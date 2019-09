La firme allemande Porsche a tenu une triple conférence aux quatre coins du monde pour présenter son dernier bijou automobile électrique, la Porsche Taycan.

Elle était attendue de pied ferme, la voilà enfin : la Porsche Taycan électrique a fait l’objet d’une présentation XXL à travers le monde. Pour l’occasion, le groupe d’outre-Rhin a mis les petits plats dans les grands. Une conférence en Chine, en Allemagne et au Canada (en face des chutes du Niagara) a en effet eu lieu en simultanée pour officiellement révéler son dernier projet électrifié en la matière.

En premier lieu, sachez que la Taycan (à prononcer « Taïcane ») bénéficie de deux versions distinctes pour son lancement : la Turbo et Turbo S. À l’avenir, des déclinaisons moins puissantes, et donc moins onéreuses devraient pointer le bout de leur nez. Le fait est que les deux modèles susmentionnés se distinguent l’un de l’autre par leur puissance, comme nous l’apprend un communiqué de presse officiel.

Puissante et rapide

La première nommée abat le 0 à 100 km/h en 3,2 secondes, pour une autonomie de 450 kilomètres, lorsque la seconde effectue le fameux exercice d’accélération en 2,8 secondes, pour 412 kilomètres de rayon d’action. La Turbo et Turbo S affichent en revanche la même vitesse de pointe : 260 km/h. La transmission intégrale et la double motorisation (un sur chaque essieu) sont aussi de mise.

Compatible avec la charge rapide de 270 kW, la Porsche Taycan sera en mesure de récupérer 100 kilomètres d’autonomie en cinq minutes seulement, assure la marque allemande. Les nombreuses photos apparues sur le net ont quelque peu gâché la surprise quant au design du véhicule, que l’on retrouve tel quel au moment de son introduction : style sportif, centre de gravité bas et lignes aérodynamiques.

Entre 150 000 et 180 000 dollars

Comme convenu, l’intérieur de l’automobile zéro émission regorge d’écrans : outre le combiné d’instrumentation numérique placé en face du conducteur, les utilisateurs profiteront d’un écran central de 10,9 pouces, d’une autre dalle tactile située entre le conducteur et le copilote et d’un quatrième écran réservé pour le passager. Une connectivité qui leur permettra de gérer la majorité des fonctionnalités du véhicule.

Une commande vocale « Hey Porsche » s’invite aussi à la fête : chercher des morceaux, albums, playlists et chaînes de radio directement grâce à la voix, sur le service de streaming Apple — disponible en exclusivité sur le modèle — fera partie des actions envisagées. A noter qu’une version sans cuir animal composera l’offre d’achat, à l’image de Tesla et sa Model 3.

Enfin, un double compartiment à bagage — à l’avant de 81 litres, à l’arrière de 366 litres — permettra aux utilisateurs de ranger leurs affaires comme il se doit. Ces derniers profiteront aussi de quatre modes de conduite intégrés par les équipes d’ingénieurs : Range, Normal, Sport et Sport Plus. A en croire The Verge, les prix de la Turbo et Turbo S devraient tourner autour de 150 000 (environ 135 000 euros) et 185 000 dollars (environ 167 000 euros).