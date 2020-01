Maserati travaille sur son moteur 100 % électrique et met l’accent sur le bruit

Maserati annonce que ses premières voitures électriques seront présentées en 2021. Il s'agira des Maserati GranTurismo et GranCabrio, avec un bruit de moteur particulièrement travaillé.

Le constructeur automobile italien Maserati va lui aussi rejoindre la danse de ceux qui proposent un véhicule électrique. Un premier teaser vidéo a été publié afin de dévoiler les premiers sons de ce moteur 100 % électrique qui équipera les GranTurismo et GranCabrio.

Le laboratoire d’innovation de Maserati à Modène, en Italie, ne chôme pas. C’est là qu’a été développé le premier moteur électrique de la marque, avec 100 % de technologies propriétaires. Des voitures expérimentales ont d’ores et déjà été équipées de cette mécanique pour réaliser de premiers essais sur route et sur circuit.

Une musique « signature »

Outre les performances brutes de ce moteur, qui ne sont pas du tout détaillées pour le moment, Maserati met l’accent sur le son, ou plutôt « la musique ». Plus qu’un détail, le bruit du moteur joue un rôle essentiel dans le plaisir de la conduite et la marque italienne en est plus que consciente. Porsche de son côté fait par exemple payer 500 euros pour un bruit « sportif » sur sa Taycan. Certains vont même jusqu’à imiter le boucan que peut faire un véhicule thermique.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

C’est donc avec cette « musique » que Maserati tease en vidéo son nouveau moteur électrique, promettant que « les prochains modèles entièrement électriques auront un son clairement distinctif ».

GranTurismo et GranCabrio en tête de ligne

Ce « son inratable » s’accompagnera bien sûr du plaisir de conduite, du confort et des performances caractéristiques de la marque haut de gamme. Les premières voitures électriques de la marque à en profiter seront les Maserati GranTurismo et GranCabrio. Au moins l’une d’elles devrait être présentée en 2021.

Pour mémoire, la production de l’emblématique GranTurismo a pris fin en 2019 après 12 ans d’existence. Elle sera donc remplacée l’année prochaine par ce modèle électrique.

Rappelons également que Google et Qualcomm ont travaillé par le passé avec le constructeur italien pour proposer Android Auto sur trois modèles de Maserati de 2017 (Ghibli, Levante et Quattroporte).