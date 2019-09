Le configurateur en ligne de la Porsche Taycan permet de choisir de nombreuses options. L’une d’elles a été particulièrement remarquée : un son « sportif » pour le moteur proposé à plus de 500 euros.

La Porsche Taycan, officialisée au début du mois, est la voiture électrique la plus en vue du moment. Et pour cause : avec son 0 à 100 km/h en 3,2 secondes, son autonomie de 450 km et sa recharge rapide à 270 W capable de rendre 100 km d’autonomie en seulement cinq minutes, le véhicule zéro émission est un véritable bijou technologique capable de séduire aussi bien les fans de belles carrosseries que les amateurs de circuits imprimés.

Pour autant, le prix de la Porsche Taycan réduira drastiquement le nombre d’acheteurs potentiels : comptez entre 150 et 180 000 dollars en fonction du modèle. Plus encore pour ceux qui craqueront pour certaines options. Régulateur de vitesse adaptatif, assistant au changement de voie, intérieur bois, système son… toutes les options habituelles sont bien disponibles sur cette voiture proposée de série à 155 552 euros, y compris des plus farfelues.

500 euros le MP3

Une option a particulièrement attiré l’attention : le Porsche Electric Sport Sound, proposé à 504 euros sur le configurateur de Porsche. Ce son est décrit comme un « son sportif éclectique à l’intérieur et à l’extérieur lors de la conduite. Ce dispositif renforce le caractère émotionnel et sportif de la conduite du Taycan ».

Vous l’aurez compris, Porsche propose donc un simple son à 500 euros. Son qui peut d’ailleurs être écouté sur le site de Porsche (depuis l’intérieur, puis depuis l’extérieur de la voiture).

Notons par ailleurs que ce bruit de moteur sportif peut être désactivé via le Porsche Communication Management, mais que la voiture émettra toujours un bruit afin de se conformer à la législation sur le sujet.

Ce tarif peut sembler excessif et surtout mesquin pour une voiture dont le prix d’appel est déjà élevé, un peu comme un smartphone à plus de 1000 euros vendu sans son chargeur rapide, mais un acheteur déboursant déjà autant pour se faire plaisir est-il réellement à 500 euros près ?