Grecale Folgore : le premier SUV électrique de Maserati nous fait déjà de l’œil

Tout juste révélé, le Maserati Grecale se déclinera bientôt dans une inédite version 100 % électrique, baptisée Folgore. Et on connait déjà quelques détails à son sujet.

Après de longs mois d’attente, voilà que Maserati lève enfin le voile sur son tout nouveau Grecale, qui vient étoffer la gamme et épauler le Levante, lancé quant à lui en 2016. Petit frère de ce dernier, ce nouvel arrivant dans le catalogue se distingue par un gabarit légèrement inférieur et un poste de conduite plus technologique, entre autres.

Celui-ci se décline alors en trois versions, baptisées GT, Modena et Trofeo, embarquant alors un quatre cylindres de 300 et 330 chevaux ainsi qu’un V6 3,0 litres développant 530 équidés pour un couple maximal de 620 Nm. Des motorisations associées à un système micro-hybride, mais pas de trace pour l’heure d’une vraie électrification. Néanmoins, ce n’est qu’une question de temps.

Une gamme électrique

En effet, il y a quelques mois, Maserati avait annoncé sa volonté de devenir une marque 100 % électrique à l’horizon 2030. Une échéance qui se rapproche rapidement, et pourtant, aucun modèle zéro-émission ne fait partie du catalogue jusqu’à maintenant. Cela devrait donc rapidement changer, puisque la firme de Modène s’apprête à lancer une toute nouvelle gamme, baptisée Folgore.

Un terme italien qui signifie « coup de tonnerre » dans la langue de Molière, et qui sera composé de plusieurs modèles, à commencer par la version électrique du nouveau Grecale. Comme le révèlent nos confrères de The Verge, celui-ci sera reconnaissable au premier coup d’œil par le badge Folgore sur l’aile avant, tandis que d’autres détails devraient le distinguer du reste de la gamme.

Une architecture 400 volts

Pour l’heure, on en sait encore malheureusement assez peu sur cette nouvelle version, qui verra le jour en 2023. Néanmoins, selon nos confrères, plutôt bien renseignés, le SUV électrique de Maserati devrait profiter d’une technologie 400 volts, et non 800 volts comme la Porsche Taycan. Ce qui devrait jouer sur les temps de recharge.

N’espérer pas connaître la puissance du véhicule : Maserati n’a pas communiqué dessus, mais le groupe s’est montré plus bavard quant à la capacité de la batterie atteignant les 105 kWh. Ce qui est prometteur. Ce Grecale électrique devrait aussi faire la part belle aux excellentes accélerations et reprises grâce à son couple de 800 Nm.

Un intérieur technologique

À l’intérieur en revanche, il sera question d’une instrumentation numérique inédite, épaulée par un écran central de 12,2 pouces et d’un sous-écran de 8,8 pouces pour quelques commandes complémentaires, selon une vidéo de présentation officiel. Au programme aussi : un système audio 3D avec 14 haut-parleurs.

Reposant sur une version modifiée de la plateforme Giorgio déjà utilisée depuis plusieurs années par l’Alfa Romeo Stelvio, ce nouveau SUV électrique devrait par la suite être suivi par une version électrique de la future Granturismo.

