Maserati : 1200 ch et 300 km/h, cette future sportive électrique veut vous décoiffer

Maserati a affiché de grandes ambitions en matière de voitures électriques. Parmi les futurs modèles lancés, une sportive de luxe se démarque avec ses 1200 ch et sa vitesse de pointe supérieure à 300 km/h.

Spécialisée dans les voitures de luxe, de sport et de course, Maserati va s’employer à électrifier sa gamme comme il se doit. Pour ce faire, la filiale de Stellantis se dit prête à lancer sur le marché sa toute nouvelle gamme 100 % électrique répondant au nom de Folgore.

Ce plan a notamment pour objectif de décliner en version électrique tous les modèles Maserati d’ici 2025. Il est notamment question de la supercar Maserati MC20, de la nouvelle berline sportive de luxe Maserati Quattroporte, mais également du SUV Levante, lui aussi étiqueté comme sportif et luxueux.

Plus de 300 km/h

Et parmi les autres automobiles concernées, l’une d’entre elles se démarque. Il s’agira de la toute première voiture électrique de son offre, dont le surnom reprend à la lettre près le nom de la gamme : Folgore, signifiant foudre en Italien. Ce véhicule correspondra à une variante du coupé de luxe GranTurismo.

Avec un surnom pareil, on s’attend forcément à un foudre de guerre et des performances de haute volée. Cela tombe bien : c’est justement le cas, car Maserati mentionne une puissance de plus de 1200 ch, un 0 à 100 km/h en l’espace de deux secondes environ et une vitesse de pointe phénoménale supérieure à 300 km/h.

D’autres véhicules en 2023

Cette petite fusée fera ses débuts en 2023 aux côtés d’une version à essence. Pour l’occasion, elle sera produite à l’usine de Mirafiori et s’appuiera sur le savoir-faire de l’entreprise en matière de Formule E. Il sera notamment question de trois moteurs indépendants.

L’année 2023 sera marquée par deux autres lancements électriques : celui du SUV compact Grecale et du cabriolet sportive GranCabrio, nous apprend un communiqué de presse officiel.

