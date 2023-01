Porsche : cette solution permet de recharger rapidement une voiture électrique sur n’importe quelle borne

La future voiture électrique de Porsche, la Macan, commence à faire parler d'elle. Le constructeur allemand a publié un long article technique sur son blog. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur la méthode de recharge rapide 800 volts innovante qui sera déployée sur la Macan 100 % électrique, pour proposer un temps de recharge raccourci.

Actuellement, Porsche commercialise une seule voiture électrique, la Porsche Taycan qui est disponible dans de nombreuses versions. Grâce à son architecture en 800 volts, elle est capable de passer de 5 à 80 % en moins de 23 minutes sur les bornes de recharge compatibles, avec une puissance maximale de 270 kW. Le problème, c’est que sur les bornes 400 volts, comme les Superchargeurs Tesla, la voiture se limite à une puissance maximale de 150 ou seulement 50 kW selon les options choisies. De quoi faire passer ce même temps de recharge à respectivement 30 voire carrément… 75 minutes.

Le problème, c’est que ce chargeur optionnel compatible avec les bornes 400 kW ajoute un surcoût, un encombrement et un poids supplémentaire à la voiture. Porsche n’est pas le seul dans cette situation, puisque la Maserati Folgore, elle aussi sur une architecture 800 volts, se limite à 50 kW avec les bornes en 400 volts du fait de la faible puissance de son chargeur secondaire. Hyundai et Kia font mieux, puisqu’ils utilisent l’onduleur du moteur électrique pour convertir l’énergie des bornes 400 volts en 800 volts, mais avec forcément un peu de perte.

Une charge rapide, même sur des bornes moins rapides

Porsche a trouvé une solution alternative. Au lieu d’intégrer un chargeur supplémentaire pour les bornes 400 volts, ou d’utiliser le moteur électrique et son onduleur, le constructeur allemand a repris une idée déjà croisée il y a quelques mois dans une demande de brevet déposé par le constructeur américain GM. La batterie 800 volts peut être découpée en deux batteries de 400 volts, à la demande, et avec un fonctionnement en parallèle.

Ainsi, lorsque la future Porsche Macan sera branchée sur une borne 400 volts, la batterie de 100 kWh sera virtuellement divisée en deux batteries de 50 kWh. La puissance maximale de la borne 400 volts pourra donc être utilisée, et sera véhiculée dans toutes les cellules de la batterie, sans avoir besoin de transformer l’intensité du courant, de 400 à 800 volts. De quoi éviter les pertes liées à la conversion de l’électricité.

Des voitures plus abordables ? Pas si vite !

Grâce à cette innovation, Porsche annonce avoir diminué le nombre de câbles, le poids de l’ensemble ainsi que sa taille. De quoi réduire les coûts, et ainsi augmenter la marge. Ou alors de diminuer le prix de vente pour le client final. Et malheureusement, c’est plutôt la première solution qui devrait être choisie, comme l’a récemment annoncé Porsche, avec la volonté de profiter de la voiture électrique pour augmenter les marges.

Il sera intéressant de comparer la solution de Porsche avec celle du groupe Hyundai, afin de savoir si le constructeur allemand a réussi à réduire totalement les pertes lors de la recharge sur une borne 400 volts. À titre d’informations, notre confrère de Challenges avait chronométré 26 minutes pour passer de 9 à 80 % sur une Kia EV6 reliée à une borne 400 volts de 175 kW, contre 18 minutes sur une borne 800 volts pour le 10 à 80 %.

Cette innovation de Porsche pourrait donc permettre de gagner quelques minutes lors d’une recharge sur une borne 400 volts. Le constructeur allemand annonce un temps de recharge de moins de 25 minutes pour passer de 5 à 80 % sur la batterie de 100 kWh du futur Macan électrique avec une borne 800 volts, à une puissance supérieure aux 270 kW des Porsche Taycan. Le plus gros gain de ce nouveau système sera donc plutôt à chercher sur côté de la recharge sur les bornes 400 volts.

Il est possible que la Porsche Macan soit ainsi la première voiture électrique non-Tesla à réussir à atteindre les 250 kW sur les Superchargeurs v3. Pour le moment, il est impossible de tester les Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5 à leur plein potentiel sur le réseau américain, à cause d’une incompatibilité qui réduit drastiquement la puissance de charge.

