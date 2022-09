Maserati Folgore : cette voiture électrique va aussi vite qu’un aigle royal

À la faveur d'une vidéo réalisée lors de la Monterey Car Week, fin août, Maserati nous en dit plus sur les performances de sa future et première GT électrique. Qui se rapproche plus d'une supercar que d'une GT avec sa vitesse maximale.

Certains constructeurs historiques ont du mal à avaler la pilule de l’électrique. Pour d’autres au contraire, c’est l’occasion d’une renaissance et de s’offrir une image encore plus flamboyante. C’est certainement le cas de Maserati qui nous annonce déjà depuis un certain temps une GT zéro émission. Plus précisément une version électrique de la nouvelle génération de GranTurismo. Mais ceux qui restent sur l’aspect « Grand Tourisme » du modèle thermique risquent d’être étonnés par celle qui se baptise « Folgore ».

Commençons par un rappel : « Folgore » signifie « éclair » en italien. Et c’est bien à la vitesse de l’éclair que les clients de la première Maserati électrique voyageront ! La firme de Modène a en effet révélé certaines performances de son modèle à la faveur d’une vidéo tournée en Californie, à l’occasion de la Monterey Car Week qui se déroulait fin août.

Are you ready to roar? Take an electric grand tour on the California roads with @SebastianComedy. Discover the upcoming new GranTurismo Folgore.#Maserati #MaseratiGranTurismoFolgore #MaseratiGranTurismo pic.twitter.com/aND5g6z0rQ — Maserati (@Maserati_HQ) September 1, 2022

Le son artificiel de la Folgore

On y voit la Maserati GranTurismo Folgore dénuée de tout camouflage, seul le logo du Trident vient habiller le profil de la voiture. Sinon, on est bien face au modèle définitif qui en revanche continue de flouter son habitacle. Du moins la planche de bord. Car sinon, on voit bien dans la vidéo que la voiture peut transporter sans sourciller quatre personnes dans le plus grand confort. On remarque par ailleurs la console centrale qui s’étire jusqu’aux places arrière, au-dessus du tunnel central, là même où Maserati va loger les batteries de la sportive.

Par ailleurs, la vidéo est également l’occasion pour les plus nostalgiques du son rageur du V8 d’écouter le son artificiel que Maserati a attribué au nouveau modèle. Un son qui est censé rappeler celui des moteurs thermiques.

100 km/h en 2,7 secondes

Au fur et à mesure de la vidéo, ce sont les caractéristiques de la voiture qui se dévoilent. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les 1 200 chevaux de la voiture risquent de mettre nombre de sportives thermiques au garde-à-vous. Jugez plutôt : 0 à 100 km/h en moins de trois secondes, 2,7 secondes pour être exact, et une vitesse de pointe de 320 km/h, soit la vitesse d’un aigle royal en piqué !

Certains diront que la Tesla Model S Plaid fait mieux avec ses 1020 chevaux : 2,1 secondes pour atteindre 100 km/h, et 322 km/h en pointe. Certes. Mais la GranTurismo électrique devrait être autrement plus luxueuse que l’américaine. Chacun son style.

100 km récupérés en 5 minutes

Par ailleurs, si la berline californienne revendique 600 kilomètres d’autonomie, on ne sait pas encore ce qu’il en sera de la Maserati. Rien n’a fuité encore ni sur son pack de batterie, ni sur l’autonomie qu’elle affichera. Et concernant la charge, si l’on distingue la trappe sous le feux arrière gauche de la voiture, le constructeur italien révèle simplement qu’il sera possible de récupérer 100 kilomètres en 5 minutes, et 160 kilomètres (100 miles) en 10 minutes.

En attendant d’en apprendre plus sur l’ensemble de la fiche technique de la Maserati GranTurismo Folgore lors de sa présentation en 2023, on sait qu’elle ne sera pas la seule dans la gamme zéro émission du constructeur au Trident. Le SUV Grecale, déjà au catalogue en thermique, passera également au tout électrique dans les années à venir avec une version Folgore. Un GranCabrio 100 % électrique devrait également suivre.

