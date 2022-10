Maserati électrique : grosse confusion autour de la puissance et charge rapide, on vous explique tout

Après quelques teasers, Maserati dévoile enfin sa Granturismo Folgore dotée d'une immense réserve de puissance. Il s'agit de son tout premier modèle électrique, avant le Grecale Folgore prévu pour l'an prochain. Mais deux éléments viennent jouer les troubles fêtes : la puissance, bridée par la batterie, et la charge rapide, pas si rapide que ça selon les situations.

Comme tous les constructeurs, Maserati aussi va devoir passer à l’électrique, sous la pression des pouvoirs publics européens. Mais si la marque accusait un certain retard, voilà qu’elle commence à rattraper ce dernier. Et elle a tout intérêt, alors qu’elle prévoit d’électrifier en intégralité son catalogue d’ici à 2030.

Un style pas forcément méconnu

C’est donc dans ce contexte que la firme italienne vient de lever le voile sur une toute nouvelle mouture de sa Granturismo, trois ans après la disparition de la précédente génération. Et ce qui frappe au premier abord, c’est la grande ressemblance avec cette dernière, notamment au niveau du profil. Long de 4,96 mètres, le coupé italien conserve une silhouette similaire, mais opère toutefois quelques petits changements. Nous découvrons des feux plus élégants à l’avant comme à l’arrière, légèrement inspirés de ceux de la Maserati MC20. La garde au sol est quant à elle très basse, grâce à une implantation des batteries en forme de T autour du tunnel central.

Ainsi, cela évite que celles-ci soient installées sous les sièges, permettant de réduire la hauteur de l’assise des occupants comme l’explique le communiqué de la marque. La structure de la voiture est réalisée en aluminium et en magnésium, ce qui permet notamment d’abaisser le poids total de l’engin, qui reste tout de même affiché à 2,26 tonnes. Pour l’heure, aucune photo de l’intérieur n’a été montré par Maserati, qui explique que la sportive est notamment équipée de la dernière version du système d’infodivertissement Maserati Intelligent Assistant (MIA), équipant également le nouveau Grecale. Le conducteur pourra alors profiter d’un écran tactile ainsi que d’un affichage tête-haute, disponible en option.

761 ou 1 200 chevaux ?

En mars dernier, Maserati débutait sa campagne de teasing pour sa future Granturismo Folgore, annonçant alors notamment une puissance démentielle de 1 200 chevaux. Six mois plus tard, la firme a t-elle tenu sa promesse ? Au premier abord, nous pourrions penser que non. Le coupé embarque bien trois moteurs à aimant permanent, d’une puissance de 300 kW chacun dérivés de la Formula E. En théorie, nous devrions donc atteindre les 1 200 chevaux donc. Sauf que seuls 761 équidés sont transmis aux quatre roues en continu, afin d’optimiser l’autonomie.

Maserati nous aurait-elle menti ? Oui et non. En effet, les trois moteurs additionnés permettent bien d’atteindre 1 200 chevaux. Mais, la puissance de la batterie n’est pas assez élevée pour dépasser les 761 chevaux.

À cela s’ajoute un couple maximal affiché à 1 350 Nm. Comme promis, le 0 à 100 km/h est alors réalisé en 2,7 secondes pour une vitesse maximale de 320 km/h. Celle-ci est limitée à 130 km/h en mode « max range ».

Une charge rapide, mais pas toujours !

La sportive électrique est équipée d’un système 800 volts, comme sa rivale la Porsche Taycan et embarque une batterie de 83 kWh utiles (92,5 kWh bruts). En revanche, la marque ne précise pas encore l’autonomie totale de la voiture, qui peut encaisser une puissance de charge atteignant les 270 kW en courant continu et 22 kW en courant alternatif. Maserati annonce ainsi que la voiture est capable de récupérer 100 km d’autonomie en 5 minutes.

Mais attention, encore faut-il se brancher sur une borne 800 volts, à l’image du réseau Ionity. Sur une borne 400 volts, comme le réseau Tesla Superchargeur, la puissance sera limitée à 50 kW ! La recharge sera donc beaucoup plus lente. C’est habituel pour les voitures électriques dotées d’une architecture 800 volts d’être moins rapides sur les bornes 400 volts.

Ainsi, la Porsche Taycan est limitée à 150 kW en 400 volts contre 270 kW en 800 volts en embarquant un chargeur dédié. Les Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5 sont un peu mieux loties, puisqu’elles utilisent le moteur électrique et l’onduleur pour porter la puissance de 400 à 800 volts, avec un peu de perte.

Prix et disponibilité

Il faudra compter environ 200 000 euros pour s’offrir un exemplaire de cette nouvelle Maserati Granturismo Folgore. Elle sera disponible à partir du deuxième trimestre 2023. Comme l’explique Automotive News, la marque italienne souhaite alors se rapprocher de Ferrari en termes de positionnement tarifaire, alors que la Roma, rivale du coupé italien débute à partir de 206 890 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.