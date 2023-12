Voici l’étonnant point commun entre la prochaine Porsche électrique et le Tesla Cybertruck pour se recharger rapidement sur les “anciennes” bornes

Si le prochain Porsche Macan électrique sera performant sur route, il devrait également l'être lors de ses recharges rapides. La firme de Stuttgart promet certes une recharge en 10 à 80 % en 22 minutes sur un réseau en 800 volts, mais elle annonce en parallèle avoir optimisé la recharge en toute circonstance, notamment sur "anciennes" bornes 400 volts. Surprise : c'est la même solution que celle de Tesla sur son Cybertruck.

Le 12 décembre dernier, Porsche a dévoilé les premières informations sur son Macan électrique. Un SUV électrique sportif que nous avons pu découvrir lors d’une présentation presse à Leipzig en Allemagne et qui nous a déjà fait forte impression à l’occasion de virées sur circuit et en “off road”.

Électrique ou non, le Macan est bien une Porsche, survitaminé en version Turbo par ses deux moteurs développant une puissance cumulée de 450 kW (612 ch) et un couple de 1000 Nm.

Des performances rendues possibles notamment grâce à sa plateforme PPE et son architecture 800 volts. Sur bien des aspects, ce fameux réseau 800 volts, déjà adopté par Porsche, Audi, Hyundai, Kia ou Maserati, résonne régulièrement comme la solution pour faire fondre les durées de recharge par rapport à l’architecture 400 volts habituellement utilisée.

Partant de ce constat, il n’est pas étonnant que Tesla ait également adopté le 800 volts pour son Cybertruck qui promet de battre un record de puissance de charge avec un pic de 350 kW. De quoi effectuer, selon l’ingénieur en chef de la firme californienne, le 15 à 85 % en 18 à 20 min.

De son côté, Porsche revendique une puissance en pic pour le Macan de 270 kW sur une borne 800 V, de quoi recharger sa batterie NMC (Nickel Manganèse Cobalt) de 100 kWh en 10 à 80 % en 22 minutes dans des conditions optimales. Reste que le SUV sportif allemand et l’énorme pick-up américain, aussi étonnant que cela puisse paraître, ont un point en commun : ils ont la même astuce pour optimiser les durées de charge sur une borne 400 volts.

Diviser la batterie pour booster la charge en 400 volts

Porsche ou encore Tesla, en effet, ont décidé d’intégrer dans leurs véhicules des composants électroniques permettant de diviser cette grosse batterie de 100 kWh sous 800 volts en deux batteries virtuelles de 50 kWh sous 400 volts.

Ainsi, les 12 modules de la batterie (de 15 cellules prismatiques chacun) ne sont plus rechargés en série comme c’est le cas sur une borne très haute tension 800 volts, mais en parallèle selon une composition de deux batteries virtuelles, chacune avec 6 modules de 15 cellules.

Une technologie très astucieuse et très prometteuse, dont la marque allemande avait déjà présenté les contours en janvier 2023.

Vous l’aurez toutefois compris, pour atteindre de tels niveaux de puissance en 800 volts, il faut accéder à la bonne borne, elle-même en 800 volts et que tous les astres soient alignés. Les joies de l’électronique, l’impact de la météo ou encore un mauvais (voire l’absence de) préconditionnement de la batterie suffisent à contraindre la fée électricité et dégrader les performances de charge. La puissance en pic ne sera pas ou très brièvement atteinte.

C’est pourquoi, au regard du maillage du réseau et du nombre (encore faible) de bornes en 800 volts, identifiables par leur puissance supérieure à 250 kW, qu’il est primordial pour les constructeurs (et les automobilistes) de travailler à optimiser aussi la recharge en 400 volts.

Des informations distillées au compte-goutte

Malheureusement, à l’heure où nous écrivons ces lignes, Porsche n’a toujours pas dévoilé toutes les informations liées à la recharge du Macan en 400 volts. Aucune communication n’est faite, par exemple, sur le temps nécessaire pour faire un 10-80 % sur un tel réseau. À raison en soi, puisque le réseau des bornes 400 volts offre une grande variété de puissance.

Cependant, à l’occasion de notre voyage de presse, nous avons obtenu quelques explications complémentaires sur le fonctionnement du dispositif. Nous avons en effet été les seuls à exploiter le dispositif en réalité mixte mis à disposition sur place pour réaliser un entretien avec Marc Patt, du département Développement électrique et e-Mobilité au sein de Porsche Allemagne. Voici notre vidéo :

https://youtu.be/VJMWjOkLucM?si=exix61In2XwzUhkF

Cette pirouette technique est donc rendue possible grâce au nouveau Battery Management Controller Extender (BMCe) du Macan, qui a pour mission de basculer d’une charge en série vers une charge en parallèle pour tirer le meilleur parti de la borne, quitte à la duper un peu.

Une pirouette technique qui nous fait déjà fantasmer

L’atout d’un tel dispositif nous semble évident mais, à défaut de pouvoir le tester en situation (nous avons hâte !), nous ne pouvons que “fantasmer” sur les bénéfices que cela procure. En adoptant la mise en parallèle des batteries, Porsche s’offre la possibilité de contourner le gros des contraintes énergétiques et électroniques qui brident les puissances de charge.

Cela reste hypothétique, mais cette innovation pourrait permettre au Macan de rejoindre la Tesla Model S au rang des modèles acceptant une puissance record maximum de 250 kW en 400 volts. Mieux encore, nous pensons également que cette technologie de recharge en parallèle permettra à Porsche de tirer un maximum d’énergie de ces bornes le plus longtemps possible.

On peut tout à fait imaginer que chacune de ces batteries virtuelles de 50 kWh sera moins soumise à la chauffe provoquée par une charge en série. Cela pourrait alors changer considérablement le tracé de la courbe de charge avec de hautes puissances maintenues bien plus longtemps.

Imaginez un peu, sur une borne en 400 volts, on pourrait supposer que la puissance allouée à chaque batterie virtuelle pourrait être comprise entre 120 ou 140 kW avec un plateau de puissance tenu pendant plus longtemps, avant de baisser moins drastiquement que dans une configuration 400 volts plus « classique ». Et si le Macan était capable de tenir une puissance de plus de 100 kW (2 x 50 kW) jusqu’aux 80 % ?

Dit autrement, cela permettrait de réduire drastiquement le temps de recharge de la Porsche Macan sur une « ancienne » borne en 400 volts, par rapport à la Porsche Taycan, qui dégrade sa puissance de charge à 150 kW dans ses conditions à cause de son convertisseur. Durée de recharge qui passe alors de 22 à 30 minutes environ.

« Un doux rêve » diront les uns, pas si inaccessible diront les autres, surtout si on considère les performances que nous avons pu relever lors de notre essai du Tesla Model Y qui profite de la nouvelle recharge rapide. Pour rappel, la Tesla Model Y ne nécessite que 20 minutes pour passer de 10 à 80 %… en 400 volts, grâce à une toute nouvelle batterie BYD.

Quoi qu’il en soit, nous avons contacté Marc Patt, pour tenter d’avoir plus de précision et même – et là on rêve – récupérer une courbe de recharge type en 400 volts pour le Macan, mais nous n’avons pour l’heure pas eu de retour. Affaire à suivre, mais nous ne manquerons pas d’y revenir lorsque Porsche nous communiquera plus d’informations sur le sujet.