne s’arrête pas là, puisque l’horloge au sommet de la planche de bord est elle aussi un écran, personnalisable selon plusieurs modes (horloge, donc, mais également indicateur de charge une fois branché ou compteur de G), tandis qu’une vision tête-haute est là pour projeter sur le pare-brise les informations les plus importantes pour la conduite (vitesse, navigation, etc).

Des écrans bien évidemment connectés, Google Automotive oblige, permettant d’avoir un planificateur d’itinéraire avec préconditionnement de la batterie à l’approche d’un point de charge.

Niveau qualité perçue, quand bien même, nous ne sommes pas dans l’extravagance de la GranTurismo, les matériaux utilisés par le Grecale Folgore impressionnent. Du cuir mêlé d’Econyl (un nylon recyclé), des placages en carbone, des surpiqûres… C’est vraiment très beau.

Maserati Grecale Folgore // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid Maserati Grecale Folgore // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid Maserati Grecale Folgore // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Tout électrique et Maserati qu’il est, ce Grecale n’oublie pas d’être un SUV, et offre une habitabilité appréciable. La banquette arrière est accueillante et le coffre, de 535 litres, permettra d’avaler pas mal de bagages. Dommage cependant que le capot avant ne cache pas de coffre supplémentaire (ce qu’on appelle le frunk), d’autant plus que son rival le plus féroce, le Porsche Macan électrique, en dispose. De fait, l’allemand promet 624 litres au total.

Motorisation : sportif, mais…

SUV électrique, peut-être, mais Maserati avant tout : le Grecale Folgore ne pouvait pas faire autrement que de proposer des chiffres de voitures de sport. Le SUV italien embarque donc deux moteurs de 205 kW (un sur chaque essieu, de quoi faire de lui une quatre roues motrices), de quoi donner une puissance de 410 kW (soit 557 ch) et 820 Nm de couple en combiné.

Les performances ? Le 0 à 100 km/h est effectué en 4,1 s et le 0 – 200 km/h en 16,1 s, tandis que la vitesse maximale est fixée à 220 km/h.

Que fait la concurrence ? Ce Grecale Folgore s’avère être entre les deux versions du Macan : le Macan 4 dispose de 408 ch pour un 0-100 km/h en 5,2, mais le Macan Turbo est au-dessus, avec une puissance de 639 ch et un 0-100 km/h effectué en 3,3 s.

En descendant un peu en gamme, on peut trouver de roturiers Ford Mustang Mach-E GT (487 ch ; 0-100 km/h : 4,4 s), Hyundai Ioniq 5 N (650 ch ; 0-100 km/h : 3,4 s), voire, horreur, un Tesla Model Y Performance (autour de 510 ch, 0-100 km/h : 3,7 s).

Cette Maserati propose donc des performances solides, mais ne renverse pas la table pour autant. Est-ce à cause de son poids, fixé à 2,48 tonnes ?

Autonomie / recharge : des lacunes

Un poids qui peut s’expliquer par les batteries XXL installées par les ingénieurs Maserati dans ce Grecale Folgore : 105 kWh brut, c’est énorme. Ce qui est tout aussi énorme, c’est la consommation mixte WLTP, annoncée à 23,6 kWh/100 km (en prenant en compte les pertes à la recharge).

Partant de là, l’autonomie ne peut pas faire de miracles, avec 500 km homologués selon le cycle WLTP. Pour vous donner un ordre d’idée, même le Porsche Macan Turbo, pourtant plus puissant, se contente de 18,8 kWh/100 km ! De quoi proposer 591 km WLTP dans sa version Turbo, malgré 5 kWh de moins sur la batterie…

La recharge brille un peu moins. Là où la GranTurismo Folgore dispose d’une architecture 800 volts, lui permettant de charger de 20 à 80 % en 18 minutes (beaucoup, beaucoup plus si on la branche sur une borne 400 volts !), le Grecale Folgore doit se contenter de 400 volts tout le temps, avec une puissance maximale de 150 kW.

De quoi faire une recharge de 20 à 80 % en 29 minutes, un score honorable au vu de la puissance max – preuve d’une courbe de charge manifestement bien étudiée. Le Macan, toujours lui, dispose du 800 volts, permettant un 10-80 % en 21 minutes, mais le Maserati reprend la main sur une borne 400 volts, où le Porsche devra patienter quatre minutes de plus pour le 20-80 % (malgré un astucieux système de division de la batterie en deux blocs 400 volts).

Prix et disponibilité : pas donné

Qui dit Maserati dit, fatalement, voitures de luxe. Et ce Grecale Folgore ne fait pas exception, avec un tarif d’accès fixé à 125 850 euros hors options. Un tarif pour le moins coquet, mais il s’avère que cette version électrique est au final la plus économique de la gamme Grecale en France : les trois versions thermiques, s’échelonnant de 81 200 euros à 121 600 euros, doivent faire avec un malus écologique de 60 000 euros.

La concurrence électrique, en revanche, est bien plus féroce. Le Porsche Macan débute ainsi à 118 910 euros en version Turbo (plus performante que le Grecale, on le rappelle). Sans compter, bien évidemment, les « rivales » (le sont-elles vraiment ?) généralistes dont on parlait plus haut. Aïe.

Bref. Autant la GranTurismo Folgore propose des arguments qui peuvent faire réfléchir (voire carrément craquer), autant ce Grecale Folgore risque de souffrir de la concurrence. Il sera en revanche intéressant de découvrir le mix des ventes de ce SUV en France, où la version électrique pourrait tirer son épingle du jeu grâce à l’assommant malus des versions thermiques. De quoi séduire les cher d’entreprises ?